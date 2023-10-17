الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الحادية عشرة والنصف
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

هل يمكن أن يصاب الأطفال بسرطان الثدي...وما هي أعراضه وطريقة علاجه؟

صحة وتغذية
2023-10-17 | 12:39
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
هل يمكن أن يصاب الأطفال بسرطان الثدي...وما هي أعراضه وطريقة علاجه؟
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
هل يمكن أن يصاب الأطفال بسرطان الثدي...وما هي أعراضه وطريقة علاجه؟

هل يمكن أن يصاب الأطفال بسرطان الثدي...وما هي أعراضه وطريقة علاجه؟

على الرغم من ربط سرطان الثدي بالبالغين عموماً والنساء خصوصاً، إلا أن الحقيقة هي أن سرطان الثدي يصيب الأطفال كذلك، بحسب موقع "Healthline".

ولحسن الحظ، فإن معظم كتل الثدي عند الأطفال هي أورام حميدة لا تسبب أي ضرر، وليست خطيرة.

 وعندما يتطور السرطان في الثدي لدى الأطفال، قد يلزم العلاج الإشعاعي والجراحة لإزالة الورم.

ما هو سرطان الثدي عند الأطفال؟
 يحدث سرطان الثدي عندما تنمو الخلايا السرطانية في أنسجة الثدي. وحالات الإصابة عند الأطفال نادرة، لكنها ليست مستحيلة.

وفي كثير من الأحيان عندما يصاب الأطفال بأورام في أنسجة الثدي، تكون أورام غدية ليفية، وليست سرطانية، أي انها أورام حميدة.

ولكن الأطفال المصابون بالأورام الغدية الليفية بحاجة إلى المراقبة، لأنها نادرًا ما تنمو وتصبح سرطانية.

ما هي أعراض سرطان الثدي عند الأطفال؟
 يعدّ سرطان الثدي نادراً لدى الأطفال. ويمكن أن يكون سبب العديد من الأعراض، حالات أخرى أقل خطورة من السرطان.

ومع ذلك، إذا كان طفلك يعاني من أي من الأعراض التالية، فيجب فحصه من قبل أخصائي طبي في أقرب وقت ممكن:

- ظهور كتلة في الإبطين أو حول الحلمات أو في أي مكان في منطقة الثدي
- تغيير في شكل منطقة الثدي غير مرتبط بالبلوغ أو زيادة الوزن
- تجعّد الجلد عند الثدي أو حوله والذي يبدو غير متساوٍ أو مدملًا 
- احمرار أو انتفاخ أو تقشير الجلد عند الثدي أو حوله 
- دخول الحلمة إلى الداخل
- تدفق الدم أو السوائل الأخرى من الحلمة

كيف يتم علاج سرطان الثدي عند الأطفال؟
 يختلف علاج سرطان الثدي عند الأطفال ويعتمد على الورم أو نوع السرطان.

فالأطفال الذين يعانون من الأورام الغدية الليفية الحميدة، لا يحتاجون عادة إلى العلاج. وبدلاً من ذلك، تتم مراقبتهم بعناية بحثاً عن التغييرات التي قد تشير إلى القلق، مثل التغيرات في الحجم أو خصائص الكتلة. 

وفي كثير من الحالات، تختفي الأورام الغدية الليفية دون أي علاج على الإطلاق.

أما الأطفال المصابون بسرطان الثدي الخبيث سيحتاجون إلى العلاج. 

وتشمل العلاجات عادةً ما يلي:
- العلاج الإشعاعي لاستهداف الخلايا السرطانية وقتلها وإيقاف نمو الخلايا السرطانية الجديدة
- عملية جراحية لإزالة الورم
- تعد العلاجات الجديدة، بما في ذلك العلاجات الدوائية الموجهة لمهاجمة الخلايا السرطانية دون الإضرار بالخلايا الأخرى في الجسم، أحد الخيارات المتاحة. ويعتمد العلاج أيضًا على الصحة العامة للطفل وما إذا كانت هناك أنواع أخرى من السرطان موجودة.
 

آخر الأخبار

صحة وتغذية

سرطان

ثدي

أطفال

بعد تشخيص إصابته عاش صدمة كبيرة: "لم أكن أعلم أن الرجال يمكن أن يصابوا بسرطان الثدي"... ما فعله بعد ذلك كان رائعا!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
2023-10-13

التحدث مع الأطفال حول سرطان الثدي...وكيفية إخبارهم بالإصابة!

LBCI
صحة وتغذية
2023-10-16

بعد تشخيص إصابته عاش صدمة كبيرة: "لم أكن أعلم أن الرجال يمكن أن يصابوا بسرطان الثدي"... ما فعله بعد ذلك كان رائعا!

LBCI
صحة وتغذية
2023-10-15

علماء يكشفون اللّغز... لهذا السبب يستهدف سرطان الثدي العمود الفقري!

LBCI
صحة وتغذية
2023-10-14

هل هناك علاقة بين الصداع النصفي وخطر الإصابة بسرطان الثدي؟

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
2023-10-16

بعد تشخيص إصابته عاش صدمة كبيرة: "لم أكن أعلم أن الرجال يمكن أن يصابوا بسرطان الثدي"... ما فعله بعد ذلك كان رائعا!

LBCI
صحة وتغذية
2023-10-16

هذه هي الأسباب التي ستجعلك تعتمد تناول البيض يومياً في فطورك!

LBCI
صحة وتغذية
2023-10-15

علماء يكشفون اللّغز... لهذا السبب يستهدف سرطان الثدي العمود الفقري!

LBCI
صحة وتغذية
2023-10-15

دراسة صادمة... هل تؤثر الأطعمة فائقة المعالجة على الجسم كالكوكايين؟

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
16:10

عشرات الشبان يتجمعون في الضبية بالقرب من السفارة الاميركية (فيديو)

LBCI
امن وقضاء
2023-10-16

نقابة أصحاب المستشفيات تستنكر حادث مستشفى المعونات

LBCI
فنّ
10:04

جولة موسيقية لليام غالاغر العام المقبل احتفاءً بألبوم "ديفنتلي مايبي"

LBCI
خبر عاجل
04:26

انتشال جثة من تحت الأنقاض في مبنى المنصورية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
16:10

عشرات الشبان يتجمعون في الضبية بالقرب من السفارة الاميركية (فيديو)

LBCI
أخبار دولية
15:36

محاولة اقتحام السفارة الإسرائيلية في عمان (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
14:30

مشاهد تظهر ما بعد قصف مستشفى الأهلي المعمداني... هلع وجثث (نحذر من أن المشاهد قاسية)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:18

القصف الاسرائيلي على قرية الضهيرة يخلّف اضرارا طاولت المنازل والسيارات

LBCI
أخبار دولية
14:15

لحظة قصف مستشفى المعمداني في قطاع غزة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:10

هل الدورة الدولية الثانية لكرة الطاولة في جزين ما زالت في موعدها؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:07

هذه حكاية تاريخ المطابع في لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:01

الاهمال يودي بحياة سكان مبنى في المنصورية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:57

جرائم حرب اسرائيل مستمرة.. قصف لبنان بالفوسفور

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
15:43

وزير التربية يعلن إقفال المدارس والجامعات يوم غد الاربعاء

LBCI
خبر عاجل
14:30

مشاهد تظهر ما بعد قصف مستشفى الأهلي المعمداني... هلع وجثث (نحذر من أن المشاهد قاسية)

LBCI
خبر عاجل
02:11

انخفاض أسعار المحروقات

LBCI
امن وقضاء
17:23

الدفاع المدني: انتشال جثتي مواطنتين من تحت الانقاض في المنصورية..وعدد المفقودين يتقلص الى ستة

LBCI
خبر عاجل
14:48

ادرعي نافياً خبر قناة الجزيرة: لم يصدر عني أي تصريح أو أي تعليق بخصوص مستشفى المعمداني في غزة وكل الاخبار المتداولة باسمي تصدر عن أبواق حماس الاعلامية وهي عارية عن الصحة تمامًا

LBCI
خبر عاجل
04:26

انتشال جثة من تحت الأنقاض في مبنى المنصورية

LBCI
موضة وجمال
07:00

إيلي صعب يتحدّث لموقع الـLBCI عن الألوان الرائدة لهذا الموسم: "هذا هو اللون الكاسح حالياً"

LBCI
خبر عاجل
08:02

قصف اسرائيلي على مارون الراس والمقاومة الاسلامية تستهدف أجهزة التجسس والتصوير والجمع الحربي في موقع جل الدير في القطاع الأوسط

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More