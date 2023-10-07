هذه هي المهن التي تسبب مشكلات نفسية...وما علاقة العمل الليلي؟

ان المهن التي تسبب التعب الجسدي والضغط العاطفي المفرط والمناوبات الليلية، تؤثر سلباً على الموظفين، وتخلق عندهم مشكلات نفسية، بحسب عالمة النفس الروسية زوليا لويكوفا.اذ ان النظام الليلي والعمل المجهد يشكلان خطورة على الصحة النفسية. والمعرضين للخطر بشكل أكبر هم الأشخاص المجبورين على التعامل مع الخلفية العاطفية لأشخاص آخرين، مثل المدراء مثلاً.والموظفين الذين يجب عليهم الانتباه لأنفسهم أكثر من غيرهم هم عمال الخدمات، ومشغلو مراكز الاتصال، والأطباء، والصحفيون، والمدرسون.ويُذكر أن الاكتئاب هو أحد الاضطرابات النفسية الأكثر شيوعاً التي يعاني منها هؤلاء الأشخاص. وتصاب النساء بهذا المرض ضعف عدد الرجال.ومن الصعب التغلب والتخلص من الاكتئاب من دون مساعدة الأطباء وعلماء النفس.