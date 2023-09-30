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"الخرافة" سقطت... طبيب يكشف: هذا ما يحدث فعليا إذا ابتلعت العلكة!

"الخرافة" سقطت... طبيب يكشف: هذا ما يحدث فعليا إذا ابتلعت العلكة!







ويقول سايمون ترافيس، أستاذ أمراض الجهاز الهضمي السريري بجامعة أكسفورد في المملكة المتحدة: "ليس لدي أي فكرة عن مصدر هذه الأسطورة - لا أستطيع إلا أن أتخيل أنها اقترحت لأن أحدهم أراد منع أطفاله من مضغ العلكة"، وفق ما قال لشبكة سي إن إن.



وقال إن ابتلاع العلكة ليس خطيرا، ولكن إذا ابتلع شخص ما ثلاث قطع أو أكثر من العلكة في اليوم، فإنه يعتبر مفرطا ويمكن أن يسبب انسدادا في الجهاز الهضمي.



وقال ترافيس: "إذا ابتلعت العلكة، فسوف تمر عبر المعدة، ثم إلى الأمعاء، ثم تمر دون تغيير في الطرف الآخر"، وفق ما نقل موقع



وتابع: "هناك حالات تستقر فيها العلكة في أمعاء الرضع وحتى الأطفال إذا بلعوا الكثير، ومن ثم هذا الأمر يسبب انسداداً... ولكن خلال أكثر من 30 عامًا من الممارسة المتخصصة في أمراض الجهاز الهضمي، لم أشاهد حالة واحدة على الإطلاق."

يضع أحد الأطباء الأمور في نصابها الصحيح مرة واحدة وإلى الأبد بشأن "القصة الخرافية" التي تقول إنك إذا ابتلعت قطعة من العلكة، فإنها تبقى عالقة في معدتك لمدة سبع سنوات.ويقول سايمون ترافيس، أستاذ أمراض الجهاز الهضمي السريري بجامعة أكسفورد في المملكة المتحدة: "ليس لدي أي فكرة عن مصدر هذه الأسطورة - لا أستطيع إلا أن أتخيل أنها اقترحت لأن أحدهم أراد منع أطفاله من مضغ العلكة"، وفق ما قال لشبكة سي إن إن.وقال إن ابتلاع العلكة ليس خطيرا، ولكن إذا ابتلع شخص ما ثلاث قطع أو أكثر من العلكة في اليوم، فإنه يعتبر مفرطا ويمكن أن يسبب انسدادا في الجهاز الهضمي.وقال ترافيس: "إذا ابتلعت العلكة، فسوف تمر عبر المعدة، ثم إلى الأمعاء، ثم تمر دون تغيير في الطرف الآخر"، وفق ما نقل موقع نيويورك بوست وتابع: "هناك حالات تستقر فيها العلكة في أمعاء الرضع وحتى الأطفال إذا بلعوا الكثير، ومن ثم هذا الأمر يسبب انسداداً... ولكن خلال أكثر من 30 عامًا من الممارسة المتخصصة في أمراض الجهاز الهضمي، لم أشاهد حالة واحدة على الإطلاق."