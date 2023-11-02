من تقبيل الأطباء إلى ممارسة العادة السرية... هذا ما يفعله المرضى تحت تأثير المخدر!

أظهرت أبحاث حديثة أن بعض الأشخاص الّذين يكونون تحت تأثير المخدر يقومون ببعض الحركات الغريبة، من الإدلاء بتعليقات جنسية إلى تقبيل الأطباء.

ووفق موقع " ميرور " البريطاني، يستيقظ البعض من المخدر، معتقدين أنهم تعرضوا لاعتداء جنسي، وهو أمر غير صحيح في أغلب الأحيان.

وفي العودة إلى الوراء، وجدت دراسة أُجريت عام 1984 أن 18 في المئة من الأشخاص الذين يتعرضون للتخدير أثناء عمليات طب الأسنان أو العمليات الجراحية يجدون صعوبة في التمييز بين الواقع والخيال بعد الاستيقاظ من آثار التخدير.

وفي الوقت نفسه، وجدت دراسة أجريت عام 1980 أن حوالي 14 في المئة من المرضى أبلغوا عن "أحلام جنسية" أو "شعورهم بالإثارة" أثناء تعرضهم التخدير.

ووفقا للباحثين في علم الصيدلة ميلودي وايت والدكتور سي مايكل وايت من جامعة كونيتيكت بالولايات المتحدة، فإن المخدر يبطئ عمل الدماغ وغالبا ما يؤدي إلى أفكار جنسية، لكن الخبراء لا يعرفون السبب.

وأوضح العلماء أن بعض الأشخاص يتصرفون بطريقة غريبة أو "يلمسون أنفسهم"، الأمر الذي قد يكون غير مريح للأطباء الموجودين.

وأشاروا أيضًا إلى نتائج دراسة أجريت عام 2009، والتي وجدت أن الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالهلوسة الجنسية تلقوا جرعات أعلى من التخدير وكانوا أصغر من 50 عامًا.