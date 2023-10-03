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منظمة الصحة العالمية تعطي الضوء الأخضر للقاح ثان للأطفال ضدّ الملاريا
صحة وتغذية
2023-10-03 | 04:30
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منظمة الصحة العالمية تعطي الضوء الأخضر للقاح ثان للأطفال ضدّ الملاريا
أعطت منظمة الصحة العالمية الاثنين الضوء الأخضر لاستخدام لقاح ثان للأطفال ضد الملاريا، المرض الذي يودي بمئات الآلاف كل عام.
وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبرييسوس في مؤتمر صحافي "كوني باحثا في الملاريا، كنت أحلم باليوم الذي سنحصل فيه على لقاح آمن وفعال ضد الملاريا. والآن أصبح لدينا اثنان".
وأضاف "يسعدني أن أعلن أن منظمة الصحة العالمية توصي بلقاح ثان هو R21/Matrix-M للوقاية من الملاريا لدى الأطفال المعرضين لخطر الإصابة بالمرض".
كما قدّمت منظمة الصحة العالمية توصيات جديدة بشأن لقاحات ضد حمى الضنك والتهاب السحايا، بالإضافة إلى تبسيط توصيات خاصة بالتلقيح ضد كوفيد، وفق وكالة فرانس برس.
ويصنع اللقاح ضد الملاريا مختبر "سيروم إنستيتيوت أوف إنديا". واستخدامه مجاز حتى الآن في غانا ونيجيريا وبوركينا فاسو.
في 2021، أصبح لقاح آخر هو RTS,S من إنتاج شركة الأدوية البريطانية العملاقة "جي إس كيه"، أول لقاح توصي به منظمة الصحة العالمية للوقاية من الملاريا لدى الأطفال في المناطق التي تشهد انتقالا متوسطا إلى مرتفعا للمرض.
وسمحت البرامج التجريبية للقاح RTS,S في ثلاث دول إفريقية هي غانا وكينيا وملاوي، بتلقي أكثر من 1,7 مليون طفل جرعة واحدة على الأقل من اللقاح منذ العام 2019.
وأدت حملات التلقيح في هذه البلدان الثلاثة إلى انخفاض كبير في أشكال الملاريا الخطيرة والمميتة وتراجع معدل وفيات الأطفال. ومن شأن هذا اللقاح، عند استخدامه على نطاق واسع، إنقاذ عشرات آلاف الأرواح كل عام، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.
وما زالت الملاريا التي يسببها طفيل ينتقل من طريق البعوض، آفة خطيرة لا سيما بالنسبة إلى الأطفال الأفارقة، خصوصا بسبب مقاومة متزايدة للعلاج.
وتسببت الملاريا، وهي مرض قديم جدا يعود إلى العصور القديمة، في وفاة 619 ألف شخص حول العالم في 2021، وفقا لأحدث أرقام منظمة الصحة العالمية.
ويعيش نحو نصف سكان العالم في منطقة معرضة لخطر الملاريا. ومعظم الإصابات والوفيات تسجّل في إفريقيا.
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منظمة الصحة العالمية
الضوء الأخضر
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حمى الضنك
التهاب السحايا.
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