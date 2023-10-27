"السيدا مشكلتك"... هكذا خرقت الـLBCI "المحرمات" عام 1992!

في حلقة خاصة عرضتها الـLBCI عام 1992، حملت عنوان "السيدا مشكلتك"، خرقت القناة "المحرمات" التي كانت مفروضة على المواضيع الصحية التي يمكن للاعلام أن يتناولها في حينها.هذه الحلقة الخاصة تناولت مرض السيدا من كل جوانبه منذ بداية الاصابة، وخلقت بلبلة كبيرة بين اللبنانيين.