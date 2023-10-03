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لهذه الأسباب... لا تستخدم هاتفك في المرحاض!

صحة وتغذية
2023-10-03 | 12:46
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لهذه الأسباب... لا تستخدم هاتفك في المرحاض!
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لهذه الأسباب... لا تستخدم هاتفك في المرحاض!

لهذه الأسباب... لا تستخدم هاتفك في المرحاض!

قد لا يكون أخذ هاتفك الخلوي إلى المرحاض للترفيه عن نفسك في المرحاض فكرة جيدة، وفقًا لأخصائي أمراض الجهاز الهضمي المدرب في جامعة ستانفورد وهارفارد.

في مقطع فيديو تم نشره على تيك توك خلال الصيف، كشف الدكتور سوراب سيثي أن تصفح وسائل التواصل الاجتماعي أثناء تواجدك في المرحاض يمكن أن يكون له في الواقع بعض العواقب الصحية الخطيرة، وفق ما نقل موقع نيويورك بوست.

وأوضح سيثي: "أولاً، يمكن أن يؤدي استخدام هاتفك أثناء قضاء حاجتك إلى الجلوس لفترات طويلة على المرحاض، مما قد يسبب الضغط على الظهر وآخر القولون والشرج".

وتابع: "هذا يمكن أن يؤدي إلى مشاكل مثل البواسير والشقوق الشرجية وهبوط آخر القولون".

البواسير، التي تحدث عندما تتورم الأوردة أو الأوعية الدموية حول فتحة الشرج، هي شائعة جدًا ولكنها مؤلمة، وفقًا لجونز هوبكنز ميديسن.

والشقوق الشرجية متشابهة، إلا أنها بدلاً من تهيج الأوردة، فهي عبارة عن صدع أو تمزق في بطانة القناة الشرجية، وفقًا لعيادة كليفلاند.

ومع ذلك، ربما يكون الأمر الأكثر خطورة هو هبوط آخر القولون، وفقًا لسيثي. "يحدث ذلك عندما يتدلى آخر القولون ويمر عبر فتحة الشرج،" وفقًا لـ Penn Medicine، ويمكن أن يتطلب أحيانًا إجراءً عند البالغين. 

لكن هذه ليست الأسباب الوحيدة لعدم إحضار هاتفك إلى المرحاض معك.

وأضاف: "المشكلة الأخرى هي أن الهاتف يمكن أن يكون أرضاً خصبة للبكتيريا... لقد وجدت الدراسات أن الهاتف الذكي العادي هو أكثر قذارة من مقعد المرحاض العام، لذا حاول تجنب تصفحه أثناء وجودك في المرحاض."

بالنسبة لأولئك الذين لا يعتقدون أنهم يستطيعون التخلي عن هواتفهم، هناك نصيحة أخرى.

وخلص إلى القول: "ولكن إذا لم تتمكن من ترك الهاتف، فعلى الأقل استخدم منديلًا مطهرًا لتنظيفه بعد الانتهاء من المرحاض".
 

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