من القروح إلى الالتهابات السيئة... كيف تبدو لدغات بق الفراش وما هي طرق تخفيف الحكة؟

من القروح إلى الالتهابات السيئة... كيف تبدو لدغات بق الفراش وما هي طرق تخفيف الحكة؟







وبشأن هذا التخوّف، من المهم معرفة ماهية بق الفراش وكيف تبدو لدغاتها.



بق الفراش اذاً، هي عبارة عن حشرات ليلية صغيرة تعيش غالبًا على الأثاث أو الفراش. ويمكن العثور عليها في الأرائك والملابس وغيرها من المفروشات الناعمة، كما أنها تفضل الظلام.



وعادةً ما يكون لونها بنيًا أو أحمر داكنًا أو أصفر، ولها شكل بيضاوي، وفقاً لموقع



ولا يعتبر بق الفراش خطيرًا، ولكن من المعروف أن لدغاته تسبب حكة شديدة وغير مريحة.



كيف تبدو لسعة بق الفراش؟



في معظم الأحيان، يتغذى بق الفراش على دم الأشخاص أثناء نومهم. ويميل وقت الذروة للتغذية إلى أن يكون بين منتصف الليل والساعة الخامسة صباحًا.



وقد يستغرق الأمر أياما عدة حتى تظهر اللدغات على الجلد، وتميل إلى أن تكون بارزة وحمراء.



أما على الجلد الأبيض، فعادةً ما تبدو لدغات بق الفراش حمراء، ولكن على الجلد الأسود أو البني، قد تبدو أرجوانية، وقد يكون من الصعب رؤيتها.



أما بالنسبة للبعض الآخر، فلن يتطوّر لديهم أي رد فعل، ولن يعرفوا أنهم تعرضوا للعض من قبل البق.



وتشمل العلامات الأخرى ظهور بقع من الدم على فراشك، نتيجة التعرض للعض، أو سحق هذه المخلوقات.



وقد تلاحظ أيضًا وجود بقع بنية صغيرة على فراشك أو أثاثك، وهو براز بق الفراش.



كيف تُعالج لدغات بق الفراش؟ بعد تفشي غزو بق الفراش في باريس، انتشر الذعر بشأن هذه المخلوقات المخيفة في المملكة المتحدة كذلك، بعد رصدها في أماكن عدة.وبشأن هذا التخوّف، من المهم معرفة ماهية بق الفراش وكيف تبدو لدغاتها.بق الفراش اذاً، هي عبارة عن حشرات ليلية صغيرة تعيش غالبًا على الأثاث أو الفراش. ويمكن العثور عليها في الأرائك والملابس وغيرها من المفروشات الناعمة، كما أنها تفضل الظلام.وعادةً ما يكون لونها بنيًا أو أحمر داكنًا أو أصفر، ولها شكل بيضاوي، وفقاً لموقع "ذا صن" ولا يعتبر بق الفراش خطيرًا، ولكن من المعروف أن لدغاته تسبب حكة شديدة وغير مريحة.في معظم الأحيان، يتغذى بق الفراش على دم الأشخاص أثناء نومهم. ويميل وقت الذروة للتغذية إلى أن يكون بين منتصف الليل والساعة الخامسة صباحًا.وقد يستغرق الأمر أياما عدة حتى تظهر اللدغات على الجلد، وتميل إلى أن تكون بارزة وحمراء.أما على الجلد الأبيض، فعادةً ما تبدو لدغات بق الفراش حمراء، ولكن على الجلد الأسود أو البني، قد تبدو أرجوانية، وقد يكون من الصعب رؤيتها.أما بالنسبة للبعض الآخر، فلن يتطوّر لديهم أي رد فعل، ولن يعرفوا أنهم تعرضوا للعض من قبل البق.وتشمل العلامات الأخرى ظهور بقع من الدم على فراشك، نتيجة التعرض للعض، أو سحق هذه المخلوقات.وقد تلاحظ أيضًا وجود بقع بنية صغيرة على فراشك أو أثاثك، وهو براز بق الفراش.

عادةً ما تختفي لدغات بق الفراش من تلقاء نفسها خلال أسبوع أو نحو ذلك، ومن السهل علاجها في المنزل، من خلال:



- وضع شيئ بارد، مثل قطعة قماش نظيفة ورطبة، على المنطقة المصابة للمساعدة في تخفيف الحكة وأي تورم

- الحفاظ على نظافة المنطقة المصابة

- غسل اللدغات بالماء والصابون للمساعدة في منع العدوى أو رد الفعل الخطير تجاهها

- وضع بعض كريمات الحكة على اللدغات إذا كانت غير مريحة