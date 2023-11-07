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اذا كنتم ترغبون منع الشيب المبكر...تناولوا هذه الأطعمة!
صحة وتغذية
2023-11-07 | 09:32
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اذا كنتم ترغبون منع الشيب المبكر...تناولوا هذه الأطعمة!
اذا كنتم ترغبون منع الشيب المبكر...تناولوا هذه الأطعمة!
يعدّ شيب الشعر من المخاوف المتزايدة بين النساء والرجال، ما يضطرهم إلى اللجوء للصبغات الكيميائية التي لها أضراراً سلبية على الشعر. ولكن بحسب الخبراء، هناك بعض الأطعمة التي تساعد على الحفاظ على اللون الطبيعي للشعر، وهي:
1-
السبانخ
تعتبر السبانخ من أهم الأطعمة التي تحافظ على لون الشعر الطبيعي، لأنها غنية بالحديد. كما تضمن إمداد الأوكسجين الأمثل لبصيلات الشعر، مما يساعد في الحفاظ على لون الشعر ومنع الشيب المبكر.
2-
البطاطا الحلوة
البطاطا الحلوة غنية بالـ " بيتا كاروتين" الذي يتحول إلى فيتامين A، ويساعد في إنتاج الزهم الصحي في فروة الرأس، وإضفاء اللمعان إلى الشعر.
3-
الجزر
الجزر غني أيضاً بالـ "بيتا كاروتين" الذي يدعم صحة الشعر ويساهم في الوقاية من الشيب المبكر.
4-
السمسم
بذور السمسم غنية بالمعادن الأساسية مثل الحديد والزنك، وتنتج الميلانين الذي يساهم في الحفاظ على لون الشعر.
5-
أوراق الكاري
أوراق الكاري غنية بمضادات الأكسدة وفيتامين B، الذي يغذي بصيلات الشعر، ويمكن أن يبطئ عملية الشيب.
6-
الجوز (عين الجمل)
مكسرات عين الجمل غنية بالـ "بيوتين"، الذي يساعد على تقوية أنسجة الشعر، ويمكن أن يساعد في الحفاظ على اللون الطبيعي للشعر.
7-
اللوز
اللوز غني بالـ "بيوتين" كذلك، ويساهم في الحفاظ على اللون الطبيعي للشعر من خلال دعم إنتاج الكيراتين.
المصدر
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