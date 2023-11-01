فرنسا تجيز دواءً لسرطان بطانة الرحم من إنتاج "جي اس كاي"

فرنسا تجيز دواءً لسرطان بطانة الرحم من إنتاج "جي اس كاي"



أعلنت السلطات الصحية الفرنسية الثلاثاء أنها وافقت وفق آلية تُعرف بالاستحصال المبكر على دواء لسرطان بطانة الرحم توصلت إليه شركة الأدوية البريطانية العملاقة "غلاسكو سميث كلاين" ("جي اس كاي").



وأوضحت الهيئة الوطنية لسلامة الأدوية أن "الاستحصال المبكر" على دواء "جيمبرلي" (Jemperli) المُصنّع من جزيء دوستارليماب (dostarlimab) أصبح متاحاً منذ 23 تشرين الأول للنساء المصابات بسرطان بطانة الرحم المتقدم، في حال اكتُشف لديهنّ حديثاً أو كان متكرراً.



ويصيب سرطان بطانة الرحم النساء بعد انقطاع الطمث عادةً، ويظهر بدايةً في طبقة الخلايا التي تشكل البطانة الداخلية للرحم، ويُعدّ أحد أكثر أنواع السرطان شيوعاً، إذ يبلغ عدد الإصابات به نحو عشرة آلاف سنوياً في فرنسا. ومع أن الأمل في علاجه أفضل نسبياً مقارنة بالسرطانات النسائية الأخرى كعنق الرحم والمبيض، يبقى سبباً لعدد كبير من الوفيات.



وسبق أن وافقت السلطات الصحية في دول أخرى، منها الولايات المتحدة في نهاية الصيف، على دواء "جيمبرلي" الذي يجب أن يُعطى بالتزامن مع علاج كيميائي.



وتدرس هيئة الأدوية في الاتحاد الأوروبي ملف هذا الدواء، لكنها لم تتخذ قراراً بعد.



وبالتالي سمحت الهيئة الوطنية الفرنسية لسلامة الأدوية بهذا الدواء قبل الحصول على الضوء الأخضر الأوروبي، ولكن وفق قيود على الوصفات الطبية تنطوي عليها آلية الاستحصال المبكر، إذ لا يُسمَح سوى للأطباء المختصين في علاج الأورام بوصفه، على أن يولى اهتمام كبير برصد الآثار الجانبية.



إلا أن الهيئة الفرنسية أعربت عن اعتقادها أن استخدام "جيمبرلي " في علاج سرطان بطانة الرحم يتسم "بالفاعلية والأمان".

















