الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

علماء يكشفون اللّغز... لهذا السبب يستهدف سرطان الثدي العمود الفقري!

صحة وتغذية
2023-10-15 | 06:55
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
علماء يكشفون اللّغز... لهذا السبب يستهدف سرطان الثدي العمود الفقري!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
4min
علماء يكشفون اللّغز... لهذا السبب يستهدف سرطان الثدي العمود الفقري!

عندما ينتشر سرطان الثدي، فإنه غالبا ما يستهدف العمود الفقري، إلا أن العلماء قد يكونوا قد اكتشفوا السبب أخيراً.
 
نوع جديد من الخلايا الجذعية يدفع الخلايا السرطانية إلى العظام في الفقرات، حسبما أفاد عالم الأمراض ماثيو غرينبلات من كلية طب وايل كورنيل في مدينة نيويورك وزملاؤه في 13 أيلول في مجلة Nature. يساعد هذا الاكتشاف في تفسير لغز انتشار السرطان طويل الأمد: لماذا تنفصل بعض أنواع السرطان عن موقعها الأصلي، وتسافر عبر مجرى الدم، وتستقر في العمود الفقري؟
 
بالنسبة للأشخاص المصابين بسرطان الثدي النقيلي، فيعاني حوالي 70 في المئة منهم من سرطان العظام لاحقًا. ومن بين العظام الموجودة في الهيكل العظمي، تفضل الخلايا السرطانية البحث عن الفقرات. بالنسبة لهؤلاء المرضى، "تعد النقائل في العمود الفقري واحدة من المضاعفات الأكثر شيوعًا،" كما يقول غرينبلات، "وواحدة من أكثر المضاعفات المخيفة". يمكن للأورام التي تتأصل في العمود الفقري أن تسحق الحبل الشوكي، الذي يضم حزمًا عصبية مهمة لإحساس الجسم وحركته. يمكن أن يعيق هذا الضرر قدرة الأشخاص على المشي والتحكم في المثانة والأمعاء، ويقلل من متوسط أعمارهم.
 
ما انتهى به الأمر إلى أن يكون منطقيًا هو الخلايا الجذعية. كان لدى الباحثين حدس بأن الخلايا الجذعية الموجودة داخل عظام العمود الفقري تختلف عن تلك الموجودة في مواقع أخرى في الهيكل العظمي، مثل العظام الطويلة في الذراعين والساقين. وهذا ما وجدوه في المختبر.
 
وقام فريق غرينبلات بسحب مجموعة من الخلايا الجذعية من فقرات الفئران بشكل واضح على عكس تلك التي تم جمعها من العظام الطويلة. ووجد الباحثون أن هذه الخلايا الجذعية الجديدة قامت بتشغيل مجموعة منفصلة من الجينات وتصرفت بشكل مختلف في التجارب.
 
حتى الآن، لم يعرف العلماء أن هذين النوعين من العظام يحتويان على مجموعات مختلفة من الخلايا الجذعية. يقول غيرت كارميليت، اختصاصي الغدد الصماء الخلوية والجزيئية في جامعة لوفين في بلجيكا، والذي لم يشارك في العمل، لكنه كتب تعليقًا مصاحبًا: "لقد افترضنا أنهما متماثلان".
 
وأثار اكتشاف الفريق احتمال أن تلعب الخلايا الجذعية الشوكية دورًا في أمراض العمود الفقري.
 
في إحدى التجارب الرئيسية، قام فريق غرينبلات بزراعة الخلايا الجذعية الشوكية في إحدى القوائم الخلفية لفئران، وخلايا جذعية ذات عظام طويلة في الساق الخلفية الأخرى. شكلت كل عملية زرع عظامًا مصغرة في أجسام الحيوانات تتمثل بفقرة صغيرة على اليمين، على سبيل المثال، وعظام طويلة على اليسار. بعد ذلك، قام الباحثون بحقن خلايا سرطان الثدي في الفئران وراقبوا أين انتهى بها الأمر.
 
وأظهرت النتائج أن الخلايا سافرت إلى الفقرة الصغيرة، وأن "الخلايا السرطانية تأتي بشكل تفضيلي إلى عضوي (الفقرة) وليس إلى عضوي العظم الطويل"، كما يقول كارميليت.
 
واكتشف فريق البحث أن الخلايا الجذعية الشوكية التي تم تحديدها حديثًا، والموجودة في كل من الفئران والبشر، تفرز بروتينًا يسمى MFGE8 الذي يعمل كجاذب للورم، ويجذب الخلايا السرطانية إلى الأنسجة الشوكية. يقول غرينبلات إن البروتين قد لا يكون العامل الوحيد المؤثر، "لكنه عامل مهم في دفع الخلايا السرطانية إلى العمود الفقري".
 
من الممكن أن يؤدي حظر MFGE8 إلى منع أو علاج ورم خبيث في العمود الفقري. يقول أحد المشاركين في الدراسة: "أعتقد أن الأمر يستحق بالتأكيد المزيد من التحقيق". لكنه يشير إلى أنه ما زال من السابق لأوانه معرفة الآثار العلاجية المحتملة.
 
ويستكشف فريق غرينبلات الآن ما إذا كانت الخلايا الجذعية الجديدة يمكنها تجنيد أنواع أخرى من الخلايا السرطانية في العمود الفقري. عندما ينتشر سرطان البروستاتا، على سبيل المثال، فإنه يميل أيضًا إلى الانتقال إلى الفقرات فوق أنواع العظام الأخرى. ويشعر هو وزملاؤه أيضًا بالفضول لمعرفة ما إذا كانت عظامنا تخفي أي شيء آخر.
 

آخر الأخبار

صحة وتغذية

سرطان الثدي

العمود الفقري

علماء

الفقرات

العظام

الخلايا الجذعية

باحثين

فئران.

دراسة صادمة... هل تؤثر الأطعمة فائقة المعالجة على الجسم كالكوكايين؟
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
2023-10-14

هل هناك علاقة بين الصداع النصفي وخطر الإصابة بسرطان الثدي؟

LBCI
صحة وتغذية
2023-10-13

التحدث مع الأطفال حول سرطان الثدي...وكيفية إخبارهم بالإصابة!

LBCI
صحة وتغذية
2023-10-11

أفضل 10 نصائح للتعافي السريع والصحي من جراحة سرطان الثدي!

LBCI
صحة وتغذية
2023-10-10

كيف يجب التعامل مع الموظفات المصابات بسرطان الثدي في العمل؟

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
06:25

دراسة صادمة... هل تؤثر الأطعمة فائقة المعالجة على الجسم كالكوكايين؟

LBCI
صحة وتغذية
02:30

هل العنب هو "الجزر الجديد"؟

LBCI
صحة وتغذية
2023-10-14

هل يجب أن تنام مرتدياً جواربك؟... إليك هذا التفسير الطبي!

LBCI
صحة وتغذية
2023-10-14

هل هناك علاقة بين الصداع النصفي وخطر الإصابة بسرطان الثدي؟

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
11:15

ما صحة كلام سالم زهران بأن قرار التدخل في الحرب قد اتُخذ؟

LBCI
منوعات
11:53

شابة تشارك قصتها المأساوية... أجبرها حبيبها على فقدران عذريتها بأبشع الطرق وجعلها "عبدة جنس"!

LBCI
أخبار لبنان
12:34

جنبلاط بعد لقائه بري: نتمنى ان يبقى لبنان خارج هذه الدائرة الا اذا اصر العدو الإسرائيلي على الإعتداء

LBCI
منوعات
2023-09-24

وفاة مسنة بأشنع الطرق... استغلّت مقدمة الرعاية ضعفها فعذبتها وقتلتها بهذه الطريقة!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
07:57

كيف هو المشهد الإسرائيلي الداخلي؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:54

كيف هو الوضع في شبعا اليوم؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:49

الوضع الحدودي جنوبًا يشهد يومًا بعد يوم مزيدًا من التطورات الأمنية... ماذا في التفاصيل؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:30

ألكس فغالي يحسم منافسات سباق Speed Test 4 في جوار الحوز

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:21

معرض لبنان الدولي للكتاب 2023 في يومه الثاني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:17

طريق عنايا ما بدا بنزين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:15

حوار فني بين فنانات رائدات من القرن الماضي وفنانات معاصرات يكملن مسيرة الحرية في الفن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:11

البلوكان 8 و10 .. هل يعوضان عن البلوك رقم 9؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:07

ما هي العصا السحرية الإسرائيلية؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
10:32

الجيش الإسرائيلي: طائراتنا تستهدف البنية التحتية العسكرية لحزب الله في لبنان

LBCI
خبر عاجل
09:09

وزير الدفاع الإسرائيلي لحزب الله: إن لجمتم أنفسكم فنحن سنفعل ذلك أيضًا وهذه الحرب قاتلة وستغير واقع المنطقة للأبد

LBCI
خبر عاجل
06:08

مقتل زوجة الإعلامي مع القسام "أبو عبيدة" بقصف إسرائيلي على منزلهم

LBCI
آخر الأخبار
00:24

وفاة الإعلامية جيزيل خوري عن عمر يناهز ٦٢ عاماً

LBCI
أخبار لبنان
01:56

بعد صراع مع المرض... الموت يغيب الإعلامية جيزيل خوري

LBCI
خبر عاجل
15:19

وسائل اعلام اسرائيلية: الجيش الإسرائيلي يقصف بالمدفعية مصدر إطلاق النار في الأراضي السورية

LBCI
منوعات
16:17

اغتصبها عندما كان عمرها 14 عاما فقررت أن تنتقم منه... استدرجته إلى الغابة ثم وقعت الفاجعة!

LBCI
خبر عاجل
00:17

الجيش الإسرائيلي: حدودنا مع لبنان كانت تتعرض لإطلاق نار من حزب الله لحظة مقتل صحفي رويترز

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More