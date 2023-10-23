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من الطفرات الجينية وصولا الى خطر الإصابة بسرطان المبيض... هل تعرفون هذه الحقائق عن سرطان الثدي؟
صحة وتغذية
2023-10-23 | 07:58
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من الطفرات الجينية وصولا الى خطر الإصابة بسرطان المبيض... هل تعرفون هذه الحقائق عن سرطان الثدي؟
من الطفرات الجينية وصولا الى خطر الإصابة بسرطان المبيض... هل تعرفون هذه الحقائق عن سرطان الثدي؟
لا يزال سرطان الثدي أحد الأسباب الرئيسية للوفاة المرتبطة بالسرطان لدى النساء، ويأتي في المرتبة الثانية بعد سرطان الرئة.
تعرفوا في ما يلي على أبرز الحقائق التي يجب معرفتها عن سرطان الثدي.
مضاعفة المخاطر
يتضاعف خطر إصابة المرأة بسرطان الثدي تقريبًا إذا كان لديها قريب من الدرجة الأولى (أم، أخت، ابنة) تم تشخيص إصابتها بسرطان الثدي. ما يقرب من 15٪ من النساء المصابات بسرطان الثدي لديهن أحد أفراد الأسرة مصاب به.
مرتبط بالطفرات الجينية
يمكن ربط حوالي 5% إلى 10% من حالات سرطان الثدي بطفرات جينية معروفة موروثة من الأم أو الأب. الطفرات في جينات BRCA1 وBRCA2 هي الأكثر شيوعًا.
خطر الإصابة بسرطان المبيض
يرتبط ارتفاع خطر الإصابة بسرطان المبيض بهذه الطفرات الجينية. لدى الرجال، ترتبط طفرات BRCA2 بخطر الإصابة بسرطان الثدي مدى الحياة بنسبة 6.8% تقريبًا؛ تعد طفرات BRCA1 سببا أقل شيوعًا لسرطان الثدي لدى الرجال.
الجنس والتقدم في السن
تعتبر أهم عوامل الخطر للإصابة بسرطان الثدي هي كونك امرأة وتقدمك في السن على حد سواء.
وحوالي 85% من حالات سرطان الثدي تحدث لدى النساء اللاتي ليس لديهن تاريخ عائلي للإصابة بسرطان الثدي. وتحدث هذه بسبب الطفرات الجينية التي تحدث نتيجة لعملية الشيخوخة والحياة بشكل عام، وليس الطفرات الموروثة.
مصدر
آخر الأخبار
صحة وتغذية
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