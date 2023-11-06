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على الرغم من فوائده الصحية...هل ينصح بشرب الماء بالليمون يومياً؟

صحة وتغذية
2023-11-06 | 05:46
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على الرغم من فوائده الصحية...هل ينصح بشرب الماء بالليمون يومياً؟
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على الرغم من فوائده الصحية...هل ينصح بشرب الماء بالليمون يومياً؟

على الرغم من فوائده الصحية...هل ينصح بشرب الماء بالليمون يومياً؟

يبدو أن شرب الماء بالليمون أصبح رائجًا على وسائل التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة، ولكن هل يعتبر هذا المزيج المملوء بالحمضيات مفيداً للصحة حقًا؟

قالت أبريل وايلز، اختصاصية تغذية في الولايات المتحدة: " يزعم الكثيرون أن شرب الماء بالليمون يعزز فقدان الوزن، ويحسن البشرة، ويساعد على الهضم ويوازن مستويات الحموضة في الجسم. وبعض الادعاءات المتعلقة بماء الليمون مبنية على الأدلة، في حين أن بعضها الآخر ليس كذلك."

وأضافت: "الليمون مصدر ممتاز لفيتامين سي Vitamin C، والذي يمكن أن يساعد في تعزيز المناعة العامة، خاصة في موسم البرد والأنفلونزا. والليمون يضيف المعادن الدقيقة إلى الماء. وهذا يمكن أن يعزز حالة الترطيب لدينا، والتي تميل إلى المعاناة في الأشهر الباردة".

ومع ذلك، حذرت وايلز من الإفراط في شرب الماء بالليمون، لأن حموضته يمكن أن تؤدي إلى تآكل مينا الأسنان، مما يسبب الحساسيات، وفقاً لموقع "فوكس نيوز".

وعلى الرغم من احتواء الليمون على كميات صغيرة من فيتامين سي، الا أن هذا الفيتامين له دور مهم في دعم صحة الدماغ والجلد والقلب والعظام والجهاز المناعي.

وهو يضيف نكهة إلى الماء، مما يجعله بديلاً ممتعاً للمشروبات المحلاة بالسكر.

هل يجب عليك شرب الماء بالليمون يومياً؟

قالت ويلز: "لا بأس بشرب كوب من الماء بالليمون مرة أو مرتين يومياً. ولكن إذا كنت تعاني من مشاكل في الجهاز الهضمي مثل الارتجاع المريئي، فقد يؤدي ذلك إلى تفاقم الأعراض".

والإفراط في شرب الماء بالليمون قد يؤدي إلى تلف الأسنان مع مرور الوقت، أو يؤدي إلى حساسية تجاه هذه الفاكهة الحمضية.

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