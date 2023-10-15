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دراسة صادمة... هل تؤثر الأطعمة فائقة المعالجة على الجسم كالكوكايين؟

صحة وتغذية
2023-10-15 | 06:25
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دراسة صادمة... هل تؤثر الأطعمة فائقة المعالجة على الجسم كالكوكايين؟
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دراسة صادمة... هل تؤثر الأطعمة فائقة المعالجة على الجسم كالكوكايين؟

أعلن خبراء أن الأطعمة فائقة المعالجة تسبب الإدمان مثل النيكوتين أو الكوكايين أو الهيروين، وأكثر من 1 من كل 10 أشخاص مدمنون عليها.
 
وكشف تحليل جديد لـ 281 دراسة في 36 دولة مختلفة أن 14 في المئة من البالغين مدمنون على الأطعمة فائقة المعالجة.
 
هذه النتيجة صادمة، نظرا لأن هذه الأطعمة مثل النقانق والبوظة والبسكويت والمشروبات الغازية والحبوب السكرية، كانت مرتبطة في السابق بالتدهور المعرفي والسرطان والاضطراب النفسي وحتى الموت المبكر.
 
والجدير أن البروفيسورة أشلي غيرهاردت من جامعة ميشيغان قادت التحليل.
 
وتشمل هذه المعايير الاستهلاك المفرط الذي لا يمكن السيطرة عليه، والرغبة الشديدة، واستمرار تناول الطعام على الرغم من الآثار الصحية السلبية المحتملة.
 
وكتبت غيرهاردت ومؤلفو الدراسة في تقريرهم الجديد: "يبدو أن مزيج الكربوهيدرات المكررة والدهون الموجودة غالبًا في الأطعمة فائقة المعالجة له تأثير إضافي على أنظمة مكافأة الدماغ، أعلى من المغذيات الكبيرة وحدها، مما قد يزيد من احتمال الإدمان على هذه الأطعمة".
 
تميل الأطعمة ذات المصادر الطبيعية إلى احتواء المزيد من الكربوهيدرات أو المزيد من الدهون، ولكن ليس مستويات عالية من كليهما، في حين أن الأطعمة فائقة المعالجة لديها مستويات أعلى بشكل غير متناسب من كليهما.
 
ويؤدي تناول الأطعمة فائقة المعالجة إلى تحفيز اندفاع الدوبامين يتبعه انخفاض مفاجئ، مما يؤدي إلى دورة لا نهاية لها من الرغبة الشديدة، على غرار ما يحدث لشخص مدمن على الكحول أو المخدرات.
 
علاوة على ذلك، فإن تناول الأطعمة الدسمة بشكل معتدل يُعتبر آمناً. ويوصي الخبراء بعدم تناول أكثر من 10 إلى 20 في المئة من السعرات الحرارية من الأطعمة المصنعة.
 

آخر الأخبار

صحة وتغذية

الأطعمة فائقة المعالجة

الإدمان

النيكوتين

الكوكايين

الهيروين

خبراء

جامعة ميشيغان

النقانق

البوظة

المشروبات الغازية.

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