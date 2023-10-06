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بعد أن تلقت لقاح سرطان الثدي الذي يخضع للتجارب السريرية... جينيفير تؤكد: لقد غيّر حياتي والآن يمكنني التوقف عن القلق!

بعد أن أخذت لقاح سرطان الثدي الذي يخضع للتجارب السريرية... جينيفير تؤكد: لقد غيّر حياتي والآن يمكنني التوقف عن القلق!







ولكن عندما أصبح الورم أكبر وأجرى الأطباء خزعة ثانية، كانت النتيجة إيجابية بالنسبة لسرطان الثدي الثلاثي السلبي، وفق ما نقل موقع



وذلك عندما بدأت الممرضة البالغة من العمر 46 عامًا والأم لثلاثة أطفال من ولاية أوهايو رحلتها الطويلة والشاقة مع السرطان.



وسرطان الثدي الثلاثي السلبي، أو TNBC، هو شيء "لم أكن أعرف الكثير عنه عندما تم تشخيص إصابتي"، قالت ديفيس لموقع Yahoo Life، "لكن من خلال كل شيء، تتعلم الكثير".



وأحد أول الأشياء التي تعلمتها ديفيس هو أن TNBC يشكل حوالي 15% من كل حالات سرطان الثدي، ويصعب علاجه بشكل خاص.



كما أنه أحد أكثر أشكال سرطان الثدي عدوانية لأنه ينمو بسرعة - ويتكرر TNBC في غضون خمس سنوات في حوالي 42% من الحالات، وهو أعلى بثلاث مرات تقريبًا من الأنواع الأخرى من سرطان الثدي.



وبعد وقت قصير من إجراء عملية استئصال الثديين - بالإضافة إلى جولات عدة من العلاج الكيميائي والإشعاعي - علمت ديفيس عن التجارب السريرية للقاح سرطان الثدي، والتي قادها الراحل الدكتور فنسنت توهي من كليفلاند كلينك.



وقالت ديفيس عن تجارب كليفلاند كلينيك: "أبلغني فريق الرعاية الصحية الخاص بي باللقاح الذي كان الدكتور توهي يدرسه لفترة طويلة، لذلك كنت هذا محظوظة."



كممرضة، أدركت ديفيس أن التجارب السريرية "مهمة جدًا"، مضيفة "هذه هي الطريقة التي نطور بها الطب ونجري التغييرات ونتخلص يومًا ما من سرطان الثدي".



وانضمت ديفيس إلى تجربة اللقاح مع 15 امرأة أخرى تم تشخيص إصابتهن أيضًا بـ TNBC، تلقت ثلاث حقن، بفاصل أسبوعين بين كل حقنة.



وقالت: "لقد قاموا بعمل مختبري قبل كل حقنة، لم أعاني من أي آثار جانبية باستثناء وجود كتل في موقع الحقن - كان الأمر مثل أي لقاح أو حقنة أخرى تحصل عليها."



وتلقت ديفيس جرعتها الثالثة والأخيرة من اللقاح في تشرين الثاني 2021، وحتى الآن، لم تظهر أي علامة على عودة السرطان.



وقالت ديفيس: "لقد غيرت حياتي، أنا لا أفكر في احتمال أن أصاب من جديد كل يوم."



وهذا هدف مهم، وفقًا لأميت كومار، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Anixa Biosciences، التي ابتكرت اللقاح الذي يتم اختباره بواسطة كليفلاند كلينك.



وقال كومار إن TNBC "عادةً ما يكون أكثر عدوانية، لذا فإن النتيجة بالنسبة لهؤلاء النساء ليست جيدة جدًا". ويأمل هو وفريقه في Anixa Biosciences أن يتمكن لقاح سرطان الثدي من "القضاء على تكرار المرض لدى هؤلاء النساء، وفي نهاية المطاف، منع ظهور السرطان على الإطلاق".



وأضاف كومار: "نريد في النهاية إجراء تجارب سريرية على أنواع أخرى من سرطان الثدي. وقد نتمكن من القضاء على سرطان الثدي كمرض، تماما كما قضينا على شلل الأطفال، في الولايات المتحدة، والجدري.



وتابع: "الهدف النهائي لهذه التجربة البحثية هو تطوير لقاح يمكن أن يمنع سرطان الثدي لدى الأشخاص المعرضين للخطر.



وقال الدكتور جي توماس بود، من معهد توسيغ للسرطان التابع لكليفلاند كلينيك، في بيان: "إنه هدف نبيل، لكن هذا سيكون ما نأمله... هناك الكثير من الخطوات التي يجب اتباعها قبل ذلك. قد لا ينجح هذا، ولكن، كما تعلم، إنها واحدة من تلك الرحلات المكونة من 1000 خطوة والتي يجب أن تبدأ، لذا فإننا نتخذ الخطوات الأولى".



لاحظت جينيفر ديفيس لأول مرة وجود ورم في ثديها في عام 2018 وخضعت لخزعة استبعدت الإصابة بالسرطان.ولكن عندما أصبح الورم أكبر وأجرى الأطباء خزعة ثانية، كانت النتيجة إيجابية بالنسبة لسرطان الثدي الثلاثي السلبي، وفق ما نقل موقع نيويورك بوست وذلك عندما بدأت الممرضة البالغة من العمر 46 عامًا والأم لثلاثة أطفال من ولاية أوهايو رحلتها الطويلة والشاقة مع السرطان.وسرطان الثدي الثلاثي السلبي، أو TNBC، هو شيء "لم أكن أعرف الكثير عنه عندما تم تشخيص إصابتي"، قالت ديفيس لموقع Yahoo Life، "لكن من خلال كل شيء، تتعلم الكثير".وأحد أول الأشياء التي تعلمتها ديفيس هو أن TNBC يشكل حوالي 15% من كل حالات سرطان الثدي، ويصعب علاجه بشكل خاص.كما أنه أحد أكثر أشكال سرطان الثدي عدوانية لأنه ينمو بسرعة - ويتكرر TNBC في غضون خمس سنوات في حوالي 42% من الحالات، وهو أعلى بثلاث مرات تقريبًا من الأنواع الأخرى من سرطان الثدي.وبعد وقت قصير من إجراء عملية استئصال الثديين - بالإضافة إلى جولات عدة من العلاج الكيميائي والإشعاعي - علمت ديفيس عن التجارب السريرية للقاح سرطان الثدي، والتي قادها الراحل الدكتور فنسنت توهي من كليفلاند كلينك.وقالت ديفيس عن تجارب كليفلاند كلينيك: "أبلغني فريق الرعاية الصحية الخاص بي باللقاح الذي كان الدكتور توهي يدرسه لفترة طويلة، لذلك كنت هذا محظوظة."كممرضة، أدركت ديفيس أن التجارب السريرية "مهمة جدًا"، مضيفة "هذه هي الطريقة التي نطور بها الطب ونجري التغييرات ونتخلص يومًا ما من سرطان الثدي".وانضمت ديفيس إلى تجربة اللقاح مع 15 امرأة أخرى تم تشخيص إصابتهن أيضًا بـ TNBC، تلقت ثلاث حقن، بفاصل أسبوعين بين كل حقنة.وقالت: "لقد قاموا بعمل مختبري قبل كل حقنة، لم أعاني من أي آثار جانبية باستثناء وجود كتل في موقع الحقن - كان الأمر مثل أي لقاح أو حقنة أخرى تحصل عليها."وتلقت ديفيس جرعتها الثالثة والأخيرة من اللقاح في تشرين الثاني 2021، وحتى الآن، لم تظهر أي علامة على عودة السرطان.وقالت ديفيس: "لقد غيرت حياتي، أنا لا أفكر في احتمال أن أصاب من جديد كل يوم."وهذا هدف مهم، وفقًا لأميت كومار، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Anixa Biosciences، التي ابتكرت اللقاح الذي يتم اختباره بواسطة كليفلاند كلينك.وقال كومار إن TNBC "عادةً ما يكون أكثر عدوانية، لذا فإن النتيجة بالنسبة لهؤلاء النساء ليست جيدة جدًا". ويأمل هو وفريقه في Anixa Biosciences أن يتمكن لقاح سرطان الثدي من "القضاء على تكرار المرض لدى هؤلاء النساء، وفي نهاية المطاف، منع ظهور السرطان على الإطلاق".وأضاف كومار: "نريد في النهاية إجراء تجارب سريرية على أنواع أخرى من سرطان الثدي. وقد نتمكن من القضاء على سرطان الثدي كمرض، تماما كما قضينا على شلل الأطفال، في الولايات المتحدة، والجدري.وتابع: "الهدف النهائي لهذه التجربة البحثية هو تطوير لقاح يمكن أن يمنع سرطان الثدي لدى الأشخاص المعرضين للخطر.وقال الدكتور جي توماس بود، من معهد توسيغ للسرطان التابع لكليفلاند كلينيك، في بيان: "إنه هدف نبيل، لكن هذا سيكون ما نأمله... هناك الكثير من الخطوات التي يجب اتباعها قبل ذلك. قد لا ينجح هذا، ولكن، كما تعلم، إنها واحدة من تلك الرحلات المكونة من 1000 خطوة والتي يجب أن تبدأ، لذا فإننا نتخذ الخطوات الأولى".