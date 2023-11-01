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النتائج صادمة... لهذه الأسباب ينصح الخبراء: لا تتردد في أن تأخذ حمامًا باردًا!

صحة وتغذية
2023-11-01 | 03:03
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النتائج صادمة... لهذه الأسباب ينصح الخبراء: لا تتردد في أن تأخذ حمامًا باردًا!
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النتائج صادمة... لهذه الأسباب ينصح الخبراء: لا تتردد في أن تأخذ حمامًا باردًا!

النتائج صادمة... لهذه الأسباب ينصح الخبراء: لا تتردد في أن تأخذ حمامًا باردًا!

يروج خبراء الصحة والجمال لفوائد الاستحمام البارد - والذي يُعرف عمومًا بالاستحمام في ماء تقل درجة حرارته عن 60 درجة فهرنهايت.

وقالت الدكتورة مجدولين غيوش، المتخصصة في الطب الباطني والأستاذة المشاركة في جامعة ماونت سيناي، لمجلة فوغ هذا الأسبوع: "فكر في الأمر على أنه "صدمة" صغيرة لنظامك"، وفق ما نقل موقع نيويورك بوست.

وأضافت: "عندما تكون في الماء البارد، يكون عقلك مشغولاً للغاية بالتركيز على التخلص من الإحساس غير السار بدلاً من التفكير في كل الأسباب التي تجعلك غير سعيد أو متوتر... إنه يساعدك على الخروج من رأسك".

لقد وجدت الدراسات أن الاستحمام بالماء البارد أو الغطس البارد يمكن أن يساعد في زيادة الإندورفين، وتعزيز عملية التمثيل الغذائي، وتقوية صحة المناعة، وتعزيز فقدان الوزن الصحي، وتحسين الدورة الدموية، وتقليل الالتهاب والتورم، ومكافحة أعراض الاكتئاب، وتقليل الأوجاع والآلام.

يدعي البعض أيضًا أن الماء البارد يمكن أن يمنحك دفعة من الجمال عن طريق تضييق المسام وإضافة لمعان لشعرك.

بدوره، أكد الدكتور محمد غوبر، المتخصص في علم الصيدلة، لـ WebMD أن "الاستحمام البارد يمكن أن يضيق المسام موقتًا ويساعدك على الاحتفاظ بالزيوت الطبيعية في بشرتك وشعرك".

ومع ذلك، قد يرغب الأشخاص الذين يعانون من البثور في شطف وجوههم بالماء الساخن لفتح المسام وتنظيفها بعمق.

ويوصي الخبراء بأخذ حمام بارد في فترة ما بعد الظهر أو في المساء، مع ملاحظة أن درجة حرارة الجسم الأساسية تكون في أدنى مستوياتها في الصباح.

وتنصح غيوش "بأخذ نفس عميق والتحرك تحت الدش لتوزيع الماء بالتساوي على جسمك".

غالبًا ما يوصي المحترفون المبتدئين بالبدء ببضع ثوانٍ وإضافة خمس ثوانٍ أخرى في كل مرة.

ليس عليك أن تتجمد لفترة طويلة - فقد وجدت دراسة أجريت عام 2016 ونشرت في PLOS One أن الأشخاص الذين أخذوا حمامًا باردًا لمدة 30 إلى 90 ثانية فقط لمدة 90 يومًا استدعوا المرض للعمل بنسبة 29٪ أقل من الأشخاص الذين لم يأخذوا الحمام البارد. 

وقال إريك نويز، الممرض الممارس المعتمد في مجموعة أفيرا الطبية للطب الباطني في داكوتا الجنوبية، العام الفائت: "كثيرًا ما نفكر في الرياضيين الذين يأخذون الماء البارد في حمام جليدي، لكننا نرى المزيد من البالغين الأصحاء يستكشفون الفوائد المحتملة للرياضيين."

وأضاف نويز: "معظم الناس لا يعرفون أن الاستحمام البارد يمكن أن يقلل من هرمون الكورتيزول الذي يمكن أن يساعد حقًا في علاج أشياء مثل القلق والاكتئاب وحتى الإدمان".

لاو يقتصر الأمر على إشادة الممارسين الصحيين بفوائد العلاج بالماء البارد، بل إن المشاهير بما في ذلك هايلي بيبر ودريك وكيم كارداشيان قد استمتعوا بهذه التجربة.

ومع ذلك، فإن أولئك الذين يعانون من مشاكل في الجهاز التنفسي مثل الربو؛ أمراض القلب والأوعية الدموية، ارتفاع ضغط الدم، أو غيرها من القضايا المتعلقة بالقلب يجب توخي الحذر واستشارة الطبيب مسبقًا.
 

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صحة وتغذية

صادمة...

الأسباب

الخبراء:

تتردد

حمامًا

باردًا!

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