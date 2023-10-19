الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

لماذا تعاني من التعرق الليلي؟... إليك 5 نصائح للتغلب عليه!

صحة وتغذية
2023-10-19 | 02:29
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
لماذا تعاني من التعرق الليلي؟... إليك 5 نصائح للتغلب عليه!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
4min
لماذا تعاني من التعرق الليلي؟... إليك 5 نصائح للتغلب عليه!

لماذا تعاني من التعرق الليلي؟... إليك 5 نصائح للتغلب عليه!

يشارك اثنان من خبراء صحة النوم من جامعة جنوب أستراليا الأسباب التي تجعل الناس يتعرقون أثناء نومهم وكيفية مكافحة هذا "التعرق الليلي" الكثيف، وفق ما نقل موقع نيويورك بوست.

"العديد من الظروف والعوامل يمكن أن تؤدي إلى التعرق الليلي عن طريق تغيير نقطة ضبط درجة حرارة الجسم المنظمة بإحكام، والتي يحاول الجسم عندها الحفاظ على درجة حرارته الأساسية"، هذا ما كتبه الباحثان سيوبهان بانكس وليندا غروسر هذا الأسبوع في The Conversation.

وأضافا: "بعض المحفزات غير ضارة (غرفة نوم ساخنة) أو حتى تتعلق بتغييرات إيجابية في نمط الحياة (ممارسة الرياضة).... والبعض الآخر لديه سبب أساسي مثل انقطاع الطمث أو العدوى أو المرض أو الدواء."

عادة ما تعاني النساء من التعرق الليلي أكثر من الرجال بسبب التغيرات الهرمونية الروتينية وانقطاع الطمث، حيث تعاني 80% منهن من هذه التعرقات مع الهبات الساخنة قبل وبعد الدورة الشهرية، حسبما كتب بانكس وغروسر.

وترتبط تقلبات هرمون الاستروجين بالناقلات العصبية التي تؤثر على منطقة ما تحت المهاد في الدماغ، والتي تعمل بشكل أساسي كمنظم حرارة الجسم.

الرجال الذين لديهم مستويات منخفضة من هرمون التستوستيرون، مثل 38٪ من الذكور فوق 45 عامًا، هم أيضًا أكثر عرضة للتعرق الليلي.

واعتبرا أن الأمراض هي السبب الشائع لرطوبة منتصف الليل.

وكتب الباحثان: "العدوى البسيطة مثل نزلات البرد يمكن أن تسبب تعرقًا ليليًا"، مضيفين أنها يمكن أن تكون علامة تحذيرية على الإصابة بأمراض خطيرة مثل فيروس نقص المناعة البشرية، إلى جانب سرطان الغدد الليمفاوية هودجكين وغير هودجكين.

وفي تلك الحالات، نادرا ما تكون الأعراض الوحيدة.

الأدوية بما في ذلك مثبطات إعادة امتصاص السيروتونين الانتقائية (SSRIs)، والكورتيكوستيرويدات، وبدائل هرمون الغدة الدرقية والميثادون تثير أيضًا التعرق الليلي لأنها "تؤثر على أجزاء من الدماغ والناقلات العصبية التي تتحكم في التعرق وتحفزه".

كذلك، يمكن أن يؤدي استهلاك الكحول، وخاصة الاعتماد على الكحول، وتعاطي المخدرات الترفيهية إلى زيادة خطر الإصابة بالتعرق.

أيضا القلق هو سبب رئيسي للتعرق الليلي، وكذلك الإجهاد، وفقا لبانكس وغروسر.

"ينشط الضغط النفسي نظام القتال أو الهروب في الجسم، مما يؤدي إلى إطلاق الناقلات العصبية التي تزيد من معدل ضربات القلب والتنفس وضغط الدم"، وشددا على أن هذا يتسبب في ارتفاع حرارة الجسم، وعند هذه النقطة يبدأ التعرق لتبريد الجسم مرة أخرى.

"التعرق الليلي قد يزيد أيضًا من القلق، مما يسبب المزيد من التعرق مما يؤدي بدوره إلى قلة النوم والمزيد من القلق."

ويوصي الخبيران بالتحرك في منطقة مظلمة أو ذات إضاءة خافتة لتهدئة القلق.

ولفتا الى أن الشخير والظروف ذات الصلة مثل توقف التنفس أثناء النوم هما سببان آخران.

وأضاف بانكس وغروسر: "حوالي ثلث الأشخاص الذين يعانون من انقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم يعانون بانتظام من التعرق الليلي... السبب الدقيق غير محدد ولكن الأبحاث تظهر أنه مرتبط بانخفاض مستويات الأكسجين في الدم (نقص الأكسجة) و/أو ارتفاع ضغط الدم."

خمس طرق لمحاربة التعرق

النوم في بيئة باردة ومع وجود مروحة إذا لزم الأمر
ارتداء بيجاما قابلة للتنفس مصنوعة من مواد خفيفة مثل القطن أو الكتان
اختيار مفروشات خفيفة الوزن وليس مفروشات من الألياف الصناعية 
استخدام مرتبة أو وسادة تبريد وتجنب الوسائد الرغوية التي تعيق تدفق الهواء
الابتعاد عن الأطعمة الغنية بالتوابل أو الكافيين أو الكحول قبل النوم
 

آخر الأخبار

صحة وتغذية

تعاني

التعرق

الليلي؟...

نصائح

للتغلب

عليه!

LBCI التالي
بعد استئصال ثدييها...امرأة تتحدث كيف أثرت هذه التجربة على أنوثتها!
ما هو الرابط بين تلوث الهواء وزيادة خطر الإصابة بسرطان الثدي لدى النساء؟
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2023-08-23

هل يتخطى سنّكم الـ50 عاما؟... إليكم هذه النصائح للعودة إلى سوق العمل بعد سنوات من الغياب!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-08-13

تداعيات صحية للطقس المتطرف خصوصاً على الشرائح الأكثر ضعفاً... إليكم بعض النصائح

LBCI
منوعات
12:12

جمعتهما الصداقة وفرقتهما رصاصة... أطلقت النار على صديقة طفولتها ثم سلمت نفسها: إليكم القصة الصادمة!

LBCI
حال الطقس
2023-10-18

احتمال تساقط أمطار محلية... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
05:08

بعد استئصال ثدييها...امرأة تتحدث كيف أثرت هذه التجربة على أنوثتها!

LBCI
صحة وتغذية
07:40

ما هو الرابط بين تلوث الهواء وزيادة خطر الإصابة بسرطان الثدي لدى النساء؟

LBCI
صحة وتغذية
06:45

باريس تستضيف مؤتمراً لتحسين التغذية المدرسية في العالم

LBCI
صحة وتغذية
2023-10-17

هل يمكن أن يصاب الأطفال بسرطان الثدي...وما هي أعراضه وطريقة علاجه؟

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
05:16

وسائل إعلام إسرائيلية: تعليمات للمواطنين قرب الحدود مع لبنان بالتوجه إلى أماكن محصنة

LBCI
منوعات
09:10

تجمع رجال أمن المطار حول حقيبتها... اعتقدوا أن لديها فأر بداخلها ولكن ما عثروا عليه وضعها في موقف محرج!

LBCI
أخبار لبنان
2023-08-30

جلسة مجلس وزراء الاسبوع المقبل و23 بندا على جدول الاعمال

LBCI
فنّ
2023-09-16

نادين الراسي تحمل والدتها الهام في سردينيا.. مشهد أثّر بروّاد الانترنت (فيديو)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
16:59

ما هي مُجريات جلسة الكابينت الحربي؟ وهل يمكن الحديث عن إتجاهٍ للتصعيد؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:00

تراجع كبير للبرازيل في الفترة الاخيرة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

الشعر أدب يتراوح بين الحلم والحقيقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

هل هدأ القصف الإسرائيلي في الجنوب؟ وما هي المناطق التي طالها؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

بايدن في تل أبيب دعماً لإسرائيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

من قلب برج البراجنة العين والقلب مع غزة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

مجزرة واحدة... والعالم يتحدث عن روايتين محتلفتين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

الفيديوهات الاكثر تداولاً على السوشال ميديا بعد مجزرة المستشفى

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

اهالي قطاع غزة يلملمون جروحهم والناجون من مجزرة "المعمداني" يروون قصصهم

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
09:10

تجمع رجال أمن المطار حول حقيبتها... اعتقدوا أن لديها فأر بداخلها ولكن ما عثروا عليه وضعها في موقف محرج!

LBCI
أخبار لبنان
10:26

السفارة السعودية لدى لبنان لرعاياها: لمغادرة الأراضي اللبنانية بشكل فوري والتقيد بقرار منع السفر

LBCI
خبر عاجل
10:19

بايدن في مؤتمر صحفي من اسرائيل: سنقدم 100 مليون دولار مساعدات لغزة وللضفة الغربية وإسرائيل وافقت على إدخال المساعدات إلى المدنيين في غزة

LBCI
آخر الأخبار
07:08

معلومات الـLBCI: فرق الصليب الأحمر نجحت بمؤازرة الجيش اللبناني في سحب ثلاث جثث من منطقة علما الشعب الحدودية كانوا قتلوا قبل أيام وتم نقل الجثث الى احدى مستسفيات المنطقة

LBCI
منوعات
08:20

تصوّر معها خلال مباراة رياضية ولكنه لم يتمكن من اكتشاف هويتها... ما فعله للعثور عليها لا يُصدّق!

LBCI
صحف اليوم
23:45

تنبيه روسي للمسؤولين اللبنانيين يفيد بأنّ إسرائيل ستعتمد سياسة الأرض المحروقة (نداء الوطن)

LBCI
خبر عاجل
06:57

وزير الخارجية السعودي: على المجتمع الدولي اتخاذ موقف بشأن حماية الفلسطينيين في غزة ويجب رفع الحصار عن قطاع غزة وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 67

LBCI
خبر عاجل
03:27

معلومات للـLBCI: ممثلو شركة توتال لن يشاركوا اليوم في جلسة لجنة الأشغال والطاقة النيابية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More