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هل استخدام هاتفك ليلاً يمكن أن يجعلك سمينًا؟

هل استخدام هاتفك ليلاً يمكن أن يجعلك سمينًا؟







في عام 2011، وجد استطلاع أجرته مؤسسة النوم الوطنية أن تسعة من كل 10 أميركيين أفادوا أنهم يستخدمون جهازًا إلكترونيًا قبل النوم، وأن 72% من المراهقين و67% من الشباب يستخدمون هواتفهم الذكية قبل النوم.



منذ إجراء هذه الدراسة، تضاعفت نسبة الأميركيين الذين يمتلكون هواتف ذكية، والعديد منا ينامون الآن وهواتفهم بجانبهم.



ومع ذلك، فقد أظهرت الأبحاث أن هذا الوقت الذي يقضيه الشخص أمام الشاشات يمكن أن يعبث بالساعة الداخلية لجسمنا، مما قد يؤدي بدوره إلى زيادة الوزن.



"دورات النوم والاستيقاظ لدينا، واليقظة، والمزاج، ومستويات النشاط، ودرجة حرارة الجسم الأساسية، والشهية تتقلب على مدار كل يوم، تحت سيطرة ما يسمى" الساعة الرئيسية "في الدماغ،" وفق ما قالت زميلة باحث في كلية بريستول الطبية بجامعة بريستول في المملكة المتحدة لمجلة



وأضافت: "تسمى الساعات الأخرى في جميع أنحاء الجسم بالمذبذبات الطرفية، والتي تتم مزامنتها بواسطة إشارات عصبية وهرمونية. واحدة من أقوى إشارات المزامنة الهرمونية هي عن طريق دفقات كبيرة من الكورتيزول (المعروف غالبًا باسم "هرمون التوتر") الذي يتم إطلاقه من الغدد الكظرية في المراحل المبكرة من الجسم.."



ويمكن تعديل انفجار الكورتيزول اليومي هذا عن طريق التعرض للضوء الاصطناعي أو التغيرات في التعرض اليومي للضوء - وهو ما يحدث عندما نسافر إلى مناطق زمنية مختلفة - مما يؤدي إلى ما يعرف باسم اختلال الساعة البيولوجية.



وقالت كونواي كامبل: "إن اختلال الساعة البيولوجية ناتج عن عدم تزامن ساعات الجسم الداخلية مع الإشارات الخارجية للظلام الفاتح".



وتابعت: "نحن كسكان نعاني الآن من اضطراب الساعة البيولوجية، والتلوث الضوئي العالمي الذي يمكن اكتشافه بواسطة الأقمار الصناعية، واستخدام الأجهزة التي ينبعث منها الضوء الأزرق في وقت متأخر من الليل."



ويؤدي هذا الاختلال في الساعة البيولوجية أيضًا إلى تعطيل الدورات الهرمونية التي تحكم الجسم، مما يؤدي إلى مجموعة من الآثار الجانبية الضارة.



وقالت كونواي كامبل: "قد يشمل ذلك أعراضًا مثل ضباب الدماغ والخمول والقشعريرة أثناء النهار وارتفاع درجة الحرارة في منتصف الليل وقلة الشهية في وقت مبكر من اليوم والإفراط في الاستهلاك في وقت لاحق".



للتحقيق في آثار الاضطراب الهرموني على سلوكيات الأكل، طبقت كونواي كامبل وفريقها هرمونات تشبه الكورتيزول على مجموعة من الفئران، إما بشكل متزامن أو غير متزامن مع دورة الضوء والظلام اليومية. وكانت النتائج مذهلة.



تناولت الفئران التي كانت حقنها الهرمونية متزامنة مع دورة الضوء والظلام، 88.4% من تناولها الغذائي اليومي خلال المرحلة النشطة و11.6% فقط خلال المرحلة غير النشطة.



وفي الوقت نفسه، تناولت المجموعة التي تعاني من اضطراب الرحلات الجوية الطويلة والتي تم حقن هرموناتها بشكل غير متزامن، 53.8% من السعرات الحرارية اليومية خلال المرحلة غير النشطة، دون زيادة في النشاط خلال هذه الفترة.



في حين أن هذه الدراسة - التي نشرت في 29 أيلول في مجلة Nature Communications Biology - قد أجريت على القوارض، فإن هذه النتائج تشير إلى أن اضطراب الدورة البيولوجية لدينا يمكن أن يدفع رغبتنا في تناول الطعام في وقت متأخر من الليل، وهو ما أظهرت الدراسات السابقة أنه مرتبط باضطراب التمثيل الغذائي وزيادة الوزن، حتى عندما يظل إجمالي استهلاك السعرات الحرارية كما هو.

يمكن للضوء الاصطناعي، والنوبات الليلية، واضطراب الرحلات الجوية الطويلة أن يربك ساعات الجسم الداخلية لدينا، مما يؤثر على مزاجنا، ونومنا، واليقظة، والشهية.في عام 2011، وجد استطلاع أجرته مؤسسة النوم الوطنية أن تسعة من كل 10 أميركيين أفادوا أنهم يستخدمون جهازًا إلكترونيًا قبل النوم، وأن 72% من المراهقين و67% من الشباب يستخدمون هواتفهم الذكية قبل النوم.منذ إجراء هذه الدراسة، تضاعفت نسبة الأميركيين الذين يمتلكون هواتف ذكية، والعديد منا ينامون الآن وهواتفهم بجانبهم.ومع ذلك، فقد أظهرت الأبحاث أن هذا الوقت الذي يقضيه الشخص أمام الشاشات يمكن أن يعبث بالساعة الداخلية لجسمنا، مما قد يؤدي بدوره إلى زيادة الوزن."دورات النوم والاستيقاظ لدينا، واليقظة، والمزاج، ومستويات النشاط، ودرجة حرارة الجسم الأساسية، والشهية تتقلب على مدار كل يوم، تحت سيطرة ما يسمى" الساعة الرئيسية "في الدماغ،" وفق ما قالت زميلة باحث في كلية بريستول الطبية بجامعة بريستول في المملكة المتحدة لمجلة نيوزويك وأضافت: "تسمى الساعات الأخرى في جميع أنحاء الجسم بالمذبذبات الطرفية، والتي تتم مزامنتها بواسطة إشارات عصبية وهرمونية. واحدة من أقوى إشارات المزامنة الهرمونية هي عن طريق دفقات كبيرة من الكورتيزول (المعروف غالبًا باسم "هرمون التوتر") الذي يتم إطلاقه من الغدد الكظرية في المراحل المبكرة من الجسم.."ويمكن تعديل انفجار الكورتيزول اليومي هذا عن طريق التعرض للضوء الاصطناعي أو التغيرات في التعرض اليومي للضوء - وهو ما يحدث عندما نسافر إلى مناطق زمنية مختلفة - مما يؤدي إلى ما يعرف باسم اختلال الساعة البيولوجية.وقالت كونواي كامبل: "إن اختلال الساعة البيولوجية ناتج عن عدم تزامن ساعات الجسم الداخلية مع الإشارات الخارجية للظلام الفاتح".وتابعت: "نحن كسكان نعاني الآن من اضطراب الساعة البيولوجية، والتلوث الضوئي العالمي الذي يمكن اكتشافه بواسطة الأقمار الصناعية، واستخدام الأجهزة التي ينبعث منها الضوء الأزرق في وقت متأخر من الليل."ويؤدي هذا الاختلال في الساعة البيولوجية أيضًا إلى تعطيل الدورات الهرمونية التي تحكم الجسم، مما يؤدي إلى مجموعة من الآثار الجانبية الضارة.وقالت كونواي كامبل: "قد يشمل ذلك أعراضًا مثل ضباب الدماغ والخمول والقشعريرة أثناء النهار وارتفاع درجة الحرارة في منتصف الليل وقلة الشهية في وقت مبكر من اليوم والإفراط في الاستهلاك في وقت لاحق".للتحقيق في آثار الاضطراب الهرموني على سلوكيات الأكل، طبقت كونواي كامبل وفريقها هرمونات تشبه الكورتيزول على مجموعة من الفئران، إما بشكل متزامن أو غير متزامن مع دورة الضوء والظلام اليومية. وكانت النتائج مذهلة.تناولت الفئران التي كانت حقنها الهرمونية متزامنة مع دورة الضوء والظلام، 88.4% من تناولها الغذائي اليومي خلال المرحلة النشطة و11.6% فقط خلال المرحلة غير النشطة.وفي الوقت نفسه، تناولت المجموعة التي تعاني من اضطراب الرحلات الجوية الطويلة والتي تم حقن هرموناتها بشكل غير متزامن، 53.8% من السعرات الحرارية اليومية خلال المرحلة غير النشطة، دون زيادة في النشاط خلال هذه الفترة.في حين أن هذه الدراسة - التي نشرت في 29 أيلول في مجلة Nature Communications Biology - قد أجريت على القوارض، فإن هذه النتائج تشير إلى أن اضطراب الدورة البيولوجية لدينا يمكن أن يدفع رغبتنا في تناول الطعام في وقت متأخر من الليل، وهو ما أظهرت الدراسات السابقة أنه مرتبط باضطراب التمثيل الغذائي وزيادة الوزن، حتى عندما يظل إجمالي استهلاك السعرات الحرارية كما هو.