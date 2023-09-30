"ما زلت هنا بعد مرور 10 سنوات!"... في شهر تشرين الأول: "التوعية حول سرطان الثدي ضرورة وسأشارككم قصتي!"

ملاحظة المحررة أماندا ديك: لا ينبغي أن تحل هذه المقالة مكان المشورة الطبية لأنها قصة شخصية. يرجى استشارة المتخصصين الطبيين إذا كنت تشكين في احتمال إصابتك بسرطان الثدي.



كتبت المحررة خبرتها الشخصية وجاءت كالتالي:



إن شهر تشرين الأول هو شهر التوعية حول سرطان الثدي، ولكنه يمثل أيضًا ذكرى سنوية كبيرة بالنسبة لي - مرور 10 سنوات منذ تشخيص إصابتي بالسرطان واحتفالي بشفائي وتخلصي منه لمدة 10 سنوات في كانون الأول المقبل.



لم أكن أعتقد أبدًا أنني سأبلغ من العمر 29 عامًا، بعد أن تأكد خوفي بعد اكتشاف ورم في ثديي. حتى بعد مرور 10 سنوات، لا أعتقد أنني سأعتاد أبدًا على حقيقة أن شيئًا ما حاول قتلي قبل أن أبلغ الثلاثين من عمري.



في حين أن مراكز السيطرة على الأمراض تصنف أن تجاوز عمر الـ 50 عامًا هو عامل خطر رئيسي، إلا أنه يمكن أن يصيبنا السرطان في أي عمر كما حدث معي، خاصة أنني أتناسب مع عاملي الخطر الرئيسيين الآخرين - كوني امرأة ولدي طفرة جينية لسرطان الثدي. أو (المعروفة أيضًا باسم BRCA1).



لقد كنت واحدة من أكثر من 200.000 امرأة تصاب بسرطان الثدي في الولايات المتحدة كل عام. ومع ذلك، فإن سرطان الثدي لا يقتصر على النساء فقط. وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، فإن 1 من كل 100 تشخيص الاصابة بهذا المرض في الولايات المتحدة هو رجل.



ماذا يمكنك أن تفعلي للوقاية من السرطان؟



على الرغم من أنه لا يوجد شيء يمكن أن يمنعك من الإصابة بسرطان الثدي، إلا أن هناك العديد من العوامل التي يمكنك تغييرها في حياتك للمساعدة في تقليل المخاطر. ومع ذلك، حتى لو اتبعت كل هذه النصائح لتقليل المخاطر، فلا يزال بإمكانك الإصابة بسرطان الثدي.



لقد كنت في أفضل حالاتي في حياتي وفي مسيرتي المهنية؛ كنت أنتبه إلى وزني، وأكلت أفضل ما تناولته في حياتي عندما تم تشخيص إصابتي.



أنا لا أقول هذا لإحباطك. أقول هذا، حتى لا يكون لديك شعور زائف بالأمل أو توبخي نفسك إذا "فعلت كل الأشياء" وبالرغم من ذلك أصبت بالسرطان.



تشمل عوامل تقليل الخطر ما يلي:



1. الحفاظ على وزن صحي

2. البقاء نشيطة

3. الامتناع عن شرب الكحول أو الشرب باعتدال

4. التحدث مع طبيبك حول المخاطر المرتبطة بالبدائل الهرمونية أو وسائل منع الحمل

5. معرفة التاريخ العائلي للإصابة بسرطان الثدي وجينات BRCA1/BRCA2





كيف تعرفين أنه من المحتمل أن تكوني مصابة بسرطان الثدي؟



جدتي وأمي وخالتي جميعهن ناجيات من سرطان الثدي، لذلك كنت أعرف أنني بالفعل في خطر أكبر للإصابة بسرطان الثدي. لقد قمت بانتظام بإجراء فحوصات ذاتية للثدي، وهكذا وجدت كتلة بحجم حبة البازلاء الصغيرة. لسوء الحظ، لم أقم بإجراء اختبار BRCA حتى ذهبت إلى الطبيب لإجراء اختبار السرطان واكتشفت أن لدي جين BRCA1.



ولحسن الحظ، لأنني كنت أعرف تاريخ عائلتي مع سرطان الثدي وكنت استباقية في إجراء الفحوصات الذاتية، فقد اكتشفت إصابتي بالسرطان مبكرًا - المرحلة IA. على الرغم من أنني اضطررت إلى الانتظار لمدة شهر ونصف لإجراء عملية استئصال الثديين، فإن الاكتشاف المبكر يعني أنني لم أصل إلى المرحلة IIA إلا بحلول الوقت الذي تمت فيه إزالة الورم.



هناك العديد من الطرق، إلى جانب الفحص الذاتي للثدي، للمساعدة في الكشف المبكر مثل تصوير الثدي بالأشعة السينية*، والتصوير بالرنين المغناطيسي، وفحوصات الثدي السريرية.



وتشير مراكز السيطرة على الأمراض أيضًا إلى أنه قد تكون هناك بعض العلامات التحذيرية لدى كل من الرجال والنساء مثل:



1. ظهور كتلة جديدة في الثدي أو الإبط

2. تورم الثدي أكثر من الطبيعي

3. ظهور علامات التهيج أو التنقير على جلد الثدي

4. إفرازات من الحلمة (بخلاف حليب الثدي)

5. ألم حول منطقة الحلمة أو سحب الحلمة



إذا كان لديك تاريخ عائلي للإصابة بسرطان الثدي، خاصة من جانب والدتك، فتأكدي من أن طبيبك يعرف هذا التاريخ وناقشي معه الخيارات - سواء كان ذلك اختبار جين BRCA، أو الفحص المبكر، أو الاختبارات السريرية، وما إلى ذلك. سيكون الأمر متروكًا لك ولطبيبك لتحديد الخطوات التالية.



أعتقد أنني مصابة بالسرطان، ماذا الان؟



إذا كان لديك أي من الأعراض المذكورة في هذه المقالة أو على موقع مركز السيطرة على الأمراض، تحدثي مع طبيبك في أقرب وقت ممكن. ستحددين أنت وطبيبك أفضل مسار للعمل يعتمد على نوع سرطان الثدي لديك.



يمكن أن تتراوح العلاجات من الجراحة إلى العلاج الإشعاعي إلى العلاج الكيميائي، ولكنها كلها مصممة خصيصًا لك ولنوع السرطان الذي تعانين منه. يمكن أيضًا علاج العديد من سرطانات الثدي التي لها مستقبلات بأنواع أخرى من العلاج.



لقد كنت مصابة بنوع خاص من سرطان الثدي الغزوي - الثلاثي السلبي - مما يعني أنه يفتقر إلى المستقبلات وكان خياري الوحيد هو الجراحة و/أو الإشعاع و/أو العلاج الكيميائي.



لقد اخترت استئصال الثدي المزدوج لأنني حصلت على جين BRCA1 والعلاج الكيميائي لأنني اخترت استئصال الثدي المزدوج بدلاً من استئصال الورم. إذا لم ينجح العلاج الكيميائي، فلن يكون لدي خيارات أخرى خارج ذلك.



في نهاية المطاف، كل واحد منا مختلف عن الآخر ونتعامل مع التجارب بشكل مختلف. الأمر متروك لك ولطبيبك وما يشعرك بالراحة معه.



كيف يمكنك المساعدة في الدعم؟



في كثير من الأحيان، لا يعرف أفراد عائلتنا وأصدقاؤنا ماذا يفعلون عندما نخبرهم بأننا مصابون بالسرطان. جوابي – كونوا داعمين للمصاب. سواء كان ذلك تقديم الصلوات والأفكار الجيدة، أو أن تكون شخصًا يستمع إليه أو كتفًا يبكي عليه، أو تفهم عندما يكون متعبا للغاية بحيث لا يمكنه قضاء الوقت وإلغاء الخطط، أو تشجيعه على المضي قدمًا أو البدء في ممارسة الرياضة ببطء مرة أخرى.



أتذكر أنني تلقيت حزمة رعاية وزهورًا بعد وقت قصير من وصولي إلى هاواي من الأصدقاء الذين اضطررت إلى مغادرتهم في إنكلترا. كانت مليئة بالمنتوجات الإنكليزية الجيدة، والحلي التي ذكّرتني بالأوقات الجميلة التي أمضيتها هناك والأصدقاء الذين اشتقت إليهم.



هناك أيضًا العديد من المنظمات التي تركز على التثقيف حول سرطان الثدي وعلاجه وتوفير الشعر المستعار مجانًا والنقل وغير ذلك الكثير الذي يمكن تقديمه. لكن احذري خلال شهر تشرين الأول من الأشخاص والشركات الذين يفضلون الربح على التبرعات.



أنا ممتنة للغاية لوجودي هنا بعد 10 سنوات ولكوني واحدة من العديد من الناجيات من سرطان الثدي، بما في ذلك أمي التي تحتفل بمرور 20 عامًا على مضي إصابتها بسرطان الثدي هذا العام. بالنسبة لأولئك الذين خسروا معركتهم، أواصل القتال والتثقيف على أمل أن يكون هناك علاج في يوم من الأيام.



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