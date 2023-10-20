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تحذير من العواصف المغناطيسية هذا الشهر...وهذه آثارها السلبية على صحة البشر!

صحة وتغذية
2023-10-20 | 09:04
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تحذير من العواصف المغناطيسية هذا الشهر...وهذه آثارها السلبية على صحة البشر!
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تحذير من العواصف المغناطيسية هذا الشهر...وهذه آثارها السلبية على صحة البشر!

تحذير من العواصف المغناطيسية هذا الشهر...وهذه آثارها السلبية على صحة البشر!

ضربت عاصفة مغناطيسية الأرض في 18 تشرين الأول الجاري، وستعقبها قريباً عواصف أخرى.

وحذرت طبيبة الأمراض الباطنية سافينتش آلييفا من ضرورة الانتباه على صحتنا، لأن هذه العواصف يمكن أن تسبب مشاكل صحية كبيرة.

وأوضحت خبيرة روسية أنه "من الممكن أن تظهر خلال العاصفة المغناطيسية أعراض مثل الأرق والصداع والدوخة وعدم انتظام ضربات القلب وآلام في المفاصل. والبشر يتفاعلون بشكل مختلف مع هذه الظاهرة، حيث يعاني البعض من النعاس، والبعض الآخر من اضطرابات نفسية وعاطفية، وقد يصابون بحالات من الذعر".

وأضافت أنه عند حدوث هذه الاضطرابات، يجب شرب المزيد من الماء النقي، والالتزام بنظام النوم والراحة. ولا يجب تناول الكثير من الأطعمة المالحة، لأنها تربك الجهاز العصبي.

وحذر العلماء من هذه الموجات المغناطيسية  التي ستبلغ قوتها 5 درجات في الفترة الممتدة من 25 إلى 27 تشرين الأول، ومن 29 إلى 30 تشرين الأول ستصل قوتها إلى 6 درجات.

ويحدد الخبراء تلك العواصف المغناطيسية من خلال نشاط الشمس، الذي أصبح الآن مرتفعاً جداً، وربما وصل الحد الأقصى للدورة الشمسية الحالية.
 

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