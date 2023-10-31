لضمان نوم مثالي ليلاً... اتبعوا تركيبة 10-3-2-1-0!

لضمان نوم مثالي ليلاً... اتبعوا تركيبة 10-3-2-1-0!







ابتكر خبراء النوم خطة يومية مثالية لضمان حصولكم على أفضل ليلة نوم ممكنة، لكل شخص يعاني من مشاكل في النوم.



ونشرت الدكتورة جيس طريقتها الموثوقة بتدوين على إنستغرام وانتشرت على نطاق واسع حيث أظهرت للعالم خطواتها البسيطة للغاية للحصول على نوم مثالي ليلاً: الصيغة 10-3-2-1-0.



وتقدم الخطة في النهاية إرشادات حول متى يجب التوقف عن القيام بأشياء معينة خلال اليوم، مثل شرب الكافيين أو تناول الطعام أو النظر إلى الشاشات.



(10) - ناقص 10 ساعات: الكافيين

يجب عليكم دائمًا محاولة التوقف عن شرب الكافيين قبل 10 ساعات من الذهاب إلى السرير. فقد أوضح الدكتورة جيس أن "المشروبات التي تحتوي على الكافيين سوف تتخلص من مجرى الدم خلال حوالي 10 ساعات وتزيل التأثيرات التحفيزية".



(3) - ناقص 3 ساعات: الطعام والكحول

احصلوا على وجبتكم الخفيفة الأخيرة قبل النوم بثلاث ساعات، حيث من الأفضل التوقف عن الأكل وشرب الكحول. وهذا يقلل من أعراض الارتجاع ويمنع الكحول من التأثير على دورة نوم عالية الجودة.



(2) - ناقص ساعتين: راحة ذهنية

حان الوقت لتنظيم أفكاركم والابتعاد عن يوم الأنشطة والعمل والتوتر. يجب أن تمنحوا أنفسكم راحة ذهنية قبل ساعتين من النوم كل ليلة.



(1)- ناقص 1 ساعة: الشاشات

قد يكون تصفح تويتر أو تيك توك حتى الساعة الثانية صباحًا أمرًا مغريًا بالنسبة للبعض، لكن استخدام الشاشات قبل النوم مباشرة يعد أمرًا محظورًا للغاية. حاولوا أن تتركوا ساعة واحدة بين نهاية أي برنامج تلفزيوني قد تشاهدونه وبين وقت النوم وأغلقوا هواتفكم قبل ذهابكم إلى السرير.



(0)- زر الغفوة

0 هو عدد المرات التي ستضغطون فيها على زر الغفوة في الصباح لأنكم ستشعرون بالانتعاش الشديد. وتوضح جيس أن طريقتها "ليست مخصصة للجميع بناءً على التاريخ الطبي، لذا تحدثوا مع طبيبكم بشأن أي مخاوف بشأن النوم".