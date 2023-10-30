الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
جبل لبنان
29
o
متن
29
o
كسروان
29
o
الشمال
29
o
الجنوب
29
o
البقاع
23
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
جبل لبنان
29
o
متن
29
o
كسروان
29
o
الشمال
29
o
الجنوب
29
o
البقاع
23
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
قرية سويسرية تستقبل أوّل مسابقة لأفضل راكليت في العالم
صحة وتغذية
2023-10-30 | 06:58
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
قرية سويسرية تستقبل أوّل مسابقة لأفضل راكليت في العالم
قرية سويسرية تستقبل أوّل مسابقة لأفضل راكليت في العالم
تفوح رائحة الجبن الذائب في قرية سويسرية تقع في منطقة جبال الألب، تُقام فيها خلال عطلة نهاية الأسبوع أول بطولة عالمية لطبق الراكليت.
وهذا الطبق الذي تشتهر به سويسرا إلى جانب الشوكولاتة والقطاع المصرفي، يعود تاريخه إلى قرون عدة عندما أقدم الرعاة على تسخين الجبن قرب نار الحطب وكشطوا الجزء الذائب للحصول على قوت.
لكن مُذّاك، يجتمع المنتجون والخبراء وأصحاب المطاعم تحت سقف واحد لاختيار أفضل راكليت في العالم.
وخلال عطلة نهاية الأسبوع، توجّه منتجو نحو 90 نوعاً من جبن الراكليت مع منتجاتهم إلى قرية مورجان الواقعة في جنوب غرب سويسرا والتي تفتخر بكونها مهد هذا الطبق.
ويقول هانري- بيار غاليتي، أحد مؤسسي المسابقة، لوكالة فرانس برس "إنّ كل هؤلاء الناس هم منتجون صغار، يصعدون مع أبقارهم إلى المراعي الجبلية في بداية الصيف".
ويضيف "يعتبر هؤلاء أنها وسيلة للترويج لعملهم الشاق لكن الممتع جداً".
واستقبلت قرية مورجان التي تقع على ارتفاع أكثر من 1300 متر في واد مشجر محاذ للحدود الفرنسية، الآلاف من عشاق الراكليت لحضور البطولة التي تنتهي الأحد بإعلان الفائزين.
- دسمة وكريمية -
داخل مطبخ قاعة الحفلات الخاصة بالقرية، يتم وضع أنصاف قوالب من الجبن تحت شوايات راكليت كهربائية.
وتختلف أوقات طهو الجبن بحسب النوع، وعندما تظهر أولى الفقاعات عليها وقبل أن يتحوّل لونها إلى البنّي، يتم كشطها وتقيمها لأعضاء لجنة التحكيم.
ويقول جان ميشيل دوبوسون، أحد المولجين كشط الجبن الذائب عن القوالب إنّ "الطعم يكمن في الدهون التي يحويها الجبن".
ويضيف "من المهم عدم تسريع عملية تسخين قالب الجبن".
وبينما ينبض المطبخ بالحياة، يسود صمت في الغرفة التي يلفّ فيها أعضاء لجنة التحكيم الجبن الذائب حول الشوك قبل تذوقها.
ويقول إيدي باييفار "نبحث عن راكليت كريمية ودسمة وذات شكل ولون جميلين".
ويتابع "من ناحية الطعم، نختار الراكليت ذات الملمس الجيّد والتي لا تمطّ في الفم".
ويتذوّق الحكام 15 نوعاً من الجبن كحد أقصى في كل جلسة.
ثم يحتسون الشاي الأسود الساخن أو يتناولون شرائح التفاح، لإزالة طعم الجبن من أفواههم، وإعادة تذوّق أنواع جديدة منها.
وتضع لجنة التحكيم علامتها التي تراوح من 1 إلى 5.
- صحبة جيّدة -
وثمة ثلاث فئات من الراكليت: تلك المصنّعة من حليب خام متأت من جبال الألب، وراكليت الحليب الخام وفئة مصنّعة من أجبان أخرى.
ويأتي غالبية المنافسين من سويسرا أو فرنسا المجاورة.
لكنّ المنافسة تضمّ أيضاً قوالب أجبان من بلجيكا وكندا وإيطاليا ورومانيا. ومن المفترض أن تشهد النسخة المقبلة مشاركة منتجين من المملكة المتحدة واليابان والنروج والسويد وقرغيزستان.
ويقول نارسيس بينتيا (34 سنة) الذي تعلم المهنة التي يمارسها في سويسرا قبل عودته إلى بلاده "إنه من دواعي سروري أن أكون حاضراً هنا لتمثيل رومانيا، وهذا أمر عظيم لنا".
وفي الخارج، يحضّر آلاف من محبي الراكليت هذه الوجبة.
ويقول إيدي باييفار "ثمة مكوّنات عدة تجعل من الراكليت طبقاً ممتعاً، لكنّ الأهم يمكن في الأشخاص الذين نتناول هذا الطبق معهم"، مضيفاً "إذا كنتم برفقة مَن تحبّون، فستكون الراكليت ممتعة على نحو كبير".
آخر الأخبار
صحة وتغذية
سويسرية
تستقبل
مسابقة
لأفضل
راكليت
العالم
الشيخوخة المتسارعة للسكان في تايلاند "قنبلة موقوتة"
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2023-10-03
طبيبة أسنان تفوز بأول مسابقة ملكة جمال "من دون مكياج" في العالم... أبهرت الحكّام في إبتسامتها (صور)
منوعات
2023-10-03
طبيبة أسنان تفوز بأول مسابقة ملكة جمال "من دون مكياج" في العالم... أبهرت الحكّام في إبتسامتها (صور)
0
رياضة
14:21
الملاكم تايسون فيوري "أشرس" رجل في العالم
رياضة
14:21
الملاكم تايسون فيوري "أشرس" رجل في العالم
0
آخر الأخبار
2023-10-29
مدير منظمة الصحة العالمية: المستشفيات في غزة مكتظة بالمرضى وهناك حاجة إلى مزيد من الإمدادات الصحية
آخر الأخبار
2023-10-29
مدير منظمة الصحة العالمية: المستشفيات في غزة مكتظة بالمرضى وهناك حاجة إلى مزيد من الإمدادات الصحية
0
أخبار دولية
2023-10-28
رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر: يجب على العالم ألا يتسامح مع الوضع "الكارثي" في غزة
أخبار دولية
2023-10-28
رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر: يجب على العالم ألا يتسامح مع الوضع "الكارثي" في غزة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
05:52
الشيخوخة المتسارعة للسكان في تايلاند "قنبلة موقوتة"
صحة وتغذية
05:52
الشيخوخة المتسارعة للسكان في تايلاند "قنبلة موقوتة"
0
صحة وتغذية
05:35
استبدال لحم البقر بالدجاج حلّ غير كافٍ للمسائل المناخية
صحة وتغذية
05:35
استبدال لحم البقر بالدجاج حلّ غير كافٍ للمسائل المناخية
0
صحة وتغذية
2023-10-28
أول لقاح ضد إدمان الكوكايين يبصر النور قريباً؟!
صحة وتغذية
2023-10-28
أول لقاح ضد إدمان الكوكايين يبصر النور قريباً؟!
0
صحة وتغذية
2023-10-28
هذا ما يحدث عند إطفاء الشموع على كعكة عيد ميلادك... الأمر مثير للاشمئزاز!
صحة وتغذية
2023-10-28
هذا ما يحدث عند إطفاء الشموع على كعكة عيد ميلادك... الأمر مثير للاشمئزاز!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
08:07
بسبب ثدييها... إخراج كاتي برايس من رحلة في حديقة ترفيهية وهذه التفاصيل!
منوعات
08:07
بسبب ثدييها... إخراج كاتي برايس من رحلة في حديقة ترفيهية وهذه التفاصيل!
0
منوعات
2023-08-09
ربطت أعناقهن وخنقتهن بالبطانيات... أم تقتل بناتها الثلاث وتكشف الأسباب للمرّة الأولى أمام المحكمة!
منوعات
2023-08-09
ربطت أعناقهن وخنقتهن بالبطانيات... أم تقتل بناتها الثلاث وتكشف الأسباب للمرّة الأولى أمام المحكمة!
0
أخبار لبنان
2023-09-23
فيديو من داخل قسم الولادات في مستشفى بهمن... والإدارة توضح للـLBCI
أخبار لبنان
2023-09-23
فيديو من داخل قسم الولادات في مستشفى بهمن... والإدارة توضح للـLBCI
0
آخر الأخبار
2023-10-28
وزير الاتصالات الإسرائيلي: سنستخدم الوسائل المتاحة لمنع إيلون ماسك من تزويد منظمات الإغاثة في غزة بالإنترنت
آخر الأخبار
2023-10-28
وزير الاتصالات الإسرائيلي: سنستخدم الوسائل المتاحة لمنع إيلون ماسك من تزويد منظمات الإغاثة في غزة بالإنترنت
بالفيديو
d-none hideMe
0
امن وقضاء
04:31
العثور على منصة خشبية تتضمّن صاروخًا غير منطلق في وادي خنسا
امن وقضاء
04:31
العثور على منصة خشبية تتضمّن صاروخًا غير منطلق في وادي خنسا
0
أخبار سياسية
16:19
باسيل لـ"سنة على الفراغ": أميركا وايران وحزب الله لا يُريدون توسيع رقعة الحرب..وهناك توقيت لغاز لبنان
أخبار سياسية
16:19
باسيل لـ"سنة على الفراغ": أميركا وايران وحزب الله لا يُريدون توسيع رقعة الحرب..وهناك توقيت لغاز لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
15:05
ميدانيا... معارك عنيفة بين كتائب القسام والقوات الاسرائيلية
تقارير نشرة الاخبار
15:05
ميدانيا... معارك عنيفة بين كتائب القسام والقوات الاسرائيلية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:32
هكذا تدفع الحرب اقتصاد اسرائيل نحو المجهول
تقارير نشرة الاخبار
14:32
هكذا تدفع الحرب اقتصاد اسرائيل نحو المجهول
0
أخبار دولية
14:24
ما تتعرض له غزة تحظره القوانين الدولية...
أخبار دولية
14:24
ما تتعرض له غزة تحظره القوانين الدولية...
0
تقارير نشرة الاخبار
14:23
بين اسرائيل وحماس...مواجهة بأسلحة نوعية يخوضها طرفا الصراع
تقارير نشرة الاخبار
14:23
بين اسرائيل وحماس...مواجهة بأسلحة نوعية يخوضها طرفا الصراع
0
أخبار دولية
14:23
القواعد العسكرية الأميركية في المنطقة..أين تنتشر؟ وما هي وسائطها الدفاعية؟
أخبار دولية
14:23
القواعد العسكرية الأميركية في المنطقة..أين تنتشر؟ وما هي وسائطها الدفاعية؟
0
أخبار دولية
14:21
خدمة الإنترنت والاتصال تعود تدريجيًا إلى غزة..
أخبار دولية
14:21
خدمة الإنترنت والاتصال تعود تدريجيًا إلى غزة..
0
رياضة
14:21
الملاكم تايسون فيوري "أشرس" رجل في العالم
رياضة
14:21
الملاكم تايسون فيوري "أشرس" رجل في العالم
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
13:30
كريستينا عاصي: "ثلاثة ملائكة حموني وعصام عبدالله فقد حياته لينقذني"! (صور)
منوعات
13:30
كريستينا عاصي: "ثلاثة ملائكة حموني وعصام عبدالله فقد حياته لينقذني"! (صور)
2
صحف اليوم
00:48
نصرالله يتحدث الجمعة... وهذا ما قالته مصادر مطلعة لـ"الجمهورية"
صحف اليوم
00:48
نصرالله يتحدث الجمعة... وهذا ما قالته مصادر مطلعة لـ"الجمهورية"
3
آخر الأخبار
13:39
قائد الجبهة الداخلية الإٍسرائيلية: أنهينا المرحلة الأولى الدفاعية للحرب وانتقلنا إلى المرحلة الثانية الهجومية
آخر الأخبار
13:39
قائد الجبهة الداخلية الإٍسرائيلية: أنهينا المرحلة الأولى الدفاعية للحرب وانتقلنا إلى المرحلة الثانية الهجومية
4
فنّ
13:56
جينيفر أنيستون: "هذا ما كان يشعر به ماثيو بيري خلال تصوير مسلسل فريندز"!
فنّ
13:56
جينيفر أنيستون: "هذا ما كان يشعر به ماثيو بيري خلال تصوير مسلسل فريندز"!
5
حال الطقس
00:32
طقس متقلب يؤثر على لبنان... ماذا عن درجات الحرارة؟
حال الطقس
00:32
طقس متقلب يؤثر على لبنان... ماذا عن درجات الحرارة؟
6
خبر عاجل
15:42
باسيل لـ سنة على الفراغ: لا أزال على موقفي برفض انتخاب فرنجية ولا اعرف ماذا قصد بكلامه حول الاتفاق على 99% من الامور الا اذا كان يقصد النقاط الـ5 التي طرحناها
خبر عاجل
15:42
باسيل لـ سنة على الفراغ: لا أزال على موقفي برفض انتخاب فرنجية ولا اعرف ماذا قصد بكلامه حول الاتفاق على 99% من الامور الا اذا كان يقصد النقاط الـ5 التي طرحناها
7
آخر الأخبار
12:17
القبة الحديدية تعترض عددا من الصواريخ في منطقة الناقورة
آخر الأخبار
12:17
القبة الحديدية تعترض عددا من الصواريخ في منطقة الناقورة
8
خبر عاجل
04:11
أ.ف.ب: دبابات إسرائيلية على أطراف مدينة غزة تقطع الطريق الرئيسي بين شمال القطاع وجنوبه
خبر عاجل
04:11
أ.ف.ب: دبابات إسرائيلية على أطراف مدينة غزة تقطع الطريق الرئيسي بين شمال القطاع وجنوبه
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More