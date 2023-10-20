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شراكة بين شركتين عملاقتين من أجل علاج تجريبي للسرطان... ومبلغ خيالي يفوق الـ20 مليار دولار!
صحة وتغذية
2023-10-20 | 06:55
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شراكة بين شركتين عملاقتين من أجل علاج تجريبي للسرطان... ومبلغ خيالي يفوق الـ20 مليار دولار!
ستدفع شركة الأدوية الأميركية العملاقة ميرك حوالى 22 مليار دولار لشركة دايتشي سانكيو اليابانية في إطار شراكة في علاجات تجريبية للسرطان، وهو المجال الذي تسعى فيه ميرك لتنويع أنشطتها.
هذه الشراكة التي أعلن عنها الجمعة تشمل التطوير والتسويق خارج اليابان لثلاثة علاجات تصنعها شركة دايتشي وتعرف باسم مجموعة أدوية الاجسام المضادة (ADC)، وهي علاجات موجهة لاستهداف الخلايا السرطانية بدقة أكبر، وبالتالي تقليل العوارض الجانبية.
في بادىء الأمر ستدفع ميرك 4 مليارات دولار الى الشركة اليابانية وستتمكن بعد ذلك من تقديم مدفوعات إضافية عملا بتحقيق أهداف المبيعات المستقبلية، بمبلغ إجمالي قد يصل إلى 22 مليار دولار، بحسب بيان مشترك.
وقال سوناو مانابي المدير العام لشركة دايتشي سانكيو في البيان "بينما تواصل شركة دايتشي سانكيو تحولها إلى شركة عالمية رائدة في مجال علاج الأورام من خلال تعزيز بنيتها التحتية ومواهبها، فإن التعاون مع ميرك سيتيح لنا جعل هذه العلاجات متاحة لعدد أكبر من المرضى في أسرع وقت ممكن".
ارتفع سهم المجموعة اليابانية بحوالى 18 في المئة في بورصة طوكيو بعد هذا الاعلان وكان سجل ارتفاعا بنسبة 12,9 في المئة عند توقف التعاملات ظهرا.
ويُذكر أن شركة دايتشي سانكيو كانت في شراكة مع البريطانية استرازينيكا في صنع علاج "انهرتو" ضد سرطان الثدي إضافة الى علاج آخر لسرطان الثدي والرئة.
وقد ارتفع عدد الأشخاص الذين شُخصت إصابتهم بالسرطان قبل بلوغهم سن الخمسين في جميع أنحاء العالم خلال العقود الثلاثة الماضية، بحسب دراسة كبيرة نشرتها مجلة "بي ام جي أونكولوجي" البريطانية في أيلول الماضي، فيما أسباب هذه الزيادة لا تزال غير معروفة تماما.
وقفزت الإصابات بالسرطان بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و49 عاما بنسبة 80 في المئة تقريباً، من 1,82 مليون إلى 3,26 ملايين، بين عامي 1990 و2019، وفق الدراسة.
وفي حين يحذّر الخبراء من أن جزءاً من هذه الزيادة يعود إلى النمو السكاني، أشارت أبحاث سابقة إلى ازدياد في حالات التشخيص لإصابات بالسرطان بين أولئك الذين تقل أعمارهم عن 50 عاما.
وأشار الفريق الدولي المشرف على الدراسة الجديدة إلى أن سوء التغذية والتدخين والكحول تشكل عوامل الخطر الرئيسية في هذه الفئة العمرية.
ماتياس سينا – وكالة فرانس برس
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علاج تجريبي للسرطان
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22 مليار دولار
دايتشي سانكيو اليابانية
شراكة
الخلايا السرطانية.
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