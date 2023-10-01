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ما هي الأطعمة التي تزيد خطر الاصابة بسرطان الثدي...وما الذي يجب تناوله؟

ما هي الأطعمة التي تزيد خطر الاصابة بسرطان الثدي...وما الذي يجب تناوله؟







وعلى الرغم من أن هناك العديد من العوامل الخارجة عن سيطرتنا عندما يتعلق الأمر بالإصابة بسرطان الثدي، مثل الوراثة والتاريخ العائلي والعمر، إلا أن هناك بعض العوامل التي يمكننا التحكم فيها، مثل الطعام الذي نتناوله، وعادات نمط الحياة الأخرى.



ومن المعروف أن سرطان الثدي منتشر بشكل أقل في البلدان التي تتبع نظامًا غذائيًا نباتيًا منخفض الدهون.



وهذه هي اذاً أبرز 5 أنواع طعام يجب تجنبها:



1. اللحوم المصنعة

كشفت دراسة أجريت عام 2018 أن الاستهلاك العالي لللحوم المصنعة، يرتبط بزيادة الإصابة بسرطان الثدي.



وتشمل اللحوم المصنعة منتجات اللحوم التي تم حفظها عن طريق التدخين أو التمليح أو المعالجة أو إضافة إضافات كيميائية. وهذا يشمل الأطعمة مثل لحم الخنزير ولحم البقر المقدد والسجق والسلامي وغيرها.



اذ عندما يتم طهي اللحوم باستخدام درجات حرارة عالية، تتشكل مواداً كيميائية جديدة تسمى الأمينات الحلقية غير المتجانسة (HCAs) والهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات (PAHs) التي يمكن أن تساعد في تطور السرطان.



وفي الواقع، تصنف الوكالة الدولية لأبحاث السرطان اللحوم المصنعة على أنها مادة مسرطنة معروفة، أو عامل مسبب للسرطان.



وعلى هذا النحو، من المهم الحد بشكل كبير من هذا النوع من الطعام، أو تجنبه قدر الإمكان.



وبالإضافة إلى تقليل استهلاك اللحوم المصنعة، من المهم أيضًا طهي اللحوم ببطء لمنع تكوين المواد الكيميائية المسببة للسرطان من HCAs وPAHs.



2. الأطعمة غير العضوية

قد تحتوي الأطعمة المعالجة بالمبيدات الحشرية ومبيدات الأعشاب أثناء العملية الزراعية على بقايا يمكن أن تضر أجسامنا إذا تم استهلاكها.



وعلى مر السنين، كان هناك عدد من الدراسات التي ربطت بعض المبيدات الحشرية بالسرطان، بما في ذلك حمض ثنائي كلوروفينوكسي أسيتيك، والذي لا يزال يستخدم حتى اليوم. وهذا المبيد الحشري هو مسبب لاختلال الغدد الصماء، ويمكن أن يحاكي في الواقع هرمون الاستروجين.



وهذا يزيد من أهمية غسل المنتجات جيدًا قبل تناولها.



3. الأطعمة المقلية

الأطعمة المقلية يمكن أن تساهم في عدد من المشكلات الصحية مع مرور الوقت، وخاصة سرطان الثدي.



وخلصت دراسة أجريت على 620 امرأة تحت سن الـ 50 عاماً، إلى أن استهلاك الأطعمة المقلية كان أكبر عامل خطر للإصابة بسرطان الثدي.



وذلك لأن طريقة طهي الطعام المقلي تعتمد عمومًا على استخدام درجات حرارة عالية، يمكن أن تولد مركبات مسرطنة.



4. الإفراط في شرب الكحول

ثبت أن شرب الكحول بكثرة، بما في ذلك البيرة والنبيذ والمشروبات الكحولية، يزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي، بالإضافة إلى أنواع أخرى من السرطان، بما في ذلك الكبد والمعدة وغيرها.



وكشفت الدراسات أنه بالمقارنة مع النساء اللواتي يمتنعن عن شرب الكحول، فإن النساء اللواتي يشربن ثلاثة مشروبات كحولية أسبوعيًا لديهن خطر أعلى بنسبة 15٪ للإصابة بسرطان الثدي.



5. السكريات المضافة

اتضح أن النظام الغذائي الغني بالحلويات والسكريات المضافة يزيد من مستويات الأنسولين وعامل النمو الشبيه بالأنسولين-1، والذي بدوره يحفز نمو السرطان.

اذاً باختصار، السكر يمكن أن يغذي السرطان. ولهذا السبب من المهم أن تكوني دائمًا على دراية بالتغذية التي تتناوليها، خاصة عندما يتعلق الأمر بالحلويات.



الأطعمة الصحية التي يمكنك دمجها في نظامك الغذائي



لقد وجدت الدراسات أن إضافة هذه الأطعمة الستة المقاومة للسرطان إلى نظامك الغذائي يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي:



1- تعتبر البقوليات مصدراً ممتازاً للمعادن المهمة، مثل الزنك، الذي يتمتع بقدرات مقاومة للسرطان.

2- الألياف الغذائية يمكن أن تساعد في زيادة التخلص من هرمون الاستروجين في الجسم.

3- تتمتع الدهون الصحية بالقدرة على دعم وظيفة الخلايا ومساعدة الجسم على امتصاص العناصر الغذائية المهمة.

4- الفواكه الملونة والخضروات الورقية يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي بنسبة تصل إلى 15%.

5- يحتوي الفطر على خصائص مضادة للأكسدة قد تعزز استجابة الجهاز المناعي لديك.

6- يحتوي الشاي الأخضر على خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات ومضادة للسرطان، والتي يمكن أن تساعد في تقليل خطر إصابة المرأة بسرطان الثدي وتكرار الإصابة به.

يلعب النظام الغذائي دورًا كبيرًا في تقليل أو زيادة خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان، وهو مسؤول عن حوالي 30 إلى 40% من جميع أنواع السرطان، وفقًا لموقع “ Her Scan ”.وعلى الرغم من أن هناك العديد من العوامل الخارجة عن سيطرتنا عندما يتعلق الأمر بالإصابة بسرطان الثدي، مثل الوراثة والتاريخ العائلي والعمر، إلا أن هناك بعض العوامل التي يمكننا التحكم فيها، مثل الطعام الذي نتناوله، وعادات نمط الحياة الأخرى.ومن المعروف أن سرطان الثدي منتشر بشكل أقل في البلدان التي تتبع نظامًا غذائيًا نباتيًا منخفض الدهون.وهذه هي اذاً أبرز 5 أنواع طعام يجب تجنبها:كشفت دراسة أجريت عام 2018 أن الاستهلاك العالي لللحوم المصنعة، يرتبط بزيادة الإصابة بسرطان الثدي.وتشمل اللحوم المصنعة منتجات اللحوم التي تم حفظها عن طريق التدخين أو التمليح أو المعالجة أو إضافة إضافات كيميائية. وهذا يشمل الأطعمة مثل لحم الخنزير ولحم البقر المقدد والسجق والسلامي وغيرها.اذ عندما يتم طهي اللحوم باستخدام درجات حرارة عالية، تتشكل مواداً كيميائية جديدة تسمى الأمينات الحلقية غير المتجانسة (HCAs) والهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات (PAHs) التي يمكن أن تساعد في تطور السرطان.وفي الواقع، تصنف الوكالة الدولية لأبحاث السرطان اللحوم المصنعة على أنها مادة مسرطنة معروفة، أو عامل مسبب للسرطان.وعلى هذا النحو، من المهم الحد بشكل كبير من هذا النوع من الطعام، أو تجنبه قدر الإمكان.وبالإضافة إلى تقليل استهلاك اللحوم المصنعة، من المهم أيضًا طهي اللحوم ببطء لمنع تكوين المواد الكيميائية المسببة للسرطان من HCAs وPAHs.قد تحتوي الأطعمة المعالجة بالمبيدات الحشرية ومبيدات الأعشاب أثناء العملية الزراعية على بقايا يمكن أن تضر أجسامنا إذا تم استهلاكها.وعلى مر السنين، كان هناك عدد من الدراسات التي ربطت بعض المبيدات الحشرية بالسرطان، بما في ذلك حمض ثنائي كلوروفينوكسي أسيتيك، والذي لا يزال يستخدم حتى اليوم. وهذا المبيد الحشري هو مسبب لاختلال الغدد الصماء، ويمكن أن يحاكي في الواقع هرمون الاستروجين.وهذا يزيد من أهمية غسل المنتجات جيدًا قبل تناولها.الأطعمة المقلية يمكن أن تساهم في عدد من المشكلات الصحية مع مرور الوقت، وخاصة سرطان الثدي.وخلصت دراسة أجريت على 620 امرأة تحت سن الـ 50 عاماً، إلى أن استهلاك الأطعمة المقلية كان أكبر عامل خطر للإصابة بسرطان الثدي.وذلك لأن طريقة طهي الطعام المقلي تعتمد عمومًا على استخدام درجات حرارة عالية، يمكن أن تولد مركبات مسرطنة.ثبت أن شرب الكحول بكثرة، بما في ذلك البيرة والنبيذ والمشروبات الكحولية، يزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي، بالإضافة إلى أنواع أخرى من السرطان، بما في ذلك الكبد والمعدة وغيرها.وكشفت الدراسات أنه بالمقارنة مع النساء اللواتي يمتنعن عن شرب الكحول، فإن النساء اللواتي يشربن ثلاثة مشروبات كحولية أسبوعيًا لديهن خطر أعلى بنسبة 15٪ للإصابة بسرطان الثدي.اتضح أن النظام الغذائي الغني بالحلويات والسكريات المضافة يزيد من مستويات الأنسولين وعامل النمو الشبيه بالأنسولين-1، والذي بدوره يحفز نمو السرطان.اذاً باختصار، السكر يمكن أن يغذي السرطان. ولهذا السبب من المهم أن تكوني دائمًا على دراية بالتغذية التي تتناوليها، خاصة عندما يتعلق الأمر بالحلويات.لقد وجدت الدراسات أن إضافة هذه الأطعمة الستة المقاومة للسرطان إلى نظامك الغذائي يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي:1-تعتبر البقوليات مصدراً ممتازاً للمعادن المهمة، مثل الزنك، الذي يتمتع بقدرات مقاومة للسرطان.2-الألياف الغذائية يمكن أن تساعد في زيادة التخلص من هرمون الاستروجين في الجسم.3-تتمتع الدهون الصحية بالقدرة على دعم وظيفة الخلايا ومساعدة الجسم على امتصاص العناصر الغذائية المهمة.4-الفواكه الملونة والخضروات الورقية يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي بنسبة تصل إلى 15%.5-يحتوي الفطر على خصائص مضادة للأكسدة قد تعزز استجابة الجهاز المناعي لديك.6-يحتوي الشاي الأخضر على خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات ومضادة للسرطان، والتي يمكن أن تساعد في تقليل خطر إصابة المرأة بسرطان الثدي وتكرار الإصابة به.