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ﻣﺼﻨﻊ "أﻛﻮاﻓﻴﻨﺎ" ﻳﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﻣﺼﺪر ﻣﻴﺎﻫﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺤﻤﻴﺔ أرز اﻟﺸﻮف
صحة وتغذية
2023-09-30 | 02:48
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ﻣﺼﻨﻊ "أﻛﻮاﻓﻴﻨﺎ" ﻳﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﻣﺼﺪر ﻣﻴﺎﻫﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺤﻤﻴﺔ أرز اﻟﺸﻮف
ﻣﺼﻨﻊ "أﻛﻮاﻓﻴﻨﺎ" ﻳﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﻣﺼﺪر ﻣﻴﺎﻫﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺤﻤﻴﺔ أرز اﻟﺸﻮف
ﻻ ﻳﻐﻴﺐ ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻋﻦ ﻣﺴﻴﺮة اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ واﻟﺤﺪاﺛﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ "ﺑﻴﺒﺴﻜﻮ" واﻟﻘﻴﻤﻴﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن، ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻛﻞ الأزﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻤﺮ ﺑﻬﺎ، ﻓﻨﺮاﻫﺎ ﺗﻄﻠﻖ ﺑﺸﻜﻞ دوري ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﻬﺪف إﻟﻰ ﺣﺚ اﻟﺠﻴﻞ اﻟﺸﺎب ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ، ﻓﻀﻠﺎ ﻋﻦ اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ. وﺗﺠﻠﻰ ﻫﺬا الأمر ﻣﺮة ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ ﻣﺸﺮوع ﻧﻤﻮذﺟﻲ ﻃبّق ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﺘﻤﻴّﺰ ﺑﻤﻮاردﻫﺎ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ، وﻫﻮ اﻓﺘﺘﺎح ﻣﺼﻨﻊ "أﻛﻮاﻓﻴﻨﺎ" ﻟﻠﻤﻴﺎه اﻟﻤﻌﺪﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺤﻤﻴﺔ أرز اﻟﺸﻮف ﻓﻲ اﻟﺒﺎروك.
"أﻛﻮاﻓﻴﻨﺎ" ﻫﺬه اﻟﻤﻴﺎه اﻟﻤﻌﺪﻧﻴﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ، اﻟﻤﻌﺒﺄة ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺪر دون أي ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ أو إﺿﺎﻓﺎت ﻛﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ، ﺣﻄﺖ رﺣﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ واﺣﺪة ﻣﻦ أﺟﻤﻞ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺑﺒﻴﺌﺘﻬﺎ وﻧﻈﺎﻓﺘﻬﺎ، وﺗﻀﻢ أﻛﺒﺮ ﻣﺤﻤﻴﺔ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﺗﻮﻓﺮ ﻳﻨﺎﺑﻴﻌﻬﺎ اﻟﻤﻴﺎه ﻟﻠﻨﺎس واﻟﺮيّ واﻟﻄﺒﻴﻌﺔ وﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ أﻓﻀﻞ ﻣﺼﺪر ﻟﻠﻤﻴﺎه اﻟﻤﻌﺪﻧﻴﺔ.
ولأن "اﻛﻮاﻓﻴﻨﺎ" ﺗﺸﺒﻪ ﻫﺬه اﻟﻤﺤﻤﻴﺔ ﺑﻨﻘﺎوﺗﻬﺎ، ُأﻧﺸﺊ ﻣﺼﻨﻊ اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻨﻬﺎ ﻟﺘﺰوﻳﺪ اﻟﻨﺎس ﺑﻤﻴﺎه ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻠﻮث واﻟﻤﻮاد اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ، ﻣﻊ اﺗﺒﺎع اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﺳﺘﺨﺪام أﺣﺪث اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت ﻟﻀﻤﺎن ﺟﻮدة اﻟﻤﻴﺎه، وﺑﻤﺴﺎﻋﺪة ﻣﻬﻨﻴﻴﻦ ﺑﻴﺌﻴﻴﻦ ﻟﺘﺠﻨﺐ أي ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻤﻴﺔ. وﻗﺪ ﺑﺪأ ﻫﺬا اﻟﻤﺼﻨﻊ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﻜﺮﺑﻮن، وﻧﻈﺮا ﻫﻤﻴﺔ ﻫﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع، ﺗﺘﺮﻛﺰ ﻛﻞ اﻟﺠﻬﻮد ﻟﻼﻧﺘﻘﺎل إﻟﻰ اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة.
ﻛﻤﺎ ﻳﻌﻤﻞ اﻟﻤﻌﻨﻴﻮن ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎدرات ﻟﻴﺼﺒﺢ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻤﻴﺎه إﻳﺠﺎﺑﻴﺎ، وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﺨﺮاج اﻟﻤﻴﺎه ﻣﻦ اﻟﺜﻠﺞ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ أو اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻴﺎه الأمطار ﻟﺘﺠﺪﻳﺪ اﻟﺒﺮك ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻤﻴﺔ، ودﻋﻢ اﻟﻤﺰارﻋﻴﻦ ﻓﻲ ريّ اﻟﻤﺤﺎﺻﻴﻞ، وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺤﺮاﺋﻖ.
ﻣﻊ ﻫﺬه اﻟﺨﻄﻮة، ﻳﺆﻛﺪ اﻟﻘﻴﻤﻮن ﻋﻠﻰ أن "أﻛﻮاﻓﻴﻨﺎ" ﺗُﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﺟﻮدﺗﻬﺎ ﻟﺘﻘﺪم الأﻓﻀﻞ والأﻧﻈﻒ والأﻧﻘﻰ ﻟﺼﺤﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻦ، وﺗﺤﺮص ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، ﻓﻬﻲ ﺣﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة اﻟـ NSF، وﻗﻠﻴﻠﺔ اﻟﺼﻮدﻳﻮم، وﻏﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻟﺴﻴﻮم واﻟﻤﻐﻨﻴﺴﻴﻮم، وﻫﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎدن الأ ﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻌﻈﺎم اﻟﺠﻴﺪة وﺗﻨﻈﻴﻢ ﺿﻐﻂ اﻟﺪم، وﺑﺬﻟﻚ ﺗﻜﻮن النسب ﻟﻠﺮﺿﻊ والأﻃﻔﺎل ﻛﻤﺎ الأعمار ﻛﺎﻓﺔ.
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"أﻛﻮاﻓﻴﻨﺎ"
ﻳﻨﻄﻠﻖ
ﻣﻴﺎﻫﻬﺎ
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اﻟﺸﻮف
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