الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
24
o
جبل لبنان
24
o
متن
25
o
كسروان
25
o
الشمال
25
o
الجنوب
23
o
البقاع
21
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
زهرة الثالوث 2
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
24
o
جبل لبنان
24
o
متن
25
o
كسروان
25
o
الشمال
25
o
الجنوب
23
o
البقاع
21
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
النتيجة صادمة... إليك ما يحدث لجسمك عندما تتوقف عن تناول الكحول لمدة شهر!
صحة وتغذية
2023-10-09 | 11:35
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
النتيجة صادمة... إليك ما يحدث لجسمك عندما تتوقف عن تناول الكحول لمدة شهر!
النتيجة صادمة... إليك ما يحدث لجسمك عندما تتوقف عن تناول الكحول لمدة شهر!
يقول الخبراء إن الإقلاع عن الكحول لمدة شهر قد يؤدي إلى بشرة أكثر صحة، وفقدان الوزن، ونوم أفضل، وتقليل مخاطر المخاوف الصحية المستقبلية.
ومنذ الأسبوع الأول الذي توقف فيه المشروب، يجب أن يتحسن النوم ويجب أن يكون الاستيقاظ أسهل، حيث أظهرت الأبحاث أن استهلاك الكحول بانتظام يمكن أن يؤدي إلى أعراض الأرق.
وقالت كارين تيريل، الرئيسة التنفيذية لشركة Drinkaware، ان "على الرغم من أن بعض الأشخاص يجدون أن شرب الكحول يساعدهم على النوم بسرعة أكبر، إلا أنه يعطل مرحلة حركة العين السريعة المهمة أثناء النوم، مما يجعلك تشعر بالتعب في اليوم التالي - بغض النظر عن المدة التي تقضيها في السرير"، وفق ما نقل موقع
نيويورك بوست.
ويعد الجلد المتوهج من الأعراض المتوقعة التي تظهر بعد أسبوعين من التوقف عن تناول المشروبات الروحية.
ولأن الكحول مدر للبول، فإنه يمكن أن يجفف الجلد، وفقا لما ذكره موقع ميديكال نيوز توداي.
وعلى المدى الطويل، يمكن أن يساهم الكحول أيضًا في زيادة خطر الإصابة بالتهابات الجلد والسرطان لأنه يضعف جهاز المناعة.
وبحلول الأسبوع الثالث، قد يشهد الأشخاص الذين يشربون الخمر سابقًا انخفاضًا في الوزن.
وقالت تيريل: "إذا كنت تعاني من زيادة الوزن وتشرب الكحول بانتظام، فيجب أن تجد أن وزنك ينخفض بشكل ملحوظ بعد التوقف".
ويبلغ إجمالي السعرات الحرارية في البيرة الواحدة حوالي 154 سعرة حرارية، في حين أن كوب 5 أونصات من النبيذ يحتوي على حوالي 123 سعرة حرارية.
وعادةً ما تحتوي المشروبات الكحولية القوية مثل الفودكا والتكيلا والجين والروم على أقل من 100 سعرة حرارية للأونصة - أو الجرعة - والتي يمكن أن تتراكم بسرعة على مدار عدد قليل من الكوكتيلات في عطلات نهاية الأسبوع.
وأربعة أسابيع أو أكثر من التوقف لا تسمح للكبد بالتعافي فحسب، بل يمكن أن تقلل أيضًا من خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان.
وقالت تيريل عن تلف الكبد: "إن التوقف عن الشرب أو إعطاء الكبد فترة راحة منتظمة يمكن أن يتيح له فرصة للإصلاح، ولكن كلما شربت كمية أقل كلما قللت من خطر إصابتك".
وكشفت الأبحاث الحديثة أن استهلاك أي كمية من الكحول يمكن أن يزيد من خطر إصابة شاربي الكحول بأكثر من 60 مرضًا.
وفي العام الفائت، أعلن العلماء أن الكمية "الآمنة" من المشروبات الكحولية التي يمكن استهلاكها لا يتجاوز ملعقتين كبيرتين.
آخر الأخبار
صحة وتغذية
صادمة...
لجسمك
عندما
تتوقف
تناول
الكحول
التالي
اليكم فوائد إضافة الكريمة إلى الفراولة...وماذا عن زيت الزيتون؟
أعراض سرطان الثدي الالتهابي... تعرفوا اليها!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2023-10-02
مقلب لمحتوى فيديو يوتيوب تحوّل إلى إطلاق نار... إليكم التفاصيل الصادمة!
منوعات
2023-10-02
مقلب لمحتوى فيديو يوتيوب تحوّل إلى إطلاق نار... إليكم التفاصيل الصادمة!
0
منوعات
2023-10-02
والدها رفض دفع تكاليف زفافها...والنتيجة كانت صادمة!
منوعات
2023-10-02
والدها رفض دفع تكاليف زفافها...والنتيجة كانت صادمة!
0
منوعات
2023-09-22
عذبوه وطعنوه وأحرقوه بالماء المغلية وحبسوا حبيبته في حمام لمدة يومين... إليكم القصة المرعبة!
منوعات
2023-09-22
عذبوه وطعنوه وأحرقوه بالماء المغلية وحبسوا حبيبته في حمام لمدة يومين... إليكم القصة المرعبة!
0
منوعات
2023-09-20
ألغى زواجه من حبيبته بسبب لحيته وشقيقتها... إليكم القصة الصادمة!
منوعات
2023-09-20
ألغى زواجه من حبيبته بسبب لحيته وشقيقتها... إليكم القصة الصادمة!
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
12:20
هل تعلم أنك كنت تستعمل مبشرة الطعام بطريقة خاطئة؟!... إليك الطريقة الصحيحة! (فيديو)
صحة وتغذية
12:20
هل تعلم أنك كنت تستعمل مبشرة الطعام بطريقة خاطئة؟!... إليك الطريقة الصحيحة! (فيديو)
0
صحة وتغذية
09:42
إلى كل سيدة... هذا ما تحتاجين معرفته حول الفحص المبكر لسرطان الثدي!
صحة وتغذية
09:42
إلى كل سيدة... هذا ما تحتاجين معرفته حول الفحص المبكر لسرطان الثدي!
0
صحة وتغذية
07:02
اليكم فوائد إضافة الكريمة إلى الفراولة...وماذا عن زيت الزيتون؟
صحة وتغذية
07:02
اليكم فوائد إضافة الكريمة إلى الفراولة...وماذا عن زيت الزيتون؟
0
صحة وتغذية
2023-10-08
أعراض سرطان الثدي الالتهابي... تعرفوا اليها!
صحة وتغذية
2023-10-08
أعراض سرطان الثدي الالتهابي... تعرفوا اليها!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
15:23
سالم زهران للـLBCI: من المؤكّد ان حزب الله أعدّ العُدّة استعداداً لكل السينريوهات
آخر الأخبار
15:23
سالم زهران للـLBCI: من المؤكّد ان حزب الله أعدّ العُدّة استعداداً لكل السينريوهات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
هل ندمت إسرائيل على انسحابها الاحادي من غزة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:36
هل ندمت إسرائيل على انسحابها الاحادي من غزة؟
0
منوعات
15:32
أخطأ بالضحية... ضربها وطعنها معتقدا أنها حبيبته السابقة وعندما اكتشف خطأه ارتكب جريمة أكبر!
منوعات
15:32
أخطأ بالضحية... ضربها وطعنها معتقدا أنها حبيبته السابقة وعندما اكتشف خطأه ارتكب جريمة أكبر!
0
منوعات
05:54
حشرات بق الفراش تنتشر في مترو أنفاق لندن... وسيدة توثّق اللحظة التي قفزت فيها الحشرة عليها!
منوعات
05:54
حشرات بق الفراش تنتشر في مترو أنفاق لندن... وسيدة توثّق اللحظة التي قفزت فيها الحشرة عليها!
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:17
جمعيةٌ عمومية غير عادية للجنةِ الاولمبية اللبنانية
تقارير نشرة الاخبار
14:17
جمعيةٌ عمومية غير عادية للجنةِ الاولمبية اللبنانية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:08
الـLBCI على حدود كاراباخ... العائلات الأرمنية المهجرة تروي المأساة
تقارير نشرة الاخبار
14:08
الـLBCI على حدود كاراباخ... العائلات الأرمنية المهجرة تروي المأساة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
حلّ الدولتين مقترح وُلد ميتاً..
تقارير نشرة الاخبار
13:43
حلّ الدولتين مقترح وُلد ميتاً..
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
هل ندمت إسرائيل على انسحابها الاحادي من غزة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:36
هل ندمت إسرائيل على انسحابها الاحادي من غزة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
إسرائيل أعلنت التشدد في حصار قطاع غزة
تقارير نشرة الاخبار
13:34
إسرائيل أعلنت التشدد في حصار قطاع غزة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
أسرى إسرائيليون بيد حماس.. هل توفوا؟
تقارير نشرة الاخبار
13:32
أسرى إسرائيليون بيد حماس.. هل توفوا؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
اليوم الثالث من عملية طوفان الاقصى.. كيف كان؟
تقارير نشرة الاخبار
13:30
اليوم الثالث من عملية طوفان الاقصى.. كيف كان؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
ممثل حركة الجهاد الاسلامي في لبنان إحسان عطايا للـLBCI: العدو الصهيوني يشكّل خطرا على لبنان ونحن لسنا مع توريط لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:27
ممثل حركة الجهاد الاسلامي في لبنان إحسان عطايا للـLBCI: العدو الصهيوني يشكّل خطرا على لبنان ونحن لسنا مع توريط لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
كيف تبدو الأجواء من الجنوب؟
تقارير نشرة الاخبار
13:24
كيف تبدو الأجواء من الجنوب؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
10:13
الجيش الإسرائيلي يستهدف برج مراقبة لحزب الله (فيديو)
خبر عاجل
10:13
الجيش الإسرائيلي يستهدف برج مراقبة لحزب الله (فيديو)
2
خبر عاجل
09:46
القصف الإسرائيلي طال الطريق العام عند مثلث مروحين (فيديوهات)
خبر عاجل
09:46
القصف الإسرائيلي طال الطريق العام عند مثلث مروحين (فيديوهات)
3
تقارير نشرة الاخبار
16:14
ما قصة فيديو "الهروب الجماعي" في إسرائيل؟
تقارير نشرة الاخبار
16:14
ما قصة فيديو "الهروب الجماعي" في إسرائيل؟
4
امن وقضاء
08:43
أدرعي: الجيش الاسرائيلي قتل عددًا من مسلحين اجتازوا الحدود من الأراضي اللبنانية والمروحيات تشنّ غارات في المنطقة
امن وقضاء
08:43
أدرعي: الجيش الاسرائيلي قتل عددًا من مسلحين اجتازوا الحدود من الأراضي اللبنانية والمروحيات تشنّ غارات في المنطقة
5
خبر عاجل
12:31
وزير التربية يعلق الدروس يوم غد الثلاثاء في المدارس الرسمية والخاصة في الجنوب بسبب تدهور الاوضاع الامنية
خبر عاجل
12:31
وزير التربية يعلق الدروس يوم غد الثلاثاء في المدارس الرسمية والخاصة في الجنوب بسبب تدهور الاوضاع الامنية
6
خبر عاجل
11:42
مصدر أمني لبناني لـ"العربية": مقتل أحد عناصر حزب الله بقصف إسرائيلي على جنوب لبنان
خبر عاجل
11:42
مصدر أمني لبناني لـ"العربية": مقتل أحد عناصر حزب الله بقصف إسرائيلي على جنوب لبنان
7
منوعات
05:54
حشرات بق الفراش تنتشر في مترو أنفاق لندن... وسيدة توثّق اللحظة التي قفزت فيها الحشرة عليها!
منوعات
05:54
حشرات بق الفراش تنتشر في مترو أنفاق لندن... وسيدة توثّق اللحظة التي قفزت فيها الحشرة عليها!
8
أخبار لبنان
12:07
نزوح كثيف وزحمة سير خانقة
أخبار لبنان
12:07
نزوح كثيف وزحمة سير خانقة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More