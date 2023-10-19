لماذا تعاني من التعرق الليلي؟... إليك 5 نصائح للتغلب عليه!

يشارك اثنان من خبراء صحة النوم من جامعة جنوب أستراليا الأسباب التي تجعل الناس يتعرقون أثناء نومهم وكيفية مكافحة هذا "التعرق الليلي" الكثيف، وفق ما نقل موقع نيويورك بوست
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"العديد من الظروف والعوامل يمكن أن تؤدي إلى التعرق الليلي عن طريق تغيير نقطة ضبط درجة حرارة الجسم المنظمة بإحكام، والتي يحاول الجسم عندها الحفاظ على درجة حرارته الأساسية"، هذا ما كتبه الباحثان سيوبهان بانكس وليندا غروسر هذا الأسبوع في The Conversation.
وأضافا: "بعض المحفزات غير ضارة (غرفة نوم ساخنة) أو حتى تتعلق بتغييرات إيجابية في نمط الحياة (ممارسة الرياضة).... والبعض الآخر لديه سبب أساسي مثل انقطاع الطمث أو العدوى أو المرض أو الدواء."
عادة ما تعاني النساء من التعرق الليلي أكثر من الرجال بسبب التغيرات الهرمونية الروتينية وانقطاع الطمث، حيث تعاني 80% منهن من هذه التعرقات مع الهبات الساخنة قبل وبعد الدورة الشهرية، حسبما كتب بانكس وغروسر.
وترتبط تقلبات هرمون الاستروجين بالناقلات العصبية التي تؤثر على منطقة ما تحت المهاد في الدماغ، والتي تعمل بشكل أساسي كمنظم حرارة الجسم.
الرجال الذين لديهم مستويات منخفضة من هرمون التستوستيرون، مثل 38٪ من الذكور فوق 45 عامًا، هم أيضًا أكثر عرضة للتعرق الليلي.
واعتبرا أن الأمراض هي السبب الشائع لرطوبة منتصف الليل.
وكتب الباحثان: "العدوى البسيطة مثل نزلات البرد يمكن أن تسبب تعرقًا ليليًا"، مضيفين أنها يمكن أن تكون علامة تحذيرية على الإصابة بأمراض خطيرة مثل فيروس نقص المناعة البشرية، إلى جانب سرطان الغدد الليمفاوية هودجكين وغير هودجكين.
وفي تلك الحالات، نادرا ما تكون الأعراض الوحيدة.
الأدوية بما في ذلك مثبطات إعادة امتصاص السيروتونين الانتقائية (SSRIs)، والكورتيكوستيرويدات، وبدائل هرمون الغدة الدرقية والميثادون تثير أيضًا التعرق الليلي لأنها "تؤثر على أجزاء من الدماغ والناقلات العصبية التي تتحكم في التعرق وتحفزه".
كذلك، يمكن أن يؤدي استهلاك الكحول، وخاصة الاعتماد على الكحول، وتعاطي المخدرات الترفيهية إلى زيادة خطر الإصابة بالتعرق.
أيضا القلق هو سبب رئيسي للتعرق الليلي، وكذلك الإجهاد، وفقا لبانكس وغروسر.
"ينشط الضغط النفسي نظام القتال أو الهروب في الجسم، مما يؤدي إلى إطلاق الناقلات العصبية التي تزيد من معدل ضربات القلب والتنفس وضغط الدم"، وشددا على أن هذا يتسبب في ارتفاع حرارة الجسم، وعند هذه النقطة يبدأ التعرق لتبريد الجسم مرة أخرى.
"التعرق الليلي قد يزيد أيضًا من القلق، مما يسبب المزيد من التعرق مما يؤدي بدوره إلى قلة النوم والمزيد من القلق."
ويوصي الخبيران بالتحرك في منطقة مظلمة أو ذات إضاءة خافتة لتهدئة القلق.
ولفتا الى أن الشخير والظروف ذات الصلة مثل توقف التنفس أثناء النوم هما سببان آخران.
وأضاف بانكس وغروسر: "حوالي ثلث الأشخاص الذين يعانون من انقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم يعانون بانتظام من التعرق الليلي... السبب الدقيق غير محدد ولكن الأبحاث تظهر أنه مرتبط بانخفاض مستويات الأكسجين في الدم (نقص الأكسجة) و/أو ارتفاع ضغط الدم."
خمس طرق لمحاربة التعرق
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النوم في بيئة باردة ومع وجود مروحة إذا لزم الأمر
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ارتداء بيجاما قابلة للتنفس مصنوعة من مواد خفيفة مثل القطن أو الكتان
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اختيار مفروشات خفيفة الوزن وليس مفروشات من الألياف الصناعية
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استخدام مرتبة أو وسادة تبريد وتجنب الوسائد الرغوية التي تعيق تدفق الهواء
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الابتعاد عن الأطعمة الغنية بالتوابل أو الكافيين أو الكحول قبل النوم