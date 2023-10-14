هل يجب أن تنام مرتدياً جواربك؟... إليك هذا التفسير الطبي!

عندما يتعلق الأمر بتحسين النوم، هناك الكثير من النصائح المعروفة على نطاق واسع، مثل الحفاظ على وقت نوم منتظم، واستخدام الستائر المعتمة، وتجنب الأجهزة الإلكترونية أثناء النوم، وأكثر من ذلك - ولكن هناك فكرة أقل شيوعًا وهي تدفئة قدميك.
وأظهرت بعض الدراسات أن الأشخاص الذين يرتدون الجوارب أثناء النوم أو يستخدمون طرقًا أخرى لتدفئة القدمين ينامون بشكل أسرع ويبقون نائمين لفترة أطول، وفقًا لمؤسسة النوم الوطنية في فرجينيا.
وشاركت الدكتورة بيكوان لوه، عالمة الطب الحيوي المقيمة في سان فرانسيسكو، أفكارها حول الأسباب التي تجعل تدفئة قدميك أمرا يمكن أن يساعدك في الحصول على مزيد من النوم - ونوم أفضل، وفق ما نقل موقع نيويورك بوست
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وقالت: "إن تدفئة القدمين يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي على النوم بالنسبة لكثير من الناس، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى تأثيره في تعزيز انخفاض درجة حرارة الجسم الأساسية والاسترخاء".
وأشارت لوه إلى أن درجة حرارة الجسم الأساسية تلعب دورا حاسما في تنظيم دورة النوم والاستيقاظ.
وقالت: "أثناء نومنا، تنخفض درجة حرارتنا الأساسية بشكل طبيعي كجزء من إيقاع الساعة البيولوجية لدينا".
وتابعت: "يبدأ هذا الانخفاض مع بداية النوم ويصل إلى أدنى مستوياته خلال ساعات الصباح الباكر. إن انخفاض درجة حرارة الجسم الأساسية يساعد الجسم على النوم والبقاء نائماً."
وأوضحت لو أن تدفئة القدمين - إما باستخدام وسادة التدفئة، أو أخذ حمام دافئ، أو ارتداء الجوارب الدافئة - يمكن أن تمدد الأوعية الدموية في القدمين، مما يؤدي إلى توسعها واحتجاز المزيد من الدم.
وتابعت: "يسمح هذا التمدد بتدفق المزيد من الدم من أجزاء أخرى من الجسم إلى القدمين. ونتيجة لذلك، يمكن أن يساعد في تبديد حرارة الجسم وخفض درجة حرارة الجسم الأساسية."
"يمكن أن يكون الإحساس بالدفء في القدمين مهدئًا ومريحًا، مما يجعل من السهل الاسترخاء والنوم"، وفقًا للطبيبة.
كما أضافت أنه يمكن أن يساعد أيضًا الأشخاص الذين يعانون من ضعف الدورة الدموية، حيث أن انخفاض تدفق الدم إلى اليدين والقدمين يمكن أن يؤدي إلى الإحساس بالبرد والخدر.
وقالت لوه: "في مثل هذه الحالات، يمكن أن يوفر تدفئة القدمين بلطف الراحة عن طريق زيادة تدفق الدم وتخفيف الانزعاج، مما يساعدهم على النوم بشكل أكبر".
وعلى الرغم من أن تدفئة القدمين تعزز النوم بشكل أفضل، فقد لاحظت الطبيبة أن التفضيلات الفردية تختلف - لذا فإن ما يصلح لشخص واحد قد لا يصلح لشخص آخر.
وقالت: "قد يفضل بعض الناس برودة القدمين عند النوم ويجدون أن تدفئة أقدامهم تعطل نومهم".
وبالنسبة لأولئك الذين يقررون تجربة تدفئة أقدامهم قبل النوم، أكدت لو على أهمية تجنب الانزعاج أو الإصابات الناجمة عن ارتفاع درجة الحرارة.
ويعاني الأفراد المسنون أيضًا من انخفاض في إدراك الحرارة، مما يجعلهم عرضة بشكل خاص للإصابات الناجمة عن ارتفاع درجة الحرارة.
وقالت الطبيب: "باختصار، يمكن أن تكون تدفئة القدمين قبل النوم نصيحة مفيدة لنوم أفضل، ولكن فعالية هذا النهج قد تختلف من شخص لآخر، لذلك من المهم الانتباه إلى راحتك وتفضيلاتك في النوم" .
"إذا كانت لديك مخاوف بشأن جودة نومك أو الحفاظ على درجة الحرارة المناسبة للنوم، فلا تتردد في استشارة أخصائي الرعاية الصحية للحصول على نصيحة شخصية."