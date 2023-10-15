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هل العنب هو "الجزر الجديد"؟

صحة وتغذية
2023-10-15 | 02:30
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هل العنب هو &quot;الجزر الجديد&quot;؟
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هل العنب هو "الجزر الجديد"؟

هل العنب هو "الجزر الجديد"؟

يبدو أن العنب هو "الجزر الجديد"، فبعد أن كان المثل الشهير يؤكد أن "الجزر يقوي النظر"، فقد تبيّن في دراسة جديدة أن تناول العنب مفيد لعينيك.

وقد تبين أن حفنتين فقط في اليوم لمدة أربعة أشهر تعمل على تحسين العلامات الرئيسية لصحة العين.

ويكمن السر في حقيقة أن الكثير من التدهور في البصر يرجع إلى "الإجهاد التأكسدي" حيث تتضرر الخلايا لأن الجسم لا يحتوي على ما يكفي من مضادات الأكسدة، التي يحتوي عليها العنب، وفق ما نقل موقع ذا صن.

وقام فريق من جامعة سنغافورة الوطنية بدراسة 34 شخصًا بالغًا تناولوا كوبًا ونصف من العنب يوميًا أو دواءً وهميًا لمدة 16 أسبوعًا.

وأظهر آكلي العنب زيادة كبيرة في مؤشرات صحة العين الجيدة من حيث الكثافة البصرية للصباغ البقعي ومضادات الأكسدة في البلازما والمحتوى الفينولي مقارنة بتلك الموجودة في الدواء الوهمي.

وأولئك الذين لم يأكلوا العنب شهدوا ارتفاعًا كبيرًا في نسبة السكر في الدم، وهو جزء ضار من عملية الشيخوخة.

وقال الدكتور جونغ أون كيم، المؤلف المشارك في الدراسة: "دراستنا هي الأولى التي تظهر أن استهلاك العنب يؤثر بشكل مفيد على صحة العين لدى البشر، وهو أمر مثير للغاية، خاصة مع تزايد عدد السكان المسنين".

وأضاف: "العنب هو فاكهة سهلة ويمكن الوصول إليها وقد أظهرت الدراسات أنه يمكن أن يكون لها تأثير مفيد بكميات عادية تبلغ كوبًا ونصف فقط يوميًا... إن تناول العنب بانتظام قد يحسن صحة العين لدى كبار السن."

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