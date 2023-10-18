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ما هو الرابط بين تلوث الهواء وزيادة خطر الإصابة بسرطان الثدي لدى النساء؟

صحة وتغذية
2023-10-18 | 07:40
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ما هو الرابط بين تلوث الهواء وزيادة خطر الإصابة بسرطان الثدي لدى النساء؟
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ما هو الرابط بين تلوث الهواء وزيادة خطر الإصابة بسرطان الثدي لدى النساء؟

ما هو الرابط بين تلوث الهواء وزيادة خطر الإصابة بسرطان الثدي لدى النساء؟

كشفت دراسة أجريت في معهد فرانسيس كريك في لندن أن النساء اللاتي يعشن ويعملن في أماكن ذات مستويات عالية بتلوث الهواء بالجسيمات الدقيقة أكثر عرضة للإصابة بسرطان الثدي من النساء اللواتي تعشن وتعملن في مناطق أقل تلوثًا. 

وفي الدراسة، تمت مقارنة التعرض للتلوث في المنزل ومكان العمل لدى 2419 امرأة مصابة بسرطان الثدي مع تعرض 2984 امرأة غير مصابة بسرطان الثدي خلال الفترة 1990-2011. 

وأظهرت النتائج أن خطر الإصابة بسرطان الثدي ارتفع بنسبة 28% عند زيادة التعرض للجسيمات الدقيقة (PM2.5) الملوثة للهواء بمقدار 10 ميكروغرام/م3.

ومن جهته شدد البروفيسور تشارلز سوانتون، من معهد فرانسيس كريك، والذي تشير أبحاثه إلى كيف يمكن لجزيئات PM2.5 أن تسبب سرطان الرئة لدى غير المدخنين، على أهمية النتائج الجديدة فيما يتعلق بسرطان الثدي، قائلاً: "يمكن لهذه الجزيئات الصغيرة جدًا أن تخترق عمق الرئة وتصل إلى مجرى الدم حيث يتم امتصاصها في الثدي والأنسجة الأخرى. وهناك بالفعل أدلة على أن ملوثات الهواء يمكن أن تغير بنية الثدي. ".

وأضاف: "سيكون من المهم اختبار ما إذا كانت الملوثات تسمح للخلايا الموجودة في أنسجة الثدي ذات الطفرات الموجودة مسبقًا بالتوسع ودفع تعزيز الورم ربما من خلال العمليات الالتهابية، على غرار مخالطتنا لدى غير المدخنين المصابين بسرطان الرئة". 

وأضاف: "من المثير للقلق للغاية أن جزيئات الملوثات الصغيرة في الهواء، بل وجزيئات البلاستيك الدقيقة ذات الحجم المماثل، تدخل إلى البيئة في حين أننا لا نفهم بعد قدرتها على تعزيز السرطان. هناك حاجة ملحة لإجراء دراسات معملية للتحقيق في هذا الأمر"، مشيراً إلى أن "تأثيرات هذه الجزيئات الصغيرة الملوثة للهواء على كمون ودرجة وعدوانية وتطور أورام الثدي".

وفي أيلول 2023، اعتمد البرلمان الأوروبي في جلسة عامة تقريره حول المراجعة المستمرة لتوجيهات الاتحاد الأوروبي بشأن جودة الهواء المحيط، والذي يعكس توصيات ESMO لتحديد القيمة الحدية السنوية للجسيمات الدقيقة (PM2.5) عند 5 ميكروغرام. /م³. 

ويفتح هذا الاعتماد مفاوضات بين المؤسسات بين المشرعين المشاركين - البرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية ومجلس الاتحاد الأوروبي - للاتفاق على النص النهائي للتوجيه.
 
 
 

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