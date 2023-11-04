الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
زهرة الثالوث 2
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

هل تشعرون بالخمول بعد ساعات العمل الطويلة؟ اعتمدوا هذه الطرق البسيطة

صحة وتغذية
2023-11-04 | 10:04
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
هل تشعرون بالخمول بعد ساعات العمل الطويلة؟ اعتمدوا هذه الطرق البسيطة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
هل تشعرون بالخمول بعد ساعات العمل الطويلة؟ اعتمدوا هذه الطرق البسيطة

يمكن للعديد من الأشخاص الذين لديهم وظائف مكتبية أن يجدوا أنفسهم يشعرون بالخمول معظم اليوم. لهذا السبب، شارك خبراء بعض الطرق السهلة التي يمكن تنفيذها في الحياة اليومية للمساعدة في تحسين وضعية الجسم، بحسب موقع "ميرور" البريطاني.
 
عند الجلوس على مكتب، يتخذ الكثيرون من الوضعية التي يشعرون براحة أكبر فيها، دون إدراك تأثيرها السلبي على الصحة. بعض أوضاع الجلوس، بما في ذلك الجلوس على الكراسي لساعات طويلة، ليست مناسبة لوضعية الجسد.
 
وفي التفاصيل، فإن الوضعية السيئة لا تترك الجسم منحنيًا فحسب. وقد أظهرت الدراسات أن ذلك يمكن أن يؤدي إلى مجموعة من المشاكل الصحية الصعبة، بما في ذلك الألم في الرقبة والظهر، مما يسبب الصداع، وحتى سلس البول، وهو فقدان القدرة على التحكم في المثانة.
 
لحسن الحظ، كشف أحد الخبراء عن تمرين بسيط يمكن اعتماده خلال اليوم للمساعدة في تحسين وضعية الجسم.
 
وفقًا لصحيفة Huffington Post، لا يوجد حل سريع لتحسين وضعية الجسم السيئة، لكن بعض خبراء اليوغا اقترحوا تجربة وضعية "الكرسي الملتف"، مع الإشارة إلى أنه من المهم أن يتم تطبيق هذه التقنية بانتظام في الروتين اليومي.
 
وتتطلب وضعية "الكرسي الملتف" ببساطة الجلوس بشكل جانبي على الكرسي، وتوجيه مسار الوجه نحو اليسار. أثناء القيام بذلك، يجب لف الجذع نحو اليسار، مع التمسك بالجزء الخلفي من الكرسي، من أجل التواء العمود الفقري. يجب بعد ذلك تكرار نفس الطريقة بالضبط ولكن على الجانب الأيمن.
 
تساعد طريقة اليوغا على تمديد جوانب العمود الفقري مما يساعد بشكل أساسي على تخفيف الآلام الناتجة عن مشاكل الظهر الخفيفة الناتجة عن الجلوس لفترات طويلة من الزمن.
 
وتشمل الطرق المفيدة الأخرى القيام بتمرين يتطلب الجلوس بشكل مستقيم على كرسي مع وضع القدمين على الأرض ووضع اليدين على الركبتين أو أعلى الفخذين. وعند الاستنشاق، يجب تقويس العمود الفقري، ولف الكتفين إلى الأسفل وإلى الخلف، مع وضع لوحي الكتف على الظهر.
 
كما نصح أحد الخبراء الأشخاص بالابتعاد عن الشاشات والتحرك كل 20 إلى 30 دقيقة. ويقول تيم ألارديس، أخصائي العلاج الطبيعي "إن الجلوس يضع المزيد من الضغط على العمود الفقري مقارنةً بالوقوف. وبما أن البعض منا يقضي 10 ساعات يوميًا على مؤخرته (في العمل، على الأريكة، في السيارة)، فيضرّ هذا الأمر بصحة ظهورنا".

آخر الأخبار

صحة وتغذية

وضعية

جسم

ساعات

عمل

طرق

سهلة

بسيطة

التعب

الخمول

ألم

الرقبة

الظهر

الكرسي.

هل كنتم تعلمون... إضافة الملح إلى وجبات الطعام قد يزيد من خطر الإصابة بهذا المرض!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2023-10-18

الجزيرة نقلا عن مكتب الإعلام الحكومي بغزة: مستشفيات القطاع ستتوقف عن العمل خلال ساعات ما يعني تحول غزة إلى مقبرة جماعية

LBCI
امن وقضاء
2023-10-16

قوى الامن: توقيف شبكة احتيال دولية استهدفت مسنين في ألمانيا اتخذت من لبنان مقرا لعملياتها

LBCI
منوعات
2023-09-20

عانى من ألم مستمر في بطنه... وما عُثر عليه في جسمه صادم! (صور)

LBCI
أخبار دولية
2023-09-18

حادث سير يودي بحياة 20 على الأقل من عمال شركة تعدين ألماس عملاقة في جنوب إفريقيا

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
2023-11-03

هل كنتم تعلمون... إضافة الملح إلى وجبات الطعام قد يزيد من خطر الإصابة بهذا المرض!

LBCI
صحة وتغذية
2023-11-03

ما هي العواقب الّتي تهدد الصحة عند تناول العشاء في وقت متأخر؟

LBCI
صحة وتغذية
2023-11-03

ثاني مريض في العالم يُزرع له قلب خنزير معدل وراثيا توفي بعد ستة أسابيع من العملية

LBCI
صحة وتغذية
2023-11-02

من تقبيل الأطباء إلى ممارسة العادة السرية... هذا ما يفعله المرضى تحت تأثير المخدر!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
04:15

الجزيرة نقلًا عن المتحدث العسكري الإسرائيلي: قصفنا خليتين حاولتا إطلاق صواريخ من لبنان ودمرنا نقطة مراقبة لحزب الله

LBCI
أخبار دولية
06:39

ارتفاع حصيلة القتلى في غزة... وهذا ما وصل إليه العدد

LBCI
آخر الأخبار
12:42

الخارجية السعودية: وزير الخارجية بحث مع نظيره الأميركي سبل دعم جهود وقف تصعيد العمليات العسكرية في غزة ومحيطها

LBCI
آخر الأخبار
2023-11-03

كتائب القسام: قصفنا تل أبيب ردا على المجازر الإسرائيلية في حق المدنيين

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:47

أهالي طير حرفا الحدودية.. لم تهجرهم المواجهات فهل يهجرهم إنقطاع المياه؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:45

ماذا حملت مشاهد اليوم التاسع والعشرين من الحرب؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:42

بعض الاطفال الضحايا نجا من القصف… لكن ليس كليا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:39

مبادرة ميقاتي لاحلال السلام في غزة... اليكم النقاط التي تتركز عليها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:35

ماذا تقول مديرة مكتب العربية في واشنطن عن مرحلة ما بعد حرب غزة وخطاب نصرالله؟

LBCI
أخبار لبنان
14:34

شغف انطوان الغريب لكرة السلة لن ينطفئ...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:31

البحث في مرحلة ما بعد حرب غزة بات يطبخ...

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
14:29

مقدمة النشرة المسائية 04-11-2023

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:19

شتلة الصمود الجنوبية.. قصةُ بقاءٍ

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
08:29

فادي إبراهيم بحاجة فوراً الى دم من فئة B+

LBCI
خبر عاجل
07:17

مصلحة تسجيل السيارات تفتح أبوابها الثلاثاء المقبل

LBCI
خبر عاجل
14:38

القيادة الأميركية الوسطى: وصول أسطول حاملة الطائرات أيزنهاور للشرق الأوسط في إطار تعزيز التمركز الإقليمي

LBCI
فنّ
07:23

تزامناً مع كلمة نصرالله... مايا دياب في منشورات ساخرة دون تسميته!

LBCI
خبر عاجل
13:34

وزير الدفاع الإسرائيلي: حماس تتلقى ضربات قوية وسنصل إلى السنوار وسنقضي عليه وجاهزون للانتصار في غزة حتى إن اتخذ الأمر سنة

LBCI
خبر عاجل
13:27

وزير الدفاع الاسرائيلي: لن تكون هناك حماس في غزة بنهاية هذه الحرب واتفقنا مع الولايات المتحدة على ذلك

LBCI
خبر عاجل
12:50

إطلاق صاروخين من الأراضي اللبنانية بإتجاه مستعمرة نهاريا إعترضتهما القبة الحديدية فوق رأس الناقورة

LBCI
آخر الأخبار
08:30

الخارجية الأميركية: بلينكن شدد خلال لقاء مع ميقاتي بعمّان على أهمية عدم اتساع رقعة الصراع بين إسرائيل وحماس وأعرب عن قلقه بشأن تبادل إطلاق النار على طول حدود لبنان مع إسرائيل

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More