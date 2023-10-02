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من هم الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بسرطان الثدي؟
صحة وتغذية
2023-10-02 | 03:00
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من هم الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بسرطان الثدي؟
من هم الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بسرطان الثدي؟
إذا كان لديك تاريخ عائلي قوي للإصابة بسرطان الثدي أو تغيرات موروثة في جينات BRCA1 وBRCA2، فقد يكون لديك خطر كبير للإصابة بسرطان الثدي.
كذلك قد يكون لديك أيضًا خطر كبير للإصابة بسرطان المبيض، وفق ما نقل موقع
centers of diseases control and prevention
.
ولفت الموقع الى ضرورة تحدث الشخص مع طبيبه حول طرق تقليل المخاطر، مثل الأدوية التي تمنع أو تقلل هرمون الاستروجين في الجسم، أو الجراحة.
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