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هذا ما يحدث عند إطفاء الشموع على كعكة عيد ميلادك... الأمر مثير للاشمئزاز!

صحة وتغذية
2023-10-28 | 02:51
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هذا ما يحدث عند إطفاء الشموع على كعكة عيد ميلادك... الأمر مثير للاشمئزاز!
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هذا ما يحدث عند إطفاء الشموع على كعكة عيد ميلادك... الأمر مثير للاشمئزاز!

هذا ما يحدث عند إطفاء الشموع على كعكة عيد ميلادك... الأمر مثير للاشمئزاز!

يعد إطفاء شموع عيد الميلاد أمرًا ممتعًا، لكن بصاقك سيكون "زينة الكعكة" - بكل معنى الكلمة.

وقال تريفور كريغ، خبير سلامة الأغذية ومدير التدريب الفني والاستشارات في مختبرات ميكروباك   انح"تى وقت قريب، لم يكن هناك الكثير من الدراسات حول هذا الأمر أو كيف يتبخر البصاق أثناء التحدث"، وفق ما نقل موقع نيويورك بوست.

 وتابع: "إن تكوين طبقات رقيقة من السوائل في الرئتين والممرات الهوائية العلوية واللعاب في الفم، كلها تتكسر وتطرد عندما تتحدث أو تنفخ الهواء من فمك، في كلتا الحالتين، هناك الكثير من السوائل المتطايرة التي تخرج منك أكثر مما تعتقد."

ولا يقتصر الأمر على أن الكعكة تتلوث برذاذ من لعاب صاحب عيد الميلاد عندما ينفخ لإطفاء الشموع، ولكنها تصبح مغطاة بطبقة من البكتيريا.

وقال كريغ: "هناك دراسات تظهر لوحات الوسائط المصممة لنمو البكتيريا التي تتعرض لشخص يتحدث، والتغير في نمو البكتيريا أمر مذهل، فعلوا الشيء نفسه مع المواد الغذائية، وارتفعت نسبة البكتيريا على الطعام بمئات النسب المئوية بعد أن قام شخص ما بالنفخ عليها".
 

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