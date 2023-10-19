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بعد استئصال ثدييها...امرأة تتحدث كيف أثرت هذه التجربة على أنوثتها!
صحة وتغذية
2023-10-19 | 05:08
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بعد استئصال ثدييها...امرأة تتحدث كيف أثرت هذه التجربة على أنوثتها!
بعد استئصال ثدييها...امرأة تتحدث كيف أثرت هذه التجربة على أنوثتها!
لجأت امرأة من كندا معرّضة لخطر الإصابة بسرطان الثدي لعملية استئصال الثديين، إلى إنستغرام لتوثيق عملية استئصال ثدييها.
ولم تدرك كاري هاسينوف مدى تأثير ذلك على حياتها الجنسية ومشاعرها الأنثوية، اذ تغيرت الطريقة التي تنظر بها إلى نفسها، بحسب موقع
"سي بي سي"
.
وكانت الشابة قد خضعت لعملية استئصال الثدي الوقائي في عام 2017 على أمل تجنب التشخيص، لأن والدتها أصيبت بسرطان الثدي مرتين، وتعاني من سرطان المبيض.
وقالت هاسينوف أثناء بحثها قبل الجراحة، إنها لم تجد أي شخص عبر الإنترنت يشرح أو يعرض صورًا للحياة بعد عملية استئصال الثدي. وقالت إن ذلك ألهمها لتوثيق رحلتها على إنستغرام.
وقالت إن المحادثات حول الحياة الجنسية والأنوثة والشعور بالذات، يجب أن تكون جزءًا من المحادثة حول سرطان الثدي واستئصال الثدي، سواء مع مقدمي الرعاية الصحية أو الشركاء.
وقالت: "بالنسبة للنساء، فإن ثديينا هما في الحقيقة علامتنا الخارجية لأنوثتنا أمام العالم".
وأضافت كاتز إن التغيرات في شكل وملمس الثديين يمكن أن تؤثر أيضًا على ثقة بعض النساء بأنفسهن.
وانها سمعت حالات لنساء يغادرن الغرفة أو يدخلن الحمام لتغيير ملابسهن لأنهن لا يرغبن في إظهار أنفسهن لشركائهن بعد الجراحة.
وقالت هاسينوف إن أشياء مثل العناق بدت غريبة بعد استئصال الثدي، رغم أنها تقوم بزرع ثديين.
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