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شرب كوب إضافي من القهوة يومياً يمكن أن يساعد في انخفاض الوزن...وهذه هي الطريقة!

صحة وتغذية
2023-10-11 | 09:10
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شرب كوب إضافي من القهوة يومياً يمكن أن يساعد في انخفاض الوزن...وهذه هي الطريقة!
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شرب كوب إضافي من القهوة يومياً يمكن أن يساعد في انخفاض الوزن...وهذه هي الطريقة!

شرب كوب إضافي من القهوة يومياً يمكن أن يساعد في انخفاض الوزن...وهذه هي الطريقة!

ارتبط شرب كوب إضافي من القهوة غير المحلاة كل يوم، بانخفاض خطر زيادة الوزن على مدى أربع سنوات، وفقاً لدراسة نشرت في المجلة الأميركية للتغذية السريرية.

أما إضافة ملعقة صغيرة من السكر إلى المشروب الساخن، فيلغي هذه الفائدة، بحسب موقع "فوكس نيوز".

وقال الخبراء إن إضافة مبيّض القهوة الكريمي أو الخالي من الألبان، لم يكن له تأثيراً على الوزن.

وفي بحث أُقيم في جامعة هارفارد، تم التركيز على العلاقة بين عادات استهلاك القهوة وتغيرات وزن الجسم خلال أربع سنوات.

وكشفت النتائج أن كوبًا إضافيًا من القهوة غير المحلاة يوميًا، ارتبط بانخفاض قدره 0.12 كجم أو 0.26 رطل على مدى أربع سنوات.

أما المشاركين الذين زادوا تناولهم اليومي للقهوة مع ملعقة صغيرة من السكر، فاكتسبوا 0.09 كجم أو 0.20 رطل خلال نفس الفترة.

وكانت هذه الارتباطات بين استهلاك القهوة والسكر، والتغيرات في وزن الجسم، أكثر أهمية بين المشاركين الأصغر سناً، وأولئك الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة.

وخلصت النتائج إلى أن تناول المشروبات الدافئة منخفضة السعرات الحرارية أو الخالية من السعرات الحرارية، قد يحسن وزن الجسم، حيث أن زيادة السوائل، وخاصة السوائل الدافئة، يمكن أن يحسن الشعور بالشبع، مما قد يؤدي إلى استهلاك عدد أقل من السعرات الحرارية الإجمالية على مدار اليوم.

وإضافة السكر يمكن أن يلغي فائدة فقدان الوزن المرتبطة بالقهوة، حيث يمكن أن يكون السكر مصدراً للسعرات الحرارية الإضافية دون توفير الشعور بالشبع.

وإضافات الحليب والكريمة يمكن أن تضيف البروتين أو الدهون، مما قد يساعد في الشبع.

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