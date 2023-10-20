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أعراضه تبدأ بالتهاب في الحلق وحمى... ما هو المرض التنفسي الحاد الذي قتل 58 شخصا في غينيا؟
صحة وتغذية
2023-10-20 | 03:45
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أعراضه تبدأ بالتهاب في الحلق وحمى... ما هو المرض التنفسي الحاد الذي قتل 58 شخصا في غينيا؟
أعراضه تبدأ بالتهاب في الحلق وحمى... ما هو المرض التنفسي الحاد الذي قتل 58 شخصا في غينيا؟
أودى تفش لمرض الخناق في شمال شرق غينيا ب58 شخصا الكثير منهم أطفال صغار، حسبما أعلنت منظمة الصحة العالمية في بيان ورد الخميس.
وقد يؤدي المرض التنفسي شديد العدوى إلى الوفاة في 5 إلى 10 بالمئة من الحالات، وقد تكون النسبة أعلى في صفوف الأطفال.
وسجلت منظمة الصحة أكثر من 500 حالة محتملة منذ تموز غالبيتها في منطقة سيغويري. وتبدأ الأعراض عادة بالتهاب في الحلق وحمى.
وتفتقر أجهزة الصحة في غينيا للقدرة على مواجهة المرض، وفق منظمة الصحة العالمية التي أوضحت أن نسبة المحصنين ضد الخناق في صفوف السكان دون الخمسين منذ 2014.
ولضمان حماية المجتمعات من تفشي الخناق، يتعين أن يشمل التلقيح 80 إلى 85 بالمئة من السكان.
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