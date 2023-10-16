هذه هي الأسباب التي ستجعلك تعتمد تناول البيض يومياً في فطورك!

هذه هي الأسباب التي ستجعلك تعتمد تناول البيض يومياً في فطورك!



يُعتبر البيض عنصراً عذائياً أساسياً في وجبات الفطور، سواء كان مسلوقًا أو مطهيًا أو مخفوقاً.



ويحتوي البيض على الكثير من العناصر الغذائية مثل فيتاميناتA و B5وB12 وD وE وK وB6 والفولات والفوسفور والسيلينيوم والكالسيوم والزنك والبروتين والدهون الصحية، وهو ما يمنح الجسم الفوائد التالية:



1- تحسين مستويات الكوليسترول "الجيد"

الكولسترول موجود في كل خلايا الجسم، وهو عبارة عن مادة شمعية شبيهة بالدهون. وتناول البيض يومياً، يمكن أن يزيد مستويات HDL أو الكوليسترول "الجيد".



2- خفض الدهون الثلاثية

الدهون الثلاثية موجودة في الدم، ويمكن أن تؤدي المستويات العالية منها إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية. أما البيض، فيحتوي على أحماض دهنية تساعد في خفض مستويات هذه الدهون.



3- توفير البروتين الكامل

يحتوي البيض على كل الأحماض الأمينية الأساسية، والتي تشكل اللبنات الأساسية للبروتين. وبما أن الجسم غير قادر على صنع هذه البروتينات، فمن الضروري إدراج البيض في النظام الغذائي.



4- الشعور بالشبع

إن تناول البيض على الفطور يساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول، وبالتالي تناول كميات أقل خلال اليوم.



5- صحة أفضل للقلب

أظهرت الدراسات أن تناول 4 إلى 7 بيضات أسبوعيًا، يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 75%.



6- تعزيز صحة الدماغ

يُعتبر البيض غني بالفيتامين D وهوعنصر مهم للمادة الرمادية في الدماغ. كما يحتوي على الكولين الذي يساعد على تقليل الالتهاب، ويعزز وظائف المخ.



7- تحسين أداء الجهاز المناعي

يحتوي البيض على قوة البروتينات، والزنك والسيلينيوم، وذلك يساعد على تعزيز نظام المناعة الطبيعية.



8- الحفاظ على صحة العينين

تشمل مكونات البيض فيتامين A واللوتين والزنك وزياكسانثين، وهي عناصر غذائية مهمة للحفاظ على صحة العين. كما أنه يحتوي على خصائص تحمي القرنية من التلف.



9- إنقاص الوزن

إن تناول البيض يمنح شعوراً بالإمتلاء والشبع، ويساعد على إنقاص الوزن، لأنه غني بالسعرات الحرارية والبروتين عالي الجودة.