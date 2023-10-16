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بعد تشخيص إصابته عاش صدمة كبيرة: "لم أكن أعلم أن الرجال يمكن أن يصابوا بسرطان الثدي"... ما فعله بعد ذلك كان رائعا!
صحة وتغذية
2023-10-16 | 06:52
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بعد تشخيص إصابته عاش صدمة كبيرة: "لم أكن أعلم أن الرجال يمكن أن يصابوا بسرطان الثدي"... ما فعله بعد ذلك كان رائعا!
بعد تشخيص إصابته عاش صدمة كبيرة: "لم أكن أعلم أن الرجال يمكن أن يصابوا بسرطان الثدي"... ما فعله بعد ذلك كان رائعا!
قال أب لخمسة أطفال تم تشخيص إصابته بسرطان الثدي، إنه لم تكن لديه أي فكرة عن إصابة الرجال بالمرض، وحتى الصيدلي الذي يتعامل معه كان في حيرة من أمره بسبب التشخيص، وفق ما نقل موقع
itv news
.
ويقوم دوج هاربر، 61 عامًا، الآن بمهمة نشر التوعية بين الرجال الآخرين والتأكد من فحصهم.
ومنذ تشخيص حالته في عام 2012، أمضى عامل الطباعة السابق في والثامستو العقد الفائت يخبر الناس عن المرض.
وقال: "بعد يوم من تشخيص إصابتي، ذهبت إلى الصيدلية للحصول على وصفة طبية من عقار تاموكسيفين".
وتابع: "ثم قال الصيدلي: "هذا لا يمكن أن يكون لك، إنه للنساء المصابات بسرطان الثدي، فقلت له: الرجال يمكن أن يصابوا بسرطان الثدي أيضًا يا صديقي."
وأضاف: "كان من الصعب على شخص أن يقول ذلك في صيدلية ممتلئة، كانت هذه هي المرة الأولى التي أقول فيها هذه الجملة ولا بد أنني قلتها مليون مرة منذ ذلك الحين".
وقال دوج، وهو الآن عامل خيري، إن رحلته مع سرطان الثدي بدأت في منتصف عام 2011 عندما اكتشف وجود كيس على حلمة ثديه اليسرى.
وعلى الرغم من أن الأمر لم يسبب سوى تهيجًا طفيفًا، إلا أنه قرر زيارة الطبيب العام قبل عيد الميلاد مباشرة.
وقال: "أنا على علاقة جيدة مع طبيبي العام، لذلك كنا في البداية نتحدث ونضحك، ولكن بعد أن خلعت قميصي تغير أسلوبه بالكامل".
وسرعان ما تم إبقاءه في المستشفى لإجراء الفحوصات، وتم تشخيص إصابته بالمرض قبل ثلاثة أيام من عيد ميلاده الخمسين.
وعلى الرغم من أن رد فعله الأولي كان بمثابة الصدمة عند سماع كلمة سرطان، إلا أن تركيز دوج تحول بعد ذلك إلى حقيقة أنه لم يكن يعلم أن الرجال يمكن أن يصابوا بسرطان الثدي - في حين أن معظم أفراد عائلته وأصدقائه لم يصابوا بذلك أيضًا.
وأوضح: "اعتقدت أن هناك شيئًا جيدًا يجب أن ينتج من هذه التجربة، لذا سأبدأ مدونة لزيادة الوعي، لقد بدأ الأمر يحظى باهتمام المؤسسات الخيرية، ومنذ ذلك الحين قمت بالكثير من العمل لنشر التوعية."
ويرى هذا الأب لخمسة أطفال، والذي يعيش الآن في جنوب شرق لندن، أن عام 2012 هو عام إصابته بالسرطان، حيث أعلن بعد خضوعه للعلاج الكيميائي في الربيع أنه خالٍ من السرطان في منتصف أيلول.
لكن هذه النتيجة السعيدة لم توقف مهمته في نشر الوعي بأن الرجال أيضًا يعانون من سرطان الثدي.
وفي كل عام، يتم تشخيص إصابة 400 رجل بسرطان الثدي، ويكون معدل الوفيات أعلى بين الرجال. وذلك لأن الكثيرين لا يدركون أنهم مصابون بالمرض أو تم تشخيصهم بشكل خاطئ.
ونظرًا لعدم وجود رجال آخرين يتحدث معهم دوج حول إصابته بسرطان الثدي، فقد أنشأ منتدى للرجال بمساعدة Asda Tickled Pink. وهذا يسمح للرجال المصابين بسرطان الثدي بالدردشة عبر مكالمة فيديو حول تجاربهم.
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