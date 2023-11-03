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ما هي العواقب الّتي تهدد الصحة عند تناول العشاء في وقت متأخر؟
صحة وتغذية
2023-11-03 | 07:06
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ما هي العواقب الّتي تهدد الصحة عند تناول العشاء في وقت متأخر؟
ما هي العواقب الّتي تهدد الصحة عند تناول العشاء في وقت متأخر؟
كشفت دراسة في جامعة هاليم في كوريا الجنوبية أن تناول وجبة العشاء في وقت متأخر، يليها عدم تناول وجبة الفطور، يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.
والأشخاص الذين شاركوا في هذه الدراسة كان عددهم 16121، قُسموا إلى أربع مجموعات، وفقاً لنظام النوم والتغذية.
وأفراد المجموعة الاولى كانوا ينامون ويستيقظون باكراً، ويتناولون وجبة الفطور.
أما أفراد المجموعة الثانية، فكانوا ينامون ويستيقظون في وقت مبكر، ولكنهم لم يتناولوا وجبة الفطور يومياً.
والمجموعة الثالثة، كان أفرادها ينامون ويستيقظون في وقت متأخر، ويتناولون وجبة الفطور.
وأفراد المجموعة الرابعة والأخيرة كانوا ينامون ويستيقظون متأخرين، ولا يتناولون وجبة الفطور بانتظام.
وتوصّل الباحثون إلى أن عدم تناول وجبة الفطور مع العشاء المتأخر، يزيد من خطر الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي، أي اختلال عملية الأيض المرتبطة بالسمنة، التي تؤدي إلى خطر الإصابة بأمراض القلب وداء السكري وأمراض المفاصل والسرطان.
أما تناول وجبة العشاء في وقت متأخر وعدم تناول الفطور يزيد من خطر الأضرار عند صحة الرجال. فالرجال الذين يتبعون هذا النظام، تبيّن أنهم يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية أكثر من النساء.
المصدر
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