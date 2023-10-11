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لن تصدقوا قصتها... شابة مصابة بحساسية تجاه كل أنواع المياه بما في ذلك عرقها ودموعها: "هكذا أستحم"!

صحة وتغذية
2023-10-11 | 04:19
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لن تصدقوا قصتها... شابة مصابة بحساسية تجاه كل أنواع المياه بما في ذلك عرقها ودموعها: &quot;هكذا أستحم&quot;!
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لن تصدقوا قصتها... شابة مصابة بحساسية تجاه كل أنواع المياه بما في ذلك عرقها ودموعها: "هكذا أستحم"!

لن تصدقوا قصتها... شابة مصابة بحساسية تجاه كل أنواع المياه بما في ذلك عرقها ودموعها: "هكذا أستحم"!

يتعلم العديد من الأشخاص المصابين بالحساسية المزمنة كيفية تجنب المحفزات الشائعة التي تجعل حالتهم أسوأ.

ولكن ماذا ستفعل إذا كان لديك حساسية من الماء؟

هذا هو السؤال الذي يجب على تيسا هانسن سميث، 25 عامًا، أن تطرحه على نفسها كل يوم، حيث إنها تصاب بالحساسية بعد أي اتصال بالماء، وفق ما نقل موقع نيويورك بوست.

واليوم، تعمل على رفع مستوى الوعي حول أحد أندر أنواع الحساسية المعروفة باسم الشرى المائي، وهي حالة يصاب فيها الأشخاص بالشرى بعد ملامسة الماء.

وبعد أن أخبرت الطلاب في الكلية بجامعة كاليفورنيا، ديفيس، عن تشخيصها، كان البعض يرشون الماء عمدًا أو يلقون عليها مكعبات الثلج لأنهم لم يصدقوها، وفقًا لتقرير حديث.

ولقد جمعت مؤخرًا أكثر من 10000 دولار على حساب GoFundMe الخاص بها للمساعدة في دفع فواتيرها الطبية المتزايدة.

وكتبت على إنستغرام: "أنا سعيدة للغاية بأن فاتورة المستشفى وإقامتي أصبحت ورائي، ولكن هناك رعاية طبية مستمرة ستكون حاضرة دائمًا في حياتي، والمال الإضافي فوق هدفي سيساهم في ذلك". 

وتم إدخال هانسن سميث إلى المستشفى أثناء انتشار وباء كورونا عندما أصيبت بالجفاف الشديد لدرجة أن جزءًا من أمعائها الغليظة انخفض مؤقتًا من تدفق الدم، مما تسبب في حالة تسمى التهاب القولون الإقفاري.

وأعربت عن أسفها على وسائل التواصل الاجتماعي قائلة: "أعاني دائمًا من الجفاف وعرضة للإغماء".

عندما كانت في الثامنة من عمرها، بدأت هانسن سميث تلاحظ طفحًا جلديًا مرتفعًا على ذراعيها وجروحًا في فروة رأسها، وذلك حسبما شاركته على حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي.

واعتقد أطباؤها في البداية أن السبب هو الصابون والشامبو أثناء الاستحمام، لكن الحالة استمرت.

وبعد عامين من الاختبارات التي أجراها العديد من المتخصصين، قامت والدتها، الدكتورة كارين هانسن سميث، طبيبة طب الأسرة، أولاً بتجميع كل الأعراض التي تعاني منها لتدرك أنها تعاني من حساسية الماء، وفقًا لتقرير حديث.

ولاحظت عائلتها أن خلاياها كانت تنجم عن حمامات السباحة، وكذلك عن طريق الاستحمام - وكذلك في الفنادق في مدن مختلفة.

وعندما كبرت، طورت المزيد من المحفزات وردود الفعل. بدأت عيناها تصابان بالحكة، وأصيبت بجروح في لسانها وشرى في فمها.

ونشرت  الشابةمؤخرًا عبر موقع انستغرام: "لدي حساسية تجاه جميع مصادر المياه، بما في ذلك المطر، والصنبور، والمقطر، والمحيطات، والمعبأة في زجاجات، وحتى سوائل الجسم مثل العرق والدموع واللعاب".

وقالت إن المشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من الماء تسبب إحساسًا بالحرقان، لذا يقال إن حليب الألبان هو الأسهل بالنسبة لها للشرب لأن محتوى الدهون والبروتين يوازن محتوى الماء.

ولا يمكنها شرب أي حليب خالي من الألبان، مثل حليب اللوز أو حليب الشوفان أو أي حليب ليس من الحيوان.

ولكن إذا لم تتمكن من الحصول على الحليب طوال اليوم، فإنها تشعر بالعطش الشديد لدرجة أنها لا تستطيع مقاومة شرب الماء مما قد يؤدي إلى الإغماء من الألم، كما قالت سابقًا.

كذلك هي تلتزم بالأطعمة الجافة التي تحتوي على الحد الأدنى من المحتوى المائي مثل ألواح الغرانولا والبسكويت والخبز وزبدة الفول السوداني والبطاطا والفاصوليا وحساء الألبان.

ونشرت مؤخرًا: "إن الاستحمام يستنزف الكثير مني بالفعل، ولكن خلال العام الفائت أصبح عقبة مستحيلة للقفز".

وأضافت: "لذا فإن الوقوف في الحمام لأكثر من خمس دقائق، مع محاولتي أيضًا عدم فقدان الوعي بسبب فرط التنفس أثناء وجود الماء يضربني، ليس تجربة رعاية ذاتية مريحة كما يمكن أن تكون للآخرين".

وقالت أيضًا: "صدقني، أنا أفعل ما يكفي لأكون نظيفة بدرجة كافية بحيث لا يلاحظ أحد - لم أحصل على حمام مناسب منذ أكثر من عام ونصف".

وقالت إنها تقلل من مشاكل رائحة الجسم "عن طريق الحلاقة واستخدام مزيل العرق عند الاقتضاء".

لكنها تحد من أنشطتها لأنها لا تستطيع أن تتسخ كثيرًا أو تمارس أنشطة تسبب لها التعرق كثيرًا، لأنها نادرًا ما تغسل جسدها بالكامل، كما أخبرت الآخرين على وسائل التواصل الاجتماعي.

آخر الأخبار

صحة وتغذية

تصدقوا

قصتها...

مصابة

بحساسية

أنواع

المياه

عرقها

ودموعها:

"هكذا

أستحم"!

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