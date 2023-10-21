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5 أطعمة صحية تقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي... تعرفوا إليها!

صحة وتغذية
2023-10-21 | 11:31
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5 أطعمة صحية تقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي... تعرفوا إليها!
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5 أطعمة صحية تقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي... تعرفوا إليها!

5 أطعمة صحية تقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي... تعرفوا إليها!

يمكن للمرأة أن تقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي عن طريق تناول كميات أكبر من الأطعمة التي تحتوي على العناصر الغذائية ومضادات الأكسدة التي ثبت أنها قد تحارب السرطان.

إليكن فيما يلي أبرز الأطعمة الصحية التي تقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي:

- الخضروات الورقية 
 تحتوي الخضروات الورقية على مضادات الأكسدة التي يمكن أن تدمر الجذور الحرة التي تسبب السرطان. وفي دراسة أجريت عام 2012 ونشرت في مجلة المعهد الوطني للسرطان، وجد الباحثون أن النساء اللاتي تناولن الخضار الورقية الداكنة كان لديهن خطر الإصابة بسرطان الثدي أقل بكثير من النساء اللاتي لم يتناولن هذه الخضار.

وتشمل الخضروات الورقية كل من الجرجير والكرنب الأخضر والهندباء الخضراء والسبانخ واللفت الخضر وغيرها. 

- التوت
 يحتوي التوت على مضادات الأكسدة والفيتامينات التي يمكنها حماية الخلايا وإصلاح الخلايا التالفة وإبطاء انتشار الخلايا السرطانية. ويحتوي التوت الداكن على مضادات أكسدة أكثر بنسبة 50% من التوت الأخف. وفي دراسة أجريت عام 2016 ونشرت في مجلة مضادات الأكسدة، وجد الباحثون أن التوت الأسود والتوت على وجه الخصوص، قد يدمران أورام الثدي والخلايا السرطانية.

- الحمضيات
 تحتوي ثمار الحمضيات على فيتامين C والفولات والكالسيوم والعديد من العناصر الغذائية الأخرى التي قد تمنع وتحارب سرطان الثدي. وفي دراسة أجريت عام 2013 ونشرت في مجلة سرطان الثدي، علم الباحثون أن النساء اللاتي تناولن الكثير من الحمضيات كن أقل عرضة للإصابة بسرطان الثدي بنسبة 10٪.
وتشمل ثمار الحمضيات: الكلمنتينا والغريب فروت والليمون الحامض والبرتقال.

- الأسماك الدهنية
 تحتوي أنواع معينة من الأسماك على دهون صحية ومضادات أكسدة يمكن أن تقلل الالتهاب المرتبط بسرطان الثدي. ووفقا لدراسة أجريت عام 2020 ونشرت في In Vivo، فإن النساء اللاتي يتناولن كميات كبيرة من الأسماك الدهنية لديهن خطر أقل للإصابة بسرطان الثدي من النساء اللاتي لا يتناولن الأسماك الدهنية.

وتشمل الأسماك الدهنية الصحية كل من السمك المملح والرنجة وسمك السالمون والسردين وتونة. 

- البهارات والأعشاب
 غالبًا ما يتم استخدام التوابل والأعشاب بكميات صغيرة لإضفاء نكهة على الوجبات. ومع ذلك، تحتوي هذه الأطعمة على كميات عالية من مضادات الأكسدة والفيتامينات والأحماض الدهنية التي قد تمنع سرطان الثدي. بالإضافة إلى ذلك، يمكن إضافتها إلى كل وجبة تقريبًا لتعزيز نكهتها وزيادة قيمتها الغذائية.

وتشمل التوابل والأعشاب التي وجدت أنها تقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي: الفلفل الاسود والقرفة والزنجبيل والمردقوش وإكليل الجبل والبَقدونس والزعتر والكُركُم.
 
 
 

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