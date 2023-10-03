الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
25
o
جبل لبنان
23
o
متن
26
o
كسروان
26
o
الشمال
26
o
الجنوب
22
o
البقاع
16
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
زهرة الثالوث 2
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
25
o
جبل لبنان
23
o
متن
26
o
كسروان
26
o
الشمال
26
o
الجنوب
22
o
البقاع
16
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الصراخ في وجه الأطفال يمكن أن يكون ضارًا مثل الاعتداء الجنسي أو الجسدي... هذا ما كشفته أحدث الدراسات!
صحة وتغذية
2023-10-03 | 12:31
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
الصراخ في وجه الأطفال يمكن أن يكون ضارًا مثل الاعتداء الجنسي أو الجسدي... هذا ما كشفته أحدث الدراسات!
الصراخ في وجه الأطفال يمكن أن يكون ضارًا مثل الاعتداء الجنسي أو الجسدي... هذا ما كشفته أحدث الدراسات!
أظهر بحث جديد من الولايات المتحدة ولندن أن الصراخ على الأطفال يمكن أن يكون ضارًا لهم تمامًا مثل الاعتداء الجنسي أو الجسدي.
ونشرت الدراسة، التي أجريت بتكليف من مؤسسة Words Matter الخيرية البريطانية، هذا الشهر في مجلة Child Abuse & Neglect. وتمت الدعوة إلى الاعتراف رسميًا بالإساءة اللفظية في مرحلة الطفولة (CVA) باعتبارها "شكلاً من أشكال سوء المعاملة"، وفق ما نقل موقع
نيويورك بوست
.
ولاتخاذ هذا القرار، قام باحثون من جامعة وينغيت في ولاية كارولينا الشمالية وكلية لندن الجامعية (UCL) بتحليل 149 دراسة كمية و17 دراسة نوعية لفحص CVA.
ووجد مؤلفو الدراسة أن المواضيع التعريفية للإساءة تشمل "حجم الكلام السلبي، ونبرة الصوت، ومحتوى الكلام، وتأثيرها المباشر".
ووجدت الدراسة أن أكثر مرتكبي جرائم العنف شيوعًا هم الآباء والأمهات والمعلمون.
ويمكن أن تستمر بعض تأثيرات CVA طوال حياة الطفل.
وقالت كلية لندن الجامعية في بيان إن إساءة الاستخدام يمكن أن تخلق "تداعيات عاطفية ونفسية كامنة"، والتي تشمل السمنة وزيادة مخاطر الغضب وتعاطي المخدرات والاكتئاب وإيذاء النفس.
ويقول الباحثون إنه يجب أن تكون هناك طريقة أفضل لتعريف CVA.
حاليًا، هناك أربع فئات تشمل سوء معاملة الأطفال: الاعتداء الجسدي، والاعتداء الجنسي، والإساءة العاطفية، والإهمال.
آخر الأخبار
صحة وتغذية
الأطفال
ضارًا
الاعتداء
الجنسي
الجسدي...
كشفته
الدراسات!
التالي
منظمة الصحة العالمية تعطي الضوء الأخضر للقاح ثان للأطفال ضدّ الملاريا
من كوفيد إلى السرطان... آمال كبيرة باللقاحات المعتمدة على تقنية الحمض النووي الريبي المرسال
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2023-09-26
تفاصيل قضية الإعتداء الجسدي والجنسي على الفتاة القاصر التي انتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي...
أمن وقضاء
2023-09-26
تفاصيل قضية الإعتداء الجسدي والجنسي على الفتاة القاصر التي انتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي...
0
آخر الأخبار
2023-09-24
باسيل من عكار: طريق التفاهم الوحيد هو الحوار والتيّار لا يمكن أن يكون ضد الحوار المجدي والجدّي لكننا حريصون على نجاحه عبر تحديد ظروفه
آخر الأخبار
2023-09-24
باسيل من عكار: طريق التفاهم الوحيد هو الحوار والتيّار لا يمكن أن يكون ضد الحوار المجدي والجدّي لكننا حريصون على نجاحه عبر تحديد ظروفه
0
فنّ
2023-09-19
قضية الممثل راسل براند تستمر بالتفاعل... بلاغ إضافي بحقه بتهمة الاعتداء الجنسي!
فنّ
2023-09-19
قضية الممثل راسل براند تستمر بالتفاعل... بلاغ إضافي بحقه بتهمة الاعتداء الجنسي!
0
منوعات
2023-09-12
مغتصب ومدمن على الكحول... الحكم على مدير مدرسة بريطانية بالسجن بتهمة الاعتداء الجنسي!
منوعات
2023-09-12
مغتصب ومدمن على الكحول... الحكم على مدير مدرسة بريطانية بالسجن بتهمة الاعتداء الجنسي!
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
12:46
لهذه الأسباب... لا تستخدم هاتفك في المرحاض!
صحة وتغذية
12:46
لهذه الأسباب... لا تستخدم هاتفك في المرحاض!
0
صحة وتغذية
07:16
من صفر إلى 4.... ما هي مراحل تطور سرطان الثدي؟
صحة وتغذية
07:16
من صفر إلى 4.... ما هي مراحل تطور سرطان الثدي؟
0
صحة وتغذية
05:32
الولايات المتحدة ستوصي بمضاد حيوي للوقاية من الأمراض المنقولة جنسياً
صحة وتغذية
05:32
الولايات المتحدة ستوصي بمضاد حيوي للوقاية من الأمراض المنقولة جنسياً
0
صحة وتغذية
04:30
منظمة الصحة العالمية تعطي الضوء الأخضر للقاح ثان للأطفال ضدّ الملاريا
صحة وتغذية
04:30
منظمة الصحة العالمية تعطي الضوء الأخضر للقاح ثان للأطفال ضدّ الملاريا
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
15:29
طليقة وائل كفوري تثير بلبلة وتهدد: "لي مصر تحفر قبرك بايدك"!
فنّ
15:29
طليقة وائل كفوري تثير بلبلة وتهدد: "لي مصر تحفر قبرك بايدك"!
0
منوعات
08:17
بسيارتها الخاصة... مراهق يعترف بدهس جدّته!
منوعات
08:17
بسيارتها الخاصة... مراهق يعترف بدهس جدّته!
0
أخبار لبنان
14:14
وقفة احتجاج في بيروت دانت احتلال أذربيجان لإقليم آرتساخ: دعوة للحكومة اللبنانية لإصدار موقف واضح بالإدانة
أخبار لبنان
14:14
وقفة احتجاج في بيروت دانت احتلال أذربيجان لإقليم آرتساخ: دعوة للحكومة اللبنانية لإصدار موقف واضح بالإدانة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
ازالة الخيمتين مقابل الانسحاب الاسرائيلي من شمال الغجر... عاملان ساهما بتأخير الاتفاق
تقارير نشرة الاخبار
13:38
ازالة الخيمتين مقابل الانسحاب الاسرائيلي من شمال الغجر... عاملان ساهما بتأخير الاتفاق
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:09
هل يكون السيسي الرجل المناسب في المكان المناسب للمرة الثالثة؟
تقارير نشرة الاخبار
14:09
هل يكون السيسي الرجل المناسب في المكان المناسب للمرة الثالثة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:05
فريق الاتحاد السعودي ينسحب من الملعب في ايران.. إليكم ملابسات تأجيل المباراة
تقارير نشرة الاخبار
14:05
فريق الاتحاد السعودي ينسحب من الملعب في ايران.. إليكم ملابسات تأجيل المباراة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
حال فوج الاطفاء كحال الدفاع المدني ولولاهم لفقدنا كثيرين!
تقارير نشرة الاخبار
13:58
حال فوج الاطفاء كحال الدفاع المدني ولولاهم لفقدنا كثيرين!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
بالصور هكذا تُخنق مجاري المياه...فجنِّبونا الغرَق
تقارير نشرة الاخبار
13:53
بالصور هكذا تُخنق مجاري المياه...فجنِّبونا الغرَق
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
حلول مبتكرة لتقليل اعتماد الشركات على الكاش!
تقارير نشرة الاخبار
13:50
حلول مبتكرة لتقليل اعتماد الشركات على الكاش!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
المهرجان الدولي الفرنكوفوني للكتاب... آفاق ثقافية في كل مكان في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:46
المهرجان الدولي الفرنكوفوني للكتاب... آفاق ثقافية في كل مكان في لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
ازالة الخيمتين مقابل الانسحاب الاسرائيلي من شمال الغجر... عاملان ساهما بتأخير الاتفاق
تقارير نشرة الاخبار
13:38
ازالة الخيمتين مقابل الانسحاب الاسرائيلي من شمال الغجر... عاملان ساهما بتأخير الاتفاق
0
أخبار لبنان
13:33
المتحدث الرسمي للاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: لا عودة للنازحين السوريين في الوقت الحالي
أخبار لبنان
13:33
المتحدث الرسمي للاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: لا عودة للنازحين السوريين في الوقت الحالي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
بين عودتهم المعقدة إلى بلادهم ورفض الغرب لاستقبالهم... هل يبقى النازحون السوريون في لبنان؟
تقارير نشرة الاخبار
13:30
بين عودتهم المعقدة إلى بلادهم ورفض الغرب لاستقبالهم... هل يبقى النازحون السوريون في لبنان؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
09:47
تعميم لمصرف لبنان... ماذا جاء فيه؟
خبر عاجل
09:47
تعميم لمصرف لبنان... ماذا جاء فيه؟
2
أمن وقضاء
05:08
الموت يطرق الباب مجددا... وفاة زوجة الياس الحصروني في حادث سير
أمن وقضاء
05:08
الموت يطرق الباب مجددا... وفاة زوجة الياس الحصروني في حادث سير
3
خبر عاجل
02:06
إليكم أسعار المحروقات...
خبر عاجل
02:06
إليكم أسعار المحروقات...
4
خبر عاجل
02:37
حادث سير على المسلك الشرقي لاوتوستراد نهر الكلب وزحمة سير خانقة في المحلة
خبر عاجل
02:37
حادث سير على المسلك الشرقي لاوتوستراد نهر الكلب وزحمة سير خانقة في المحلة
5
أمن وقضاء
08:12
قوى الأمن تعمّم صورة مفقودة... هل تعرفون مكانها؟
أمن وقضاء
08:12
قوى الأمن تعمّم صورة مفقودة... هل تعرفون مكانها؟
6
أمن وقضاء
04:14
تعرض زوجة الحصروني لحادث سير...
أمن وقضاء
04:14
تعرض زوجة الحصروني لحادث سير...
7
منوعات
06:58
طبيبة أسنان تفوز بأول مسابقة ملكة جمال "من دون مكياج" في العالم... أبهرت الحكّام في إبتسامتها (صور)
منوعات
06:58
طبيبة أسنان تفوز بأول مسابقة ملكة جمال "من دون مكياج" في العالم... أبهرت الحكّام في إبتسامتها (صور)
8
فنّ
05:21
انهاء قضية زوج نانسي عجرم تابع.... هذا السبب الذي دفع المحكمة لاتخاذ قرارها!
فنّ
05:21
انهاء قضية زوج نانسي عجرم تابع.... هذا السبب الذي دفع المحكمة لاتخاذ قرارها!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More