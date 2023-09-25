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الطريقة الصحيحة لتناول السوشي ستصدمكم... هذه الحركة تعني أنكم تدعون الأرواح لتناول العشاء معكم!

صحة وتغذية
2023-09-25 | 05:05
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الطريقة الصحيحة لتناول السوشي ستصدمكم... هذه الحركة تعني أنكم تدعون الأرواح لتناول العشاء معكم!
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الطريقة الصحيحة لتناول السوشي ستصدمكم... هذه الحركة تعني أنكم تدعون الأرواح لتناول العشاء معكم!

حقائق حول الطريقة الصحيحة لتناول السوشي ستصدمكم... هذه الحركة تعني أنكم تدعون الأرواح لتناول العشاء معكم!

لقد أدى دليل آداب السلوك الذي يوضح الطريقة الصحيحة لتناول السوشي إلى تقسيم آراء المئات من عشاق الطعام.

وشارك مطعم Japango الياباني، في كولورادو بالولايات المتحدة، ما يجب فعله وما لا يجب فعله لتناول "الطعام المفضل" في وقت الغداء، بما في ذلك عدم غمر السوشي مطلقًا في صلصة الصويا، ووضع فقط لمسة صغيرة من الوسابي وعدم وضع الزنجبيل المخلل فوقه أبدًا.

وأشاد الكثيرون بالطريقة "التثقيفية" وقالوا إنها جعلتهم "يشتهون" السوشي، لكن آخرين قالوا إنه يجب أن يكون الناس قادرين على الاستمتاع بالطبق الياباني اللذيذ بأي طريقة يريدونها.

وشارك الفريق في Japango صورة لشخص يسكب صلصة الصويا على السوشي الخاص به وسأل عن الخطأ "التقني" في هذا الفعل، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

"على الرغم من أنه قد لا تكون هناك طريقة خاطئة لتناول السوشي، إلا أن الالتزام ببعض العادات والآداب المحيطة يمكن أن يكسبك بالتأكيد بعض نقاط الأناقة!"، وفق ما جاء في منشور فيسبوك. 

وعندما يتعلق الأمر بصلصة الصويا، يقول الطهاة إن القليل منها يقطع شوطا طويلا: "من المفترض أن يكون أرز السوشي رقيقا مع جيوب رقيقة من الهواء، والإفراط في نقعه بصلصة الصويا يمكن أن يؤدي إلى انهياره".

"اغمس السمك فقط أو امسح زوايا اللفائف بحذر شديد... لا تغرق الماكي أو تسكب صلصة الصويا مباشرة على طبقك."

في حين أن الزنجبيل هو إضافة لذيذة للسوشي، إلا أنه يستخدم في المقام الأول كمنظف بين نكهات الأسماك المختلفة.

"استمتع بقطعة ما قبل تبديل القوائم"، نصح الفريق: "لا تلعب دور صانع الثقاب من خلال تكديسه فوق السوشي الخاص بك".

يستخدم الوسابي "لتعزيز نكهة السمك النيئ" ويجب وضعه فقط بمسحة صغيرة على جانب واحد من السوشي.

"اغمس الجانب الآخر في صلصة الصويا للحصول على نكهة متوازنة. لا تخلط الوسابي مع صلصة الصويا لأن ذلك يغير طعم كليهما."

ويمكن لعيدان تناول الطعام أن تحمل عددًا من الرسائل في الثقافة اليابانية، ولا ينبغي أبدًا استخدامها لالتقاط الطعام من الأطباق المشتركة.

وجاء في المنشور: "لا تفرك العيدان معًا، مما قد يوصل للطاهي أنك تعتقد أنها رخيصة الثمن أو تتركها بارزة في الأوعية، لأن القيام بذلك يعد إشارة إلى التقاليد الجنائزية، ويدعو الأرواح لتناول العشاء معك .

"عيدان تناول الطعام تجعلك تشعر بعدم التنسيق على أي حال؟" معظم أنواع السوشي مقبولة تمامًا للاستمتاع بها كطعام يؤكل باليد!"
 


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