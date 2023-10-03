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الصراخ في وجه الأطفال يمكن أن يكون ضارًا مثل الاعتداء الجنسي أو الجسدي... هذا ما كشفته أحدث الدراسات!

الصراخ في وجه الأطفال يمكن أن يكون ضارًا مثل الاعتداء الجنسي أو الجسدي... هذا ما كشفته أحدث الدراسات!







ونشرت الدراسة، التي أجريت بتكليف من مؤسسة Words Matter الخيرية البريطانية، هذا الشهر في مجلة Child Abuse & Neglect. وتمت الدعوة إلى الاعتراف رسميًا بالإساءة اللفظية في مرحلة الطفولة (CVA) باعتبارها "شكلاً من أشكال سوء المعاملة"، وفق ما نقل موقع



ولاتخاذ هذا القرار، قام باحثون من جامعة وينغيت في ولاية كارولينا الشمالية وكلية لندن الجامعية (UCL) بتحليل 149 دراسة كمية و17 دراسة نوعية لفحص CVA.



ووجد مؤلفو الدراسة أن المواضيع التعريفية للإساءة تشمل "حجم الكلام السلبي، ونبرة الصوت، ومحتوى الكلام، وتأثيرها المباشر".



ووجدت الدراسة أن أكثر مرتكبي جرائم العنف شيوعًا هم الآباء والأمهات والمعلمون.



ويمكن أن تستمر بعض تأثيرات CVA طوال حياة الطفل.



وقالت كلية لندن الجامعية في بيان إن إساءة الاستخدام يمكن أن تخلق "تداعيات عاطفية ونفسية كامنة"، والتي تشمل السمنة وزيادة مخاطر الغضب وتعاطي المخدرات والاكتئاب وإيذاء النفس.



ويقول الباحثون إنه يجب أن تكون هناك طريقة أفضل لتعريف CVA.



حاليًا، هناك أربع فئات تشمل سوء معاملة الأطفال: الاعتداء الجسدي، والاعتداء الجنسي، والإساءة العاطفية، والإهمال.

أظهر بحث جديد من الولايات المتحدة ولندن أن الصراخ على الأطفال يمكن أن يكون ضارًا لهم تمامًا مثل الاعتداء الجنسي أو الجسدي.ونشرت الدراسة، التي أجريت بتكليف من مؤسسة Words Matter الخيرية البريطانية، هذا الشهر في مجلة Child Abuse & Neglect. وتمت الدعوة إلى الاعتراف رسميًا بالإساءة اللفظية في مرحلة الطفولة (CVA) باعتبارها "شكلاً من أشكال سوء المعاملة"، وفق ما نقل موقع نيويورك بوست ولاتخاذ هذا القرار، قام باحثون من جامعة وينغيت في ولاية كارولينا الشمالية وكلية لندن الجامعية (UCL) بتحليل 149 دراسة كمية و17 دراسة نوعية لفحص CVA.ووجد مؤلفو الدراسة أن المواضيع التعريفية للإساءة تشمل "حجم الكلام السلبي، ونبرة الصوت، ومحتوى الكلام، وتأثيرها المباشر".ووجدت الدراسة أن أكثر مرتكبي جرائم العنف شيوعًا هم الآباء والأمهات والمعلمون.ويمكن أن تستمر بعض تأثيرات CVA طوال حياة الطفل.وقالت كلية لندن الجامعية في بيان إن إساءة الاستخدام يمكن أن تخلق "تداعيات عاطفية ونفسية كامنة"، والتي تشمل السمنة وزيادة مخاطر الغضب وتعاطي المخدرات والاكتئاب وإيذاء النفس.ويقول الباحثون إنه يجب أن تكون هناك طريقة أفضل لتعريف CVA.حاليًا، هناك أربع فئات تشمل سوء معاملة الأطفال: الاعتداء الجسدي، والاعتداء الجنسي، والإساءة العاطفية، والإهمال.