الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
The Researcher
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

هذه هي المهن التي تسبب مشكلات نفسية...وما علاقة العمل الليلي؟

صحة وتغذية
2023-10-07 | 03:00
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
هذه هي المهن التي تسبب مشكلات نفسية...وما علاقة العمل الليلي؟
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
هذه هي المهن التي تسبب مشكلات نفسية...وما علاقة العمل الليلي؟

هذه هي المهن التي تسبب مشكلات نفسية...وما علاقة العمل الليلي؟

ان المهن التي تسبب التعب الجسدي والضغط العاطفي المفرط والمناوبات الليلية، تؤثر سلباً على الموظفين، وتخلق عندهم مشكلات نفسية، بحسب عالمة النفس الروسية زوليا لويكوفا.

اذ ان النظام الليلي والعمل المجهد يشكلان خطورة على الصحة النفسية. والمعرضين للخطر بشكل أكبر هم الأشخاص المجبورين على التعامل مع الخلفية العاطفية لأشخاص آخرين، مثل المدراء مثلاً.

والموظفين الذين يجب عليهم الانتباه لأنفسهم أكثر من غيرهم هم عمال الخدمات، ومشغلو مراكز الاتصال، والأطباء، والصحفيون، والمدرسون.

ويُذكر أن الاكتئاب هو أحد الاضطرابات النفسية الأكثر شيوعاً التي يعاني منها هؤلاء الأشخاص. وتصاب النساء بهذا المرض ضعف عدد الرجال.

ومن الصعب التغلب والتخلص من الاكتئاب من دون مساعدة الأطباء وعلماء النفس.

المصدر.
 

آخر الأخبار

صحة وتغذية

مهن

مشكلات

نفسية

LBCI التالي
الفرق بين سرطان الثدي لدى النساء والرجال...وعند من تكون نسبة الشفاء أعلى؟
مفاهيم مغلوطة وغير دقيقة حول كيفيّة اختيار العسل.. لا تقعوا ضحيّة هذه الأفعال!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
2023-07-17

الحيوانات عنصر فعال في معالجة مشكلات الصحة النفسية... كيف؟

LBCI
أخبار لبنان
2023-10-04

بري بحث مع زواره في الأوضاع العامة وأبرق إلى السيسي والأسد مهنئًا بذكرى إنتصارات حرب تشرين التحريرية

LBCI
فنّ
2023-09-22

ماجد المهندس يقابل تمثاله الشمعي... يصعب التمييز بينهما! (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
2023-09-12

إجتماع لنقباء مهن صحية: لا بد من تنظيم بيتنا الداخلي لتوحيد الضغوط باتجاه المعنيين لتصويب الأمور قبل فوات الأوان

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
06:24

الفرق بين سرطان الثدي لدى النساء والرجال...وعند من تكون نسبة الشفاء أعلى؟

LBCI
صحة وتغذية
12:28

مفاهيم مغلوطة وغير دقيقة حول كيفيّة اختيار العسل.. لا تقعوا ضحيّة هذه الأفعال!

LBCI
صحة وتغذية
11:26

بعد أن تلقت لقاح سرطان الثدي الذي يخضع للتجارب السريرية... جينيفير تؤكد: لقد غيّر حياتي والآن يمكنني التوقف عن القلق!

LBCI
صحة وتغذية
2023-10-05

كيف يتم تشخيص سرطان الثدي؟

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
05:08

مايا دياب تتخلّى عن شعرها الأشقر.. يصعب التعرّف اليها في أبو ظبي! (صور)

LBCI
فنّ
2023-08-14

نجم The Voice Kids أمير عموري أصبح أباً.. شاهدوا صورته مع طفلته الأولى!

LBCI
أخبار دولية
2023-03-07

البنك الدولي يعلق التعاون مع تونس اثر تصريحات سعيّد بشأن مهاجرين أفارقة

LBCI
منوعات
13:58

بعد أن طردتها أمها من المنزل عُثر على ابنة الـ5 أعوام مُغتصبة وتصارع للبقاء... هوية الجاني صادمة وهذا مصير الضحية!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:20

مواقف اقليمية ودولية انقسمت بين داعم لعملية حماس ومندد بها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:39

تداعيات عملية حماس وكيفية الرد عليها في اجتماع امني لمجلس الوزراء الاسرائيلي... ماذا في التفاصيل؟

LBCI
أخبار دولية
07:38

عملية عسكرية كبيرة لحماس واسرائيل تردّ... ماذا في التفاصيل؟

LBCI
أخبار دولية
06:00

نتنياهو: نحن في حالة حرب

LBCI
أخبار دولية
03:36

ماذا في آخر المستجدات والتطورات الميدانية بشأن التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي؟

LBCI
خبر عاجل
01:09

القائد العام للقسام: نعلن بدء عملية "طوفان الأقصى" والضربة الأولى تجاوزت 5 آلاف صاروخ

LBCI
رياضة
14:17

نادي الحكمة ينتكس مرة جديدة مع استقالة لجنته الادارية ودعوة لانتخابات عامة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:12

للفن دورٌ بارز في الحفاظ على البيئة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:07

نسبة مرتفعة من الأسماك يستوردها لبنان.. فهل من خطة لخفض الاستيراد؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
01:30

مسؤول نجمة داود الحمراء: عدد القتلى في عملية حماس في غلاف غزة كبير ولا نستطيع حصره الآن

LBCI
خبر عاجل
01:09

القائد العام للقسام: نعلن بدء عملية "طوفان الأقصى" والضربة الأولى تجاوزت 5 آلاف صاروخ

LBCI
خبر عاجل
01:52

هيئة البث الاسرائيلية: مسلّحون من حماس يسيطرون على مركز للشرطة في سديروت وسقوط جرحى في تبادل لإطلاق النار ووزير الدفاع يوافق على استدعاء واسع النطاق لجنود الاحتياط

LBCI
آخر الأخبار
04:30

القناة 12 الإسرائيلية عن الجيش: حماس تسيطر فعليا على المستوطنات في قطاع غزة

LBCI
خبر عاجل
01:18

الجيش الإسرائيلي: نعلن حالة الحرب بعد تسلل فلسطينيين إلى قلب إسرائيل

LBCI
خبر عاجل
05:30

رويترز: مقتل 22 إسرائيليّاً على الأقل حتى الآن خلال عملية التسلل الى المستوطنات المحاذية لقطاع غزة

LBCI
خبر عاجل
03:17

اسماعيل هنيّة: طوفان الأقصى بدأ من غزّة وسيمتد للضفة والخارج وكل مكان يوجد فيه شعبنا وأمّتنا

LBCI
خبر عاجل
03:49

الإذاعة الإسرائيلية: حماس أسرت 35 إسرائيليا حتى الآن

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More