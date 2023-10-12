الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
رصيف الغرباء
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

من القروح إلى الالتهابات السيئة... كيف تبدو لدغات بق الفراش وما هي طرق تخفيف الحكة؟

صحة وتغذية
2023-10-12 | 08:08
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
من القروح إلى الالتهابات السيئة... كيف تبدو لدغات بق الفراش وما هي طرق تخفيف الحكة؟
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
من القروح إلى الالتهابات السيئة... كيف تبدو لدغات بق الفراش وما هي طرق تخفيف الحكة؟

من القروح إلى الالتهابات السيئة... كيف تبدو لدغات بق الفراش وما هي طرق تخفيف الحكة؟

بعد تفشي غزو بق الفراش في باريس، انتشر الذعر بشأن هذه المخلوقات المخيفة في المملكة المتحدة كذلك، بعد رصدها في أماكن عدة.

وبشأن هذا التخوّف، من المهم معرفة ماهية بق الفراش وكيف تبدو لدغاتها.

بق الفراش اذاً، هي عبارة عن حشرات ليلية صغيرة تعيش غالبًا على الأثاث أو الفراش. ويمكن العثور عليها في الأرائك والملابس وغيرها من المفروشات الناعمة، كما أنها تفضل الظلام.

وعادةً ما يكون لونها بنيًا أو أحمر داكنًا أو أصفر، ولها شكل بيضاوي، وفقاً لموقع "ذا صن".

ولا يعتبر بق الفراش خطيرًا، ولكن من المعروف أن لدغاته تسبب حكة شديدة وغير مريحة.

كيف تبدو لسعة بق الفراش؟
في معظم الأحيان، يتغذى بق الفراش على دم الأشخاص أثناء نومهم. ويميل وقت الذروة للتغذية إلى أن يكون بين منتصف الليل والساعة الخامسة صباحًا.

وقد يستغرق الأمر أياما عدة حتى تظهر اللدغات على الجلد، وتميل إلى أن تكون بارزة وحمراء.

أما على الجلد الأبيض، فعادةً ما تبدو لدغات بق الفراش حمراء، ولكن على الجلد الأسود أو البني، قد تبدو أرجوانية، وقد يكون من الصعب رؤيتها.

أما بالنسبة للبعض الآخر، فلن يتطوّر لديهم أي رد فعل، ولن يعرفوا أنهم تعرضوا للعض من قبل البق.

وتشمل العلامات الأخرى ظهور بقع من الدم على فراشك، نتيجة التعرض للعض، أو سحق هذه المخلوقات.

وقد تلاحظ أيضًا وجود بقع بنية صغيرة على فراشك أو أثاثك، وهو براز بق الفراش.

كيف تُعالج لدغات بق الفراش؟
 
  عادةً ما تختفي لدغات بق الفراش من تلقاء نفسها خلال أسبوع أو نحو ذلك، ومن السهل علاجها في المنزل، من خلال:

- وضع شيئ بارد، مثل قطعة قماش نظيفة ورطبة، على المنطقة المصابة للمساعدة في تخفيف الحكة وأي تورم
- الحفاظ على نظافة المنطقة المصابة
- غسل اللدغات بالماء والصابون للمساعدة في منع العدوى أو رد الفعل الخطير تجاهها
- وضع بعض كريمات الحكة على اللدغات إذا كانت غير مريحة

آخر الأخبار

صحة وتغذية

بق

فراش

لدغة

التهاب

عقار لحرقة المعدة "ساهم في إصابة أشخاص بالسرطان"... اتهامات تطال شركة أدوية أميركية معروفة وهذه آخر التطورات!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2023-10-11

انتشار بق الفراش في باريس تابع... مشهد صادم في أحد الشوارع: ما علاقة الفنادق؟! (فيديو)

LBCI
منوعات
2023-10-09

حشرات بق الفراش تنتشر في مترو أنفاق لندن... وسيدة توثّق اللحظة التي قفزت فيها الحشرة عليها!

LBCI
منوعات
2023-10-09

"أصبح جسدي مغطى باللدغات"... سائحة تروي تفاصيل إجازتها المدمرة بسبب "بق الفراش"! (صور)

LBCI
منوعات
2023-10-07

بعد تجريد منزلهم بالكامل...بق الفراش لا يزال موجوداً وهذه المرة ليس في فرنسا!

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
02:05

عقار لحرقة المعدة "ساهم في إصابة أشخاص بالسرطان"... اتهامات تطال شركة أدوية أميركية معروفة وهذه آخر التطورات!

LBCI
صحة وتغذية
12:43

لهذا السبب...لا يجب إعطاء زجاجات الماء الساخن للأطفال!

LBCI
صحة وتغذية
2023-10-11

شرب كوب إضافي من القهوة يومياً يمكن أن يساعد في انخفاض الوزن...وهذه هي الطريقة!

LBCI
صحة وتغذية
2023-10-11

أفضل 10 نصائح للتعافي السريع والصحي من جراحة سرطان الثدي!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
2023-10-11

أفضل 10 نصائح للتعافي السريع والصحي من جراحة سرطان الثدي!

LBCI
فنّ
05:15

مع هاشتاغ "غزة تحت القصف".. محمد عساف يتساءل: أي قلب وعقل يستوعب؟

LBCI
فنّ
2023-09-06

اليسا تطلق النار من مسدسها بالفيديو.. "اللي بيقول كلمة يطلع قدها"

LBCI
منوعات
2023-09-29

اختبار حمض نووي يفضح صلة القرابة بين زوجين بعد 11 عاماً من زواجهما...اليكم ما حصل!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:19

مستشفيات غزة على شافة الانهيار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:02

كيف هي الصورة في محيط مركز العباد؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:02

جلسة لبحث التطورات الاخيرة جنوبا اضافة الى ملف النزوح السوري

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:00

في اشتعال الجبهة الحدودية الجنوبية امس... كيف هو المشهد اليوم؟

LBCI
أخبار دولية
03:57

مسؤول اميركي: لقاء بين بلينكن والرئيس الفلسطيني عباس والعاهل الأردني عبد الله الجمعة في عمان

LBCI
أخبار دولية
03:15

وصول بلينكن إلى إسرائيل

LBCI
أخبار دولية
16:55

علي بركة: كنا نخطط سرًا للغزو منذ عامين

LBCI
أخبار دولية
16:52

ماذا تقرر في إجتماع الكابينت الإسرائيلي؟

LBCI
أخبار دولية
16:18

نتنياهو: كل عنصر في حماس سيكون في حكم الميت

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر كاذب
12:27

ما صحة إخلاء السفارة الأميركية في بيروت؟

LBCI
خبر عاجل
09:35

سماع دوي انفجار على أطراف الخيام - مرجعيون

LBCI
منوعات
15:19

عروس تزوجت برجل أقصر منها...وهذا ما حدث يوم زفافهما!

LBCI
فنّ
05:29

أنجي خوري تعلن توبتها... تحجّبت وتصلّي (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
17:10

أول إتصال هاتفي بين رئيسي وبن سلمان: لوقف جرائم الحرب

LBCI
خبر عاجل
08:50

وسائل إعلام إسرائيلية: مقتل يوسف أبو مرزوق شقيق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق

LBCI
خبر عاجل
07:31

وزير الخارجية الأميركية: لم آت إلى إسرائيل بصفتي وزيرًا للخارجية فحسب بل بصفتي يهوديًا ايضاً فرّ أجداده من القتل

LBCI
خبر عاجل
07:15

وسائل إعلام سوريّة: غارات يُرجح أنها للطيران الإسرائيلي على محيط مطاري دمشق وحلب والدفاعات الجوية تتصدى لها

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More