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وفاة كبير خبراء الأوبئة في الصين عن 60 عاماً
صحة وتغذية
2023-10-27 | 10:46
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وفاة كبير خبراء الأوبئة في الصين عن 60 عاماً
وفاة كبير خبراء الأوبئة في الصين عن 60 عاماً
أعلن المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها أنّ الخبير الصيني في شؤون كوفيد وو زونيو، الذي عمل في الخطوط الأمامية أثناء فترة انتشار الوباء، توفي الجمعة عن عمر يناهز 60 عامًا.
وقال المركز حيث أصبح وو زونيو خبيراً في الأمراض المعدية، في بيان على موقعه على الإنترنت، إنه توفي في بكين "بعد فشل علاج طبي من مرض".
ونقلت وسائل إعلام حكومية عديدة عن مصادر من داخل المركز قولها إن وو زونيو توفي بسرطان في البنكرياس.
وأعلن المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها عدم إجراء مراسم عامة تنفيذاً لرغبة وو زونيو، الذي طلب دفناً خاصاً.
وبرز وو زونيو باستمرار خلال إطلالات عامة لتبرير الإجراءات الصارمة التي اتخذتها بكين من عزل واختبارات جماعية وحجر صحي.
وأتاحت هذه الإجراءات في البداية وقف انتشار فيروس كورونا، لكنها لم تكن فعالة في مواجهة المتحورات الجديدة التي انتشرت بسرعة.
ورفعت بكين اجراءات مكافحة كوفيد-19 في أواخر 2022 بعدما شهدت احتجاجات حاشدة هدّدت سلطة الرئيس الصيني شي جينبينغ، وإثر ذلك ارتفع عدد الحالات إلى حد كبير في كل أنحاء البلاد.
ولد وو زونيو في العام 1963، وعمل في مركزٍ للوقاية من الأمراض في مقاطعة آنهوي مسقط رأسه، قبل أن يحصل على دكتوراه في الأمراض المعدية من جامعة كاليفورنيا في الولايات المتحدة.
وانضم وو زونيو إلى المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها في العام 2005 حيث أهله عمله في مجال الوقاية من الإيدز لأن يصبح كبير خبراء المركز في مجال الأوبئة.
وأطل باستمرار عبر التلفزيون الحكومي منذ العام 2020، عندما نفذت الصين سياسة "صفر كوفيد".
وغالبًا ما كان وو زونيو يرتدي بدلة رمادية بسيطة ونظارات، ويتحدّث عن الحاجة للسيطرة على الوباء القاتل.
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