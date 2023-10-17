هل يمكن أن يصاب الأطفال بسرطان الثدي...وما هي أعراضه وطريقة علاجه؟

على الرغم من ربط سرطان الثدي بالبالغين عموماً والنساء خصوصاً، إلا أن الحقيقة هي أن سرطان الثدي يصيب الأطفال كذلك، بحسب موقع "Healthline
".
ولحسن الحظ، فإن معظم كتل الثدي عند الأطفال هي أورام حميدة لا تسبب أي ضرر، وليست خطيرة.
وعندما يتطور السرطان في الثدي لدى الأطفال، قد يلزم العلاج الإشعاعي والجراحة لإزالة الورم.
ما هو سرطان الثدي عند الأطفال؟
يحدث سرطان الثدي عندما تنمو الخلايا السرطانية في أنسجة الثدي. وحالات الإصابة عند الأطفال نادرة، لكنها ليست مستحيلة.
وفي كثير من الأحيان عندما يصاب الأطفال بأورام في أنسجة الثدي، تكون أورام غدية ليفية، وليست سرطانية، أي انها أورام حميدة.
ولكن الأطفال المصابون بالأورام الغدية الليفية بحاجة إلى المراقبة، لأنها نادرًا ما تنمو وتصبح سرطانية.
ما هي أعراض سرطان الثدي عند الأطفال؟
يعدّ سرطان الثدي نادراً لدى الأطفال. ويمكن أن يكون سبب العديد من الأعراض، حالات أخرى أقل خطورة من السرطان.
ومع ذلك، إذا كان طفلك يعاني من أي من الأعراض التالية، فيجب فحصه من قبل أخصائي طبي في أقرب وقت ممكن:
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ظهور كتلة في الإبطين أو حول الحلمات أو في أي مكان في منطقة الثدي
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تغيير في شكل منطقة الثدي غير مرتبط بالبلوغ أو زيادة الوزن
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تجعّد الجلد عند الثدي أو حوله والذي يبدو غير متساوٍ أو مدملًا
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احمرار أو انتفاخ أو تقشير الجلد عند الثدي أو حوله
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دخول الحلمة إلى الداخل
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تدفق الدم أو السوائل الأخرى من الحلمة
كيف يتم علاج سرطان الثدي عند الأطفال؟
يختلف علاج سرطان الثدي عند الأطفال ويعتمد على الورم أو نوع السرطان.
فالأطفال الذين يعانون من الأورام الغدية الليفية الحميدة، لا يحتاجون عادة إلى العلاج. وبدلاً من ذلك، تتم مراقبتهم بعناية بحثاً عن التغييرات التي قد تشير إلى القلق، مثل التغيرات في الحجم أو خصائص الكتلة.
وفي كثير من الحالات، تختفي الأورام الغدية الليفية دون أي علاج على الإطلاق.
أما الأطفال المصابون بسرطان الثدي الخبيث سيحتاجون إلى العلاج.
وتشمل العلاجات عادةً ما يلي:
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العلاج الإشعاعي لاستهداف الخلايا السرطانية وقتلها وإيقاف نمو الخلايا السرطانية الجديدة
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عملية جراحية لإزالة الورم
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تعد العلاجات الجديدة، بما في ذلك العلاجات الدوائية الموجهة لمهاجمة الخلايا السرطانية دون الإضرار بالخلايا الأخرى في الجسم، أحد الخيارات المتاحة. ويعتمد العلاج أيضًا على الصحة العامة للطفل وما إذا كانت هناك أنواع أخرى من السرطان موجودة.