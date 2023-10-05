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لهذه الأسباب الغريبة... البعوض يفضل عض هؤلاء الأشخاص!
صحة وتغذية
2023-10-05 | 04:12
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لهذه الأسباب الغريبة... البعوض يفضل عض هؤلاء الأشخاص!
لهذه الأسباب الغريبة... البعوض يفضل عض هؤلاء الأشخاص!
فضلاً عن كونه مصدر إزعاج، فإن البعوض هو الحشرة الأكثر فتكاً بالبشر على هذا الكوكب.
وفي الواقع، هناك العديد من التفسيرات العلمية لتفضيلات البعوض لدم بعض الأشخاص عن غيرهم، وفق ما نقل موقع
نيويورك بوست
.
وشرحت طبيبة الأمراض الجلدية ليندزي زوبريتسكي عبر تيك توك، العوامل المختلفة التي تحدد ما إذا كنت أكثر عرضة لجذب البعوض.
والسبب الأول هو العرق، حيث تشرب إناث البعوض دم الثدييات، وأفضل طريقة لتحديد مكان وليمتها هي من خلال العرق.
وأوضحت الدكتورة زوبريتسكي: "ينجذب البعوض إلى العرق والأشخاص الذين لديهم درجة حرارة أعلى، كما ينجذب البعوض بشكل خاص إلى أشياء مثل الأمونيا، وحمض البوليك، وحمض اللاكتيك، وبالتالي فإن الأشخاص الذين يمارسون الرياضة كثيرًا هم أكثر عرضة للعض من البعوض.
وهناك عامل آخر وهو الأخبار السيئة لمحبي البيرة، فقد قالت الطبيبة ان "الأشياء الأخرى التي يمكن أن تجعلك أكثر عرضة للدغات البعوض هي شرب البيرة. ووجدت دراسة أن مجرد شرب علبة بيرة سعة 12 أونصة (350 مل) يمكن أن يجعلك أكثر جاذبية للبعوض."
وأخيرًا، هناك المستعمرات البكتيرية.
وأوضحت الطبيبة أن "نوع وعدد البكتيريا التي تعيش على جلدنا يمكن أن يجعلنا أكثر أو أقل جاذبية للبعوض"، وقالت: "هذا يفسر أيضًا سبب احتمالية حصولنا على لياقة في الكاحلين لأن هناك مستعمرات بكتيرية أكثر قوة في تلك المناطق".
وفي مقطع فيديو منفصل، شاركت الدكتورة زوبريتسكي بعض العوامل الأخرى التي قد تجعل البشر "ألذ" بالنسبة للبعوض.
وقالت: "يميل البعوض إلى اكتشاف أن الأشخاص ذوي فصيلة الدم O هم ألذ بكثير من أي من فصائل الدم الأخرى".
وأضافت: "وهناك شيء آخر، وهو أن البعوض ينجذب إلى ثاني أكسيد الكربون. كلما تنفست بشكل أثقل، كلما أصبحت أكثر جاذبية. يميل الأشخاص الأكبر حجمًا أو الذين يعانون من السمنة المفرطة إلى التنفس بشكل أثقل ويتنفسون المزيد من ثاني أكسيد الكربون، وبالتالي يكونون أكثر جاذبية للبعوض."
وأخيرًا، يمكنك اختيار ارتداء قميص أخف وزنًا.
وقال الدكتور زوبريتسكي: "قد يحدد لون الملابس التي ترتديها ما إذا كنت ستتعرض للعض أم لا... الألوان الداكنة مثل الأسود والأخضر يسهل على البعوض اكتشافها، لذا إذا كنت تريد تجنب التعرض للعض، فحاول ارتداء لون أفتح مثل الأبيض."
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