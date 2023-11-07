من الألعاب الجنسية إلى سكاكين الطبخ... إليكم أغرب "الأجسام" الّتي يتم إزالتها من أجساد الناس!

يجد ما يقرب من 300 ألف بالغ أميركي أنفسهم في غرفة الطوارئ كل عام بسبب وجود "جسم غريب في جسدهم"، وفقًا لتحليل جديد أقامته مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

في عام 2021، سُجلت 277,922 زيارة إلى غرفة الطوارئ لوجود "جسم غريب في جسد المريض"، والتي شملت السيوف البلاستيكية والعصي المتوهجة والمغناطيس وسكاكين شرائح اللحم وأجهزة التحكم في ألعاب الفيديو في الحلق، وفقًا لمدون قام بمراجعة التقارير الموجودة على قاعدة بيانات لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية الأميركية.

كما قام الرجال الذين لديهم مفاتيح سيارة وأسلاك USB عالقة في أعضائهم بزيارة الطبيب، وفقًا للتقارير، مع النساء اللّواتي طلبن المساعدة الطبية لإخراج ألواح الصابون وحتى الملاعق من مهبلهن.

وفي هذا السياق، كشفت دراسة أجرتها المجلة الأميركية لطب الطوارئ في شهر تموز عن إدخال ما يقرب من 4 آلاف شخص إلى المستشفى بسبب وجود أجسام غريبة في جسدهم كل عام.

وأكثر من نصف الأجسام الغريبة عبارة عن ألعاب جنسية مثل الهزازات والخرز الشرجي.

وذكرت البيانات أن حوادث "الأجسام الغريبة" البالغ عددها 277.922 حادثة، تكلف ما متوسطه 5 آلاف دولار في المستشفى، وفقًا لبيانات مركز السيطرة على الأمراض.