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الفرق بين سرطان الثدي لدى النساء والرجال...وعند من تكون نسبة الشفاء أعلى؟

صحة وتغذية
2023-10-07 | 06:24
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الفرق بين سرطان الثدي لدى النساء والرجال...وعند من تكون نسبة الشفاء أعلى؟
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الفرق بين سرطان الثدي لدى النساء والرجال...وعند من تكون نسبة الشفاء أعلى؟

الفرق بين سرطان الثدي لدى النساء والرجال...وعند من تكون نسبة الشفاء أعلى؟

أنسجة الثدي موجودة لدى الرجال والنساء، ويمكن أن يصاب الجنسين بسرطان الثدي، بحسب موقع "بابتست هيلث".

وعلى الرغم من الاختلاف في المظهر بين ثديي الذكور والإناث، إلا أن بنيتهما متشابهة، وكذلك تشخيص وعلاج سرطان الثدي لدى الرجال والنساء.

ما هي الاختلافات بين ثديي الذكور والإناث؟
 ثديي الذكور والإناث متشابهان في نواحٍ عديدة. اذ يحتوي كلاهما على أنسجة دهنية، وخلايا الثدي، والقنوات، والحلمات.

ومع ذلك، يتغير ثدي المرأة خلال فترة البلوغ، حيث تتطور الفصيصات العاملة وقنوات الحليب التي تصنع وتنقل الحليب للرضاعة الطبيعية بعد الولادة. 

وهذه الهياكل مسؤولة عن الاختلاف الكبير في معدل الإصابة بسرطان الثدي بين الرجل والمرأة. حيث تتطور معظم سرطانات الثدي لدى الإناث في الفصيصات وقنوات الحليب.

وهناك عوامل أخرى تؤثر على سرطان الثدي عند الذكور مقابل الإناث أيضًا. على سبيل المثال، عادة ما تنتج النساء هرمون الاستروجين أكثر من الرجال، ويزيد هذا الهرمون من خطر الإصابة بسرطان الثدي.

ويمكن للرجال الذين لديهم مستويات عالية من هرمون الاستروجين أن يصابوا بما يسمى "التثدي"، والذي يؤدي إلى زيادة أنسجة الثدي. 

لكن هذه الحالة وحدها لا تزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي لدى الرجل. ولكن العوامل الأخرى التي تهيئ الرجال للتثدي من خلال ارتفاع مستويات هرمون الاستروجين، يمكن أن تزيد من فرص الإصابة بسرطان الثدي.

ما هي نسبة حالات سرطان الثدي لدى الذكور؟
 تشكل حالات سرطان الثدي لدى الذكور أقل من 1% من جميع حالات سرطان الثدي التي يتم تشخيصها في الولايات المتحدة.

 ومع ذلك، يميل الرجال إلى الحصول على نتائج أسوأ لأسباب متعددة، بما في ذلك نسب الأنسجة المختلفة في ثدييهم، مما يجعل اكتشاف السرطان أكثر صعوبة. 

وبالتالي، يتم تشخيصهم عادةً في سن أكبر، وغالبًا ما تكون السرطانات لديهم في مراحل أكثر تقدمًا.

وهناك عوامل أخرى تؤثر أيضًا عند تشخيص إصابة الرجال بسرطان الثدي. وهي أن الرجال لا يتعلمون كيفية إجراء فحوصات ذاتية للثدي، وأنهم أقل وعيًا بأعراض سرطان الثدي، وقد يكونون بطيئين في الإبلاغ عن الأعراض.

بالإضافة إلى ذلك، قد تتأثر النتائج السيئة بحقيقة أن معظم الأبحاث تركز على سرطانات الثدي لدى الإناث. 

وعلى الرغم من أن ثديي الذكور والإناث متشابهان، فإن النقص النسبي في الدراسات حول سرطان الثدي لدى الذكور قد يعني أن العلاجات المتاحة ليست مثالية للرجال.

وعند النظر إلى إحصائيات سرطان الثدي لدى الذكور مقابل الإناث، فإن الرجال أقل عرضة للإصابة بالمرض. 
 

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