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أرتجف بشدّة إذا لم أشرب 4 لتر منها في اليوم... شابة تكشف عن إدمانها على المشروبات الغازية والسبب هو طبيبها؟!
صحة وتغذية
2023-11-05 | 03:42
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أرتجف بشدّة إذا لم أشرب 4 لتر منها في اليوم... شابة تكشف عن إدمانها على المشروبات الغازية والسبب هو طبيبها؟!
أرتجف بشدّة إذا لم أشرب 4 لتر منها في اليوم... شابة تكشف عن إدمانها على المشروبات الغازية والسبب هو طبيبها؟!
كشفت شابة تدعى ناتاشا
لصحيفة "ذا صن"
أنها مدمنة على مشروب البيبسي لدرجة أنها إذا توقفت عن تناوله، فإنها ستصاب بمرض شديد.
وفي التفاصيل، تستهلك ناتاشا، البالغة من العمر 20 عاماً، ما يصل إلى 4 لترات من المشروبات الغازية يومياً، منذ أربع سنوات، بطلب من طبيبها.
وأوضحت ناتاشا: "أول شيء أفعله في الصباح هو تناول كوب من البيبسي"، مضيفةً أن طبيبها "طلب منها أن تبدأ بشرب المشروبات الغازية لإصلاح انخفاض مستويات السكر في الدم لديها".
وقالت: "لقد نصحني الطبيب بشرب البيبسي، لذلك كنت أفعل ذلك كل يوم، ولكن في النهاية أصبحت مدمنة".
وأشارت ناتاشا إلى أن "معدل نبضات قلبها سريع للغاية، مجرد المشي في الطابق العلوي يجعلها على وشك فقدان الوعي"، مضيفةً "أرتجف وأتعرق وأصاب بالصداع النصفي الشديد إذا لم أشرب البيبسي خلال 24 ساعة".
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