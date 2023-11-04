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هل تشعرون بالخمول بعد ساعات العمل الطويلة؟ اعتمدوا هذه الطرق البسيطة
صحة وتغذية
2023-11-04 | 10:04
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هل تشعرون بالخمول بعد ساعات العمل الطويلة؟ اعتمدوا هذه الطرق البسيطة
يمكن للعديد من الأشخاص الذين لديهم وظائف مكتبية أن يجدوا أنفسهم يشعرون بالخمول معظم اليوم. لهذا السبب، شارك خبراء بعض الطرق السهلة التي يمكن تنفيذها في الحياة اليومية للمساعدة في تحسين وضعية الجسم، بحسب موقع "
ميرور
" البريطاني.
عند الجلوس على مكتب، يتخذ الكثيرون من الوضعية التي يشعرون براحة أكبر فيها، دون إدراك تأثيرها السلبي على الصحة. بعض أوضاع الجلوس، بما في ذلك الجلوس على الكراسي لساعات طويلة، ليست مناسبة لوضعية الجسد.
وفي التفاصيل، فإن الوضعية السيئة لا تترك الجسم منحنيًا فحسب. وقد أظهرت الدراسات أن ذلك يمكن أن يؤدي إلى مجموعة من المشاكل الصحية الصعبة، بما في ذلك الألم في الرقبة والظهر، مما يسبب الصداع، وحتى سلس البول، وهو فقدان القدرة على التحكم في المثانة.
لحسن الحظ، كشف أحد الخبراء عن تمرين بسيط يمكن اعتماده خلال اليوم للمساعدة في تحسين وضعية الجسم.
وفقًا لصحيفة Huffington Post، لا يوجد حل سريع لتحسين وضعية الجسم السيئة، لكن بعض خبراء اليوغا اقترحوا تجربة وضعية "الكرسي الملتف"، مع الإشارة إلى أنه من المهم أن يتم تطبيق هذه التقنية بانتظام في الروتين اليومي.
وتتطلب وضعية "الكرسي الملتف" ببساطة الجلوس بشكل جانبي على الكرسي، وتوجيه مسار الوجه نحو اليسار. أثناء القيام بذلك، يجب لف الجذع نحو اليسار، مع التمسك بالجزء الخلفي من الكرسي، من أجل التواء العمود الفقري. يجب بعد ذلك تكرار نفس الطريقة بالضبط ولكن على الجانب الأيمن.
تساعد طريقة اليوغا على تمديد جوانب العمود الفقري مما يساعد بشكل أساسي على تخفيف الآلام الناتجة عن مشاكل الظهر الخفيفة الناتجة عن الجلوس لفترات طويلة من الزمن.
وتشمل الطرق المفيدة الأخرى القيام بتمرين يتطلب الجلوس بشكل مستقيم على كرسي مع وضع القدمين على الأرض ووضع اليدين على الركبتين أو أعلى الفخذين. وعند الاستنشاق، يجب تقويس العمود الفقري، ولف الكتفين إلى الأسفل وإلى الخلف، مع وضع لوحي الكتف على الظهر.
كما نصح أحد الخبراء الأشخاص بالابتعاد عن الشاشات والتحرك كل 20 إلى 30 دقيقة. ويقول تيم ألارديس، أخصائي العلاج الطبيعي "إن الجلوس يضع المزيد من الضغط على العمود الفقري مقارنةً بالوقوف. وبما أن البعض منا يقضي 10 ساعات يوميًا على مؤخرته (في العمل، على الأريكة، في السيارة)، فيضرّ هذا الأمر بصحة ظهورنا".
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