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أول لقاح ضد إدمان الكوكايين يبصر النور قريباً؟!

صحة وتغذية
2023-10-28 | 05:08
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أول لقاح ضد إدمان الكوكايين يبصر النور قريباً؟!
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أول لقاح ضد إدمان الكوكايين يبصر النور قريباً؟!

أول لقاح ضد إدمان الكوكايين يبصر النور قريباً؟!

يقوم العلماء في البرازيل بتطوير أول لقاح ضد إدمان الكوكايين.

وتم تصميم اللقاح المعجزة، المسمى Calixcoca، لتحفيز استجابة مناعية تمنع المخدرات من الوصول إلى الدماغ، مما يمنع المدمنين من النشوة، مما يساعد المستخدمين على كسر دائرة الإدمان.

وأعلن فريق بحثي من جامعة ميناس غيرايس الفيدرالية عن نتائج واعدة لعملهم، مما أكسبهم الجائزة الكبرى البالغة 530 ألف دولار في حفل توزيع جوائز الابتكار الصحي الأوروبي للطب في أميركا اللاتينية الأسبوع الفائت، وفق ما نقل موقع نيويورك بوست.

ويحث اللقاح الجسم على إنتاج أجسام مضادة ترتبط بجزيئات الكوكايين في مجرى الدم.

وتصبح جزيئات الكوكايين أكبر من أن تستمر في الوصول إلى "مركز المكافأة" في الدماغ، حيث ينتج المخدر عادة مستويات عالية من الدوبامين. وسيتم بعد ذلك حرمان المستخدمين من الإثارة المتوقعة المرتبطة بالمخدرات شديدة الإدمان.

"لا يوجد علاج محدد مسجل لإدمان الكوكايين والكراك"، قال الباحث فريدريكو غارسيا: "نستخدم حاليًا مزيجًا من الاستشارة النفسية والمساعدة الاجتماعية وإعادة التأهيل عند الضرورة".

وأضاف أن اللقاح يهدف إلى مساعدة المدمنين في المراحل الأكثر أهمية من التعافي، مثل عندما يغادرون مركز إعادة التأهيل.

ويتم تصنيع اللقاح باستخدام مركبات كيميائية بدلاً من المكونات البيولوجية، مما يجعل إنتاج الدواء أقل تكلفة من العديد من اللقاحات الأخرى. ولن يلزم أيضًا تخزينه في درجات حرارة باردة، مما يسمح بسهولة التعامل معه.

وتم إجراء التجارب على الحيوانات فقط، ولكن من المقرر أن يبدأ الاختبار على البشر بعد ذلك. وقد تطوع أكثر من 3000 شخص للمشاركة في التجارب السريرية.

ويعتقد الخبراء أن هذا البحث الرائد يمكن أن يغير طريقة علاج الإدمان.
 

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