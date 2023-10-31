الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
حب تحت ضوء القمر
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

لضمان نوم مثالي ليلاً... اتبعوا تركيبة 10-3-2-1-0!

صحة وتغذية
2023-10-31 | 10:26
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
لضمان نوم مثالي ليلاً... اتبعوا تركيبة 10-3-2-1-0!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
لضمان نوم مثالي ليلاً... اتبعوا تركيبة 10-3-2-1-0!

لضمان نوم مثالي ليلاً... اتبعوا تركيبة 10-3-2-1-0!


ابتكر خبراء النوم خطة يومية مثالية لضمان حصولكم على أفضل ليلة نوم ممكنة، لكل شخص يعاني من مشاكل في النوم.

ونشرت الدكتورة جيس طريقتها الموثوقة بتدوين على إنستغرام وانتشرت على نطاق واسع حيث أظهرت للعالم خطواتها البسيطة للغاية للحصول على نوم مثالي ليلاً: الصيغة 10-3-2-1-0.  

وتقدم الخطة في النهاية إرشادات حول متى يجب التوقف عن القيام بأشياء معينة خلال اليوم، مثل شرب الكافيين أو تناول الطعام أو النظر إلى الشاشات.

(10) - ناقص 10 ساعات: الكافيين
يجب عليكم دائمًا محاولة التوقف عن شرب الكافيين قبل 10 ساعات من الذهاب إلى السرير. فقد أوضح الدكتورة جيس أن "المشروبات التي تحتوي على الكافيين سوف تتخلص من مجرى الدم خلال حوالي 10 ساعات وتزيل التأثيرات التحفيزية".

(3) - ناقص 3 ساعات: الطعام والكحول
احصلوا على وجبتكم الخفيفة الأخيرة قبل النوم بثلاث ساعات، حيث من الأفضل التوقف عن الأكل وشرب الكحول. وهذا يقلل من أعراض الارتجاع ويمنع الكحول من التأثير على دورة نوم عالية الجودة.

(2) - ناقص ساعتين: راحة ذهنية
حان الوقت لتنظيم أفكاركم والابتعاد عن يوم الأنشطة والعمل والتوتر. يجب أن تمنحوا أنفسكم راحة ذهنية قبل ساعتين من النوم كل ليلة. 

(1)- ناقص 1 ساعة: الشاشات
قد يكون تصفح تويتر أو تيك توك حتى الساعة الثانية صباحًا أمرًا مغريًا بالنسبة للبعض، لكن استخدام الشاشات قبل النوم مباشرة يعد أمرًا محظورًا للغاية. حاولوا أن تتركوا ساعة واحدة بين نهاية أي برنامج تلفزيوني قد تشاهدونه وبين وقت النوم وأغلقوا هواتفكم قبل ذهابكم إلى السرير. 

(0)- زر الغفوة
0 هو عدد المرات التي ستضغطون فيها على زر الغفوة في الصباح لأنكم ستشعرون بالانتعاش الشديد. وتوضح جيس أن طريقتها "ليست مخصصة للجميع بناءً على التاريخ الطبي، لذا تحدثوا مع طبيبكم بشأن أي مخاوف بشأن النوم".
 

آخر الأخبار

صحة وتغذية

مثالي

ليلاً...

اتبعوا

تركيبة

10-3-2-1-0!

لن تصدقوا... إليكم المشروبات الشائعة الأكثر ضرراً بصحتكم!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
موضة وجمال
2023-08-18

للحصول على لون صيفي مثالي...اتبعوا هذه الخطوات للتسمير المزيف

LBCI
أخبار لبنان
2023-10-30

حجار بحث مع فرايجسن في عمل المفوضية لضمان حماية اللاجئين

LBCI
منوعات
2023-10-24

وجدت رجلاً غريباً نائماً في منزلها ليلاً...هكذا تعرفت على زوجها!

LBCI
اقتصاد
2023-10-24

سلام يستقبل وفداً من جمعية شركات الضمان في لبنان لبحث موضوع تأمين طيران MEA

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
2023-10-30

لن تصدقوا... إليكم المشروبات الشائعة الأكثر ضرراً بصحتكم!

LBCI
صحة وتغذية
2023-10-30

قرية سويسرية تستقبل أوّل مسابقة لأفضل راكليت في العالم

LBCI
صحة وتغذية
2023-10-30

الشيخوخة المتسارعة للسكان في تايلاند "قنبلة موقوتة"

LBCI
صحة وتغذية
2023-10-30

استبدال لحم البقر بالدجاج حلّ غير كافٍ للمسائل المناخية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
2023-10-30

جلطات متتاليّة أدّت الى شلل نصفي... نادين الراسي تبكي بعد مرض والدتها!

LBCI
آخر الأخبار
11:32

مسؤول الفريق الطبيّ النرويجيّ في غزة للجزيرة: أطلب من الدول العربية أن تقطع الغاز والنفط عن الولايات المتحدة وربما هذا سيوقف القصف فورا

LBCI
منوعات
2023-10-30

بعد أن تناولا الطعام في أحد المطاعم مع أولادهم طلبا الفاتورة... رسوم إضافية باهظة سُجلت عليهما والسبب لا يُصدّق!

LBCI
صحف اليوم
2023-10-30

نصرالله يتحدث الجمعة... وهذا ما قالته مصادر مطلعة لـ"الجمهورية"

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:44

نتنياهو يرفض وقف النار... ومعارك برية

LBCI
أخبار دولية
08:29

المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي: الولايات المتحدة لا تؤيد دعوات وقف إطلاقِ النار

LBCI
أخبار لبنان
07:55

تكتل الجمهورية القوية تقدم باقتراح قانون للتمديد لرتبة عماد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:54

التطوراتُ الامنية في الجنوب مستمرة.. ما هو الموقعُ الاسرائيلي الذي تمّ استهدافُه؟

LBCI
أخبار لبنان
07:35

فياض: الوقت حان لنفهم قيمة استثمارِ الاموال

LBCI
أخبار دولية
05:20

ولي عهد الكويت: نستنكر القصف الإسرائيلي الغاشم على غزة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
17:07

المناطق الجنوبية الحدودية شهدت توترًا هذا المساء... إليكم التفاصيل

LBCI
رياضة
15:04

تأهل راي باسيل للألعاب الأولمبية المقرر إقامتها في باريس الصيف المقبل

LBCI
أخبار دولية
15:02

كيف تجتاح كوريا الجنوبية العالم العربي والغربي؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
03:07

اليكم أسعار المحروقات اليوم..

LBCI
خبر عاجل
15:43

جنبلاط لـ سنة على الفراغ: باسيل زارني وعبّر عن خوفه على لبنان فطرحنا جوزيف عون لقيادة الجيش لكن الجواب "إجا من غير ميلة" من وفيق صفا الذي قال "ما بدنا نحشر باسيل"

LBCI
خبر عاجل
07:38

نيويورك تايمز: بدء الهجوم البري الإسرائيلي على قطاع غزة

LBCI
فنّ
08:50

نادين الراسي تتعرض للضرب المبرح على يد شقيقها أمام والدتها المريضة... أصيبت بجروح ودخلت الطوارئ وهذه التفاصيل! (صور)

LBCI
خبر عاجل
10:49

وزارة الطاقة والمياه أصدرت تسعيرة المولدات الخاصة في شهر تشرين الأول

LBCI
خبر عاجل
10:43

وزير الدفاع الأميركي: نقولها بوضوح إذا لم تتوقف الهجمات على العسكريين الأميركيين في الشرق الأوسط فسنرد

LBCI
خبر عاجل
13:36

وزير الدفاع الإسرائيلي: ما يحدث في غزة رسالة لحزب الله

LBCI
خبر عاجل
08:05

الجيش الإسرائيلي: قواتنا تخوض معارك برية في عمق قطاع غزة وهاجمت معسكراً لحماس شمالي القطاع

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More