إلى الرجال... هذا ما تفعله أشهر الشتاء الباردة برغبتكم الجنسية!

يزعم خبراء في بريطانيا أن أشهر الشتاء الباردة يمكن أن تصيب الرجال بالإحباط العاطفي والجنسي.

ووفق موقع " ذا صن "، يمكن أن يسبب تغير الفصول "اضطرابًا عاطفيًا موسميًا"، وهو نوع من الاكتئاب يزيد من خطر الإصابة بضعف الانتصاب أو ED.

وقال عباس كناني، الصيدلي في شركة Chemist Click: "يعاني العديد من الرجال من تغيرات في مزاجهم والرغبة الجنسية خلال أشهر الشتاء".

وأضاف: "الجنس يتطلب طاقة جسدية وعقلية. نحن نميل أيضًا إلى أن نكون أقل نشاطًا في الشتاء وهو أمر غير مثالي للحصول على الانتصاب أو الحفاظ عليه."

ويمكن أن يحدث الاضطراب العاطفي الموسمي أو SAD في أي وقت من السنة ولكنه أكثر شيوعًا في الشتاء. ويعتقد أن السبب هو انخفاض مستويات ضوء الشمس الذي يؤثر على الدماغ، وزيادة كميات هرمون يسمى الميلاتونين، مما يجعل الإنسان يشعر بالنعاس.

كما يمكن أن يؤدي انخفاض أشعة الشمس إلى تقليل كمية السيروتونين التي ينتجها الجسم المرتبطة بالاكتئاب.

وتشمل أعراض الاضطراب العاطفي الموسمي استمرار انخفاض الحالة المزاجية ونقص الطاقة والتهيج، ويمكن أن تزيد أيضًا من خطر الإصابة بالضعف الجنسي.

ويؤثر الاضطراب العاطفي الموسمي على حوالي مليوني بريطاني، بينما يؤثر الضعف الجنسي على حوالي 16.5 مليون رجل في البلد عينه، ويمكن أن يكون سببه مشاكل الصحة العقلية، بما في ذلك الاكتئاب والقلق.